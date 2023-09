L’illuminazione a LED che va verso il futuro

Settembre 20, 2023

(Adnkronos) – Foggia, 20/09/2023 – In risposta alle crescenti esigenze di efficienza energetica, comfort visivo e personalizzazione, l’illuminazione a LED continua a evolversi e a sperimentare quelli che già sono diventati dei trend per il futuro. In generale, l’illuminazione a LED sta diventando sempre più versatile, intelligente ed ecologica e i consumatori la apprezzano per via della maggiore possibilità di personalizzare l’illuminazione in base alle proprie esigenze e preferenze, contribuendo così all’efficienza energetica e al benessere abitativo.

Ecco alcune delle tendenze più rilevanti che riguarderanno l’illuminazione a LED.

Gli sviluppi tecnologici porteranno alla produzione di LED ancora più efficienti dal punto di vista energetico, riducendo ulteriormente i consumi e i costi di energia. L’efficienza energetica, infatti, è una delle caratteristiche chiave che ha reso i LED così popolari e ampiamente adottati per l’illuminazione domestica, poiché producono luce in modo molto più efficiente rispetto alle lampadine tradizionali a incandescenza. Adottando questo tipo di tecnologia, fiore all’occhiello di luceled.com, le case del futuro diverranno ancor più ecologiche ed economiche da gestire.

In particolare, la loro efficienza si traduce in:

• consumo energetico ridotto: i LED consumano meno energia rispetto alle tipologie alternative di illuminazione. Ad esempio, una lampadina a LED da 10 watt può produrre la stessa quantità di luce di una lampadina a incandescenza da 60 watt, dunque i risparmi energetici e la riduzione delle bollette elettriche sono significativi;

• lunga durata: la durata di vita dei LED è molto più lunga rispetto alle lampadine tradizionali. Queste ultime possono durare da 1.000 a 2.000 ore, mentre le lampadine a LED possono superare le 25.000 ore. Ciò significa che saranno necessarie meno sostituzioni, riducendo ulteriormente il consumo di energia e la produzione di rifiuti;

• maggiore controllo: la possibilità di regolare l’intensità luminosa permette di adattare l’illuminazione alle esigenze specifiche, evitando sprechi di energia quando è necessaria solo una luce più fioca;

• rispetto dell’ambiente: grazie al minor consumo di energia e alla lunga durata, l’illuminazione a LED contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra e al risparmio di risorse, un dettaglio non di poco conto per la crescente attenzione all’ambiente e alla sostenibilità;

• sviluppi tecnologici continui: la ricerca e lo sviluppo nella tecnologia LED continuano a migliorare l’efficienza energetica; nel tempo, dunque, i LED diventeranno ancora più efficienti e ridurranno ulteriormente il consumo di energia.

L’illuminazione a LED sarà sempre più integrata nei sistemi smart home, così da permette ai consumatori di controllare l’illuminazione tramite smartphone, assistenti vocali o app specifiche, regolarne l’intensità e il colore e programmare scenari di illuminazione personalizzati.

Nel futuro si prevede una maggiore adozione dell’illuminazione circadiana, cioè quella che simula i cambiamenti di luce naturale durante il giorno. Regolando il ritmo circadiano, si potrà contribuire a migliorare il benessere e la salute delle persone.

Saranno sempre di più le persone che sceglieranno le lampadine a LED che consentono di regolare il colore della luce, una funzionalità che può essere utilizzata per creare atmosfere personalizzate in base alle esigenze degli abitanti della casa.

Installare un’illuminazione a LED integrata con sensori di movimento e di luminosità permetterà di contribuire all’efficienza energetica, poiché le luci si spegneranno automaticamente quando non sono necessarie.

Produrre lampadine a LED è un’azione sostenibile che riguarda l’intero ciclo di vita delle lampadine e che punta, per il futuro, a una maggiore attenzione all’uso di materiali ecologici e all’adozione di processi di produzione a basso impatto ambientale. In particolare, i materiali sostenibili utilizzati nella costruzione delle lampadine a LED sono:

• semiconduttori: a base di materiali come il gallio, il silicio e l’arseniuro di gallio, fondamentali per la produzione di chip LED;

• materiali di involucro: il materiale utilizzato per il rivestimento esterno delle lampadine a LED è spesso in plastica o vetro. Tuttavia, i trend del futuro vedranno l’utilizzo di materiali riciclabili o biodegradabili per queste componenti, riducendo così l’impatto ambientale alla fine della vita della lampadina;

• materiali per dissipazione del calore: poiché i LED possono generare calore, è importante utilizzare materiali per dissipare il calore in modo efficiente come fa l’alluminio, oltre ad essere un materiale riciclabile;

• materiali per lenti e riflettori: le lampadine a LED spesso incorporano lenti o riflettori per modellare il fascio di luce, per questo verranno preferiti i materiali ottici, che sono più efficienti ed ecocompatibili;

• materiali per l’imballaggio: anche il materiale utilizzato per l’imballaggio delle lampadine a LED può essere reso più sostenibile, ad esempio riducendo l’uso di plastica e utilizzando materiali riciclabili per il packaging.

Oltre ai materiali stessi, i produttori stanno lavorando per ottimizzare i processi di produzione delle lampadine a LED, in modo da ridurre l’energia e le risorse utilizzate, nonché il loro impatto ambientale.

Il design delle lampadine e degli apparecchi di illuminazione a LED punta sempre di più all’innovazione, con la ricerca di soluzioni creative per l’integrazione nell’arredamento domestico.

Riduzione dei prezzi

Con l’aumento della produzione e i progressi della tecnologia, nei prossimi anni i prezzi delle lampadine a LED continueranno a diminuire, rendendo questa tecnologia più accessibile a tutte le tasche.

A favorire il passaggio totale all’illuminazione a LED a basso consumo energetico, saranno anche i regolamenti regionali, che introdurranno normative più stringenti sull’adozione di dispositivi per l’illuminazione ad alta efficienza energetica.

