Life Style Medicine: l’approccio alla salute del centro medicina integrata San Giuseppe Moscati di Trepuzzi

Luglio 18, 2023

(lecce 18 luglio 2023) – PPG Stress Flow, Test del microbiota, Analisi della composizione corporea, studio dei disturbi del sonno, per diagnosticare e curare le patologie stress correlate e cronico-degenerative.

“Non essere triste per le avversità della vita, perché lo spirito ha potere sul corpo e può farti ammalare sino a condurti alla morte”. È ciò che sosteneva Galeno, medico e filosofo i cui punti di vista hanno dominato la medicina occidentale per tredici secoli. Una riflessione quanto mai attuale soprattutto se associata all’approccio della moderna medicina integrata, che considera la persona come un sofisticato sistema biologico il cui equilibrio deriva da una armoniosa integrazione delle 3 essenze costitutive (mente, corpo e spirito).

“Nell’ambito medico, spesso si tende a considerare il paziente come un numero, da curare seguendo protocolli standardizzati e specifiche linee guida. In realtà il medico, con un approccio empatico che parte dall’analisi della sfera emozionale e relazionale, dovrebbe sempre considerare la persona nella sua unicità”. È quanto dichiarato da Dott. Antonio Rizzo, medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia, fondatore e direttore del Centro Medicina Integrata San Giuseppe Moscati, con sede a Trepuzzi, a due passi da Lecce.

Il modello di medicina funzionale integrata, ponendosi come obiettivo il benessere globale della persona, propone un percorso diagnostico-terapeutico basato sull’utilizzo di metodi e tecniche alternativi, appartenenti a svariate discipline. “Nel nostro centro di medicina integrata, al paziente che presenta sintomi organici e/o funzionali stress correlati, dopo un approfondito dialogo finalizzato a comprendere la natura del suo disturbo, viene proposto di sottoporsi all’esame PPG Stress Flow. Il test assolutamente non invasivo e della durata di 5’, analizza l’attività del sistema nervoso autonomo e la variabilità della frequenza cardiaca, i cui parametri sono predittivi dello stato di salute sistemica e della capacità di rispondere allo stress.

Un modo per valutare il suo livello di ‘resilienza’, la capacità di riuscire a ripartire dopo un evento critico e difficile”, prosegue il Dott. Rizzo.

“Anche patologie come ernie iatali, coliti, reflusso gastro-esofageo, cistiti, obesità, allergie, sono spesso collegate a cattiva gestione dello stress e delle emozioni, errori alimentari, carente attività motoria. Nel Centro Medicina Integrata San Giuseppe Moscati utilizziamo il Test del Microbiota che, rilevando eventuali squilibri nella composizione dei microorganismi che abitano il nostro intestino, consente di eseguire una terapia mirata e spesso risolutiva di svariate patologie, anche di altri distretti corporei”, commenta il medico salentino.

“Che si tratti di artrosi, obesità o di malattie croniche e autoimmuni, la medicina integrata, partendo dall’analisi della gestione dello stress, dell’alimentazione e dell’attività fisica, propone non solo strumenti diagnostici alternativi ma anche modelli curativi in cui non si utilizza il farmaco. “Ginnastica posturale, yoga, meditazione, ozonoterapia, osteopatia, trattamenti miofasciali, PRP (plasma ricco di piastrine), coaching motivazionale, counselling, terapia con nutraceutici, percorsi nutrizionali integrati con esame BIA (Bioimpedenziometria), sono alcuni dei servizi proposti dal nostro centro di medicina integrata”, conclude l’ortopedico, meglio conosciuto come il “mago del ginocchio”.

Un team, quello del Centro Medicina Integrata San Giuseppe Moscati, non di taumaturghi o guaritori, ma di “facilitatori di salute e benessere”, che riconoscendo la “VIS MEDICATRIX NATURAE”, ossia il potere innato di autoguarigione già espresso da Ippocrate, il padre della medicina moderna, propone un approccio medico basato sulla responsabilizzazione della persona ad assumere un ruolo attivo e partecipativo nel percorso terapeutico.

L’obiettivo deve essere quello di cambiare lo STILE DI VITA, la strada più sicura ed efficace per raggiungere e mantenere il benessere psico-fisico.

CONTATTI:https://www.medicinaintegratamoscati.it/