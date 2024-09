L’evento del 20 settembre ha riunito l’industria della stampa e del packaging di lusso per un’esperienza unica

24 Settembre 2024

(Adnkronos) – Verona, Martedì 24 settembre 2024 – Il 20 settembre, Grafical, azienda leader nel settore della stampa e del packaging di lusso con sede in Valpolicella, culla del vino veronese, ha celebrato il suo 40° anniversario con un open house che ha lasciato il segno. L’evento, che ha richiamato clienti, designer, partner e fornitori, è stato un tributo alla passione dell’azienda per la stampa e all’eccellenza che ha contraddistinto i suoi quattro decenni di attività.

L’open house è stato molto più di una semplice visita aziendale. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo di Grafical, assistendo in tempo reale alla creazione di etichette esclusive realizzate da quattro agenzie di riferimento per il packaging design: ADOC Wine Design Studio, Dario Frattaruolo Design, NSG Design e O,Nice! Studio. La giornata è stata arricchita una serie di interventi esclusivi all’interno di un talk dal titolo “Non dire brand se non ce l’hai nel packaging” – con la partecipazione di Tommy Meduri (Senior Advisor, Iter SB), Enrica Tiozzo (Senior Client Officer, IPSOS), Giuliano Trenti (CEO&Founder, Neurexplore), Angelo Tribocco (Managing Director, Nilpeter) e Cinzia Coderin (Product Manager, Santa Margherita Gruppo Vinicolo), per approfondire come sostenibilità, neuromarketing, tecnologia, design e storytelling si applicano al mondo del packaging, e dalla presenza di Salvatore Russo, figura di spicco nel panorama della comunicazione italiana, che ha guidato i presenti in un coinvolgente viaggio attraverso la storia e i valori di Grafical L’intero evento è frutto della direzione creativa e dell’organizzazione di Advision.

Per celebrare l’anniversario, Grafical ha offerto agli ospiti un cadeau speciale: un Bitter artigianale de La Bottega di Aro, impreziosito da quattro etichette commemorative create dalle agenzie di design partecipanti. Queste etichette, stampate su materiali di alta qualità grazie alla collaborazione con importanti aziende del settore come LUXORO, FEDRIGONI SELF-ADHESIVES, AVERY DENNISON e UPM RAFLATAC, raccontano la storia di Grafical e la sua dedizione all’innovazione e alla qualità.

La serata si è conclusa con un esclusivo party privato, riservato a partner e collaboratori, che ha suggellato i 40 anni di successi di Grafical. L’evento è stato un’occasione per celebrare non solo i traguardi raggiunti, ma anche le solide relazioni che l’azienda ha costruito nel corso degli anni con i suoi stakeholder.

Fondata nel 1984, Grafical si è affermata come punto di riferimento nel settore della stampa e del packaging di lusso, grazie alla sua costante ricerca dell’eccellenza e alla capacità di coniugare tradizione e innovazione. L’azienda si distingue per la qualità dei suoi prodotti, l’attenzione al dettaglio e la capacità di soddisfare le esigenze più complesse dei clienti.