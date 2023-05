Life Learning diventa al 70% olandese. Exit dalla sua società pluri-milionaria per Rodrigo Di Lauro

Maggio 31, 2023

(Adnkronos) – Milano, 31 Maggio 2023 – Life Learning, primaria società italiana che ha raggiunto i 650.000 clienti B2C e i 100.000 clienti B2B, ha visto lo scorso 22 Novembre 2022 il suo fondatore Rodrigo Di Lauro cedere il suo pacchetto azionario del 70% della società, realizzando così un’exit dopo quasi otto anni di gestione.

Fino ad ora la notizia dell’exit è rimasta in sordina anche perché Di Lauro stesso non ha mai fatto nessuna dichiarazione sui propri social network in merito a questa operazione. Si apprende solo dal suo profilo LinkedIn l’interruzione del rapporto con la sua ex società di e-learning risalente al 2022.

Nonostante le cifre dell’operazione non siano state divulgate, è noto che la gestione di Di Lauro ha portato la società da un fatturato di circa 700.000€ a poco meno di 2 milioni di euro nel giro di due anni, il che lascia presagire di fatto un’exit da una società multimilionaria.

Non sono stati resi noti altri dettagli dell’operazione, ma si conferma che Di Lauro non è rimasto nella gestione della società.

Già nel maggio 2022, Di Lauro aveva lasciato il ruolo di amministratore delegato, designando Greco Alessandro per sostituirlo. Tuttavia, dopo l’exit da Life Learning Srl, la nuova proprietà ha incaricato un nuovo amministratore delegato, senza confermare l’ex amministratore Greco Alessandro (dati appresi da fonti della camera di commercio).

Non abbiamo ulteriori commenti da parte della parte acquirente in merito all’operazione.

“Ho deciso di lasciare il testimone a questa realtà estera in quanto per la Life Learning lo sviluppo internazionale era il passaggio obbligato per iniziare a crescere ed aiutare le persone a trovare il loro giusto posto nel mondo, non solo in Italia”, afferma Di Lauro in una nota in risposta alle nostre domande, ed aggiunge: “la società aveva già avviato da diverso tempo operazioni ed investimenti all’estero acquisendo clienti e producendo corsi di formazione in Inglese, Spagnolo e Portoghese aumentando l’asset dei prodotti e il valore stesso dell’offerta formativa della società” e conclude: “ora che non ho più alcun legame con Life Learning da Novembre 2022 ho iniziato a svolgere un’attività di consulenza diretta a società di e-learning, centri di formazione e chiunque venda formazione alle aziende, in quanto queste realtà mi hanno iniziato letteralmente a riempire di richieste di consulenza chiedendomi come raggiungere i miei medesimi risultati con le loro società, come ho fatto io con Life Learning che a detta di tutti gli operatori del settore e della stampa rimane la miglior operazione di marketing B2B degli ultimi 10 anni per un’azienda nata da un garage in Italia. Ne sono la conferma l’aver ricevuto oltre 35 premi imprenditoriali tra cui “miglior società edu-tech” e “best ceo ambito edutech”. Gli acquirenti non mi hanno imposto restrizioni o accordi di non concorrenza di alcun tipo, quindi rimango aperto a valutare altre società che vogliano raggiungere i miei stessi risultati, le quali possono contattarmi liberamente su LinkedIn. Auguro alla nuova proprietà ed al nuovo management di Life Learning il mio in bocca al lupo con l’auspicio che possano portare avanti quello che ho costruito in 8 anni anche senza di me, anche perché hanno ereditato un catalogo di 3000 corsi tra italiano ed altre lingue, 650.000 clienti privati e 100.000 clienti aziendali oltre a 3 infrastrutture tecnologiche proprietarie, insomma un gioco da ragazzi.”

Il successo di Life Learning è stato attribuito da svariate testate giornalistiche negli anni alla capacità di Di Lauro di prendersi cura dei dipendenti, di valorizzare le quote rosa dell’azienda e alla creazione della strategia di acquisizione clienti B2B, nota come B2B Acquiring System, che ha portato alla società grandi clienti come Poste Italiane, Windtre e Fastweb, oltre a numerosi clienti esteri. Questo approccio innovativo ha contribuito alla crescita della società e all’espansione della sua offerta formativa senza paragoni sul mercato della formazione in Italia.

Contatti:

Sito: lifelearning.it