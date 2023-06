L’idratazione aiuta a migliorare l’aspetto e la salute della pelle

Giugno 22, 2023

(Adnkronos) – Il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, spiega perché una corretta idratazione è fondamentale per il benessere della cute

Milano, 22 giugno 2023 – Con l’avvicinarsi dell’estate, come ogni anno, la nostra pelle è messa a dura prova tra esposizione ai raggi solari, sudore e sport all’aria aperta. La nostra cute, soprattutto in questa stagione, è sottoposta a un forte periodo di stress.

La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, ma al tempo stesso anche il più sottile: svolge la funzione di “barriera esterna” che assicura protezione dall’esposizione ai raggi solari, da sostanze irritanti, da infezioni e dalle alte temperature. In estate, esistono alcuni accorgimenti che, se applicati correttamente, aiutano a depurarla, rinforzarla e, di conseguenza, renderla piùbella. Numerosi studi suggeriscono che un valido aiuto per migliorare l’aspetto della propria pelle proviene da una corretta idratazione.

“Bere ogni giorno la corretta quantità di acqua consente di migliorare lo stato di idratazione superficiale e profonda della nostra pelle.” – Spiega il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation – “Un maggior apporto di acqua giornaliero nella propria dieta, ha un impatto positivo sulla normale fisiologia della pelle. L’idratazione, infatti, migliora il comportamento biomeccanico della cute, ovvero la sua elasticità e plasticità”.

Anche una sana alimentazione può contribuire a migliorare l’aspetto della pelle: la frutta e la maggior parte degli ortaggi, infatti, oltre ad essere ricchi di acqua, aiutano l’organismo ad assimilare i nutrienti di cui ha bisogno, come la vitamina C, fondamentale per la sintesi del collagene, che ha un ruolo strutturale e di fondamentale importanza nella pelle. Questi nutrienti inoltre favoriscono un aspetto più idratato e una minore secchezza della pelle e possono ridurre la prevalenza di rughe cutanee.

“Bere la giusta quantità di acqua ogni giorno aiuta anche a depurare la pelle. Assumere circa 1,5 litri di liquidi al giorno favorisce il corretto funzionamento del tessuto epidermico” – continua il Prof. Zanasi – “aiutando a veicolare nelle cellule molte delle sostanze nutritive e ad eliminare invece quelle di scarto”. L’acqua quindi, con la sua azione detossinante, aiuta a ripristinare il benessere del nostro organismo, ad eliminare le impurità della nostra pelle, oltre che a ritardare l’invecchiamento del derma.

