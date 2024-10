Limonar de Santomera incrementa le esportazioni di agrumi in Europa e raggiunge un fatturato di 58 milioni di euro nel 2023-24

14 Ottobre 2024

LA COOPERATIVA DI MURCIA DESTINA 430 ETTARI ALLA PRODUZIONE DI AGRUMI BIOLOGICI

MURCIA, Spagna, 14 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Limonar de Santomera continua a crescere ed è la cooperativa leader in Spagna nella produzione e commercializzazione di limoni e altri agrumi, nonché un punto di riferimento europeo nel settore agricolo. Gli agrumi “made in Santomera” sono consumati a livello internazionale, in quanto l’azienda esporta in tutta l’Unione Europea e ha una forte penetrazione nel mercato tedesco, con una crescita del 142% nel periodo 2023-2024. Inoltre, anche le vendite in Francia (+24%), Paesi Bassi (+70%) e Spagna (+37%) sono aumentate in modo esponenziale.

Quest’anno l’azienda ha aumentato la sua produzione del 55% e ha raggiunto un fatturato di 58 milioni di euro. Conta 1.300 ettari di coltivazioni, il 25% in più rispetto alla scorsa stagione, ed esporta in tutta Europa. La scorsa stagione, Limonar de Santomera è riuscita a produrre 63.000 tonnellate di agrumi, tra convenzionali e biologici. La Spagna è il principale produttore di agrumi nell’Unione Europea (UE) e il sesto al mondo, con un valore medio delle esportazioni di 3.100 milioni di euro a stagione.

La cooperativa, che conta 600 dipendenti, mira a essere pioniera nella produzione di agrumi biologici, che rappresentano il 40% della sua produzione. Destina infatti 430 ettari alla coltivazione biologica, che comprende tutti i tipi di agrumi, adatti a ogni paese, mercato e gusto.

Il direttore generale di Limonar de Santomera, Antonio José Moreno, ha sottolineato che “gli agrumi sono utili per prevenire le malattie cardiovascolari e migliorare la funzionalità circolatoria, oltre a fornire vitamine, eliminare le tossine ed essere un potente battericida; l’OMS ne raccomanda il consumo regolare”.

Da Santomera al mondo

Limonar de Santomera è impegnata nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica, puntando sul consumo consapevole e responsabile e su una produzione basata su processi controllati e centralizzati.

Per la fiera “Fruit Attraction”, Limonar de Santomera ha realizzato una campagna, “Better with lemon. Mejor de Santomera” (“Meglio con il limone. Meglio da Santomera”), con cui cerca di promuovere l’origine dei limoni. Inoltre, l’azienda intende dimostrare il suo impatto in tutta l’Unione Europea, in particolare nel mercato tedesco, e la sua crescita nella produzione di agrumi convenzionali e biologici.

Informazioni su Limonar de Santomera

Limonar de Santomera è una cooperativa fondata nel 1982 nella località di Santomera (Regione di Murcia), che unisce piccoli e medi produttori di limoni e altri agrumi per competere in un mercato globalizzato. Limonar de Santomera esporta in più di 20 paesi, tra cui gran parte dell’Europa e altri Paesi in tutto il mondo. Produce agrumi di alta qualità sottoposti a rigorosi controlli fitosanitari.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2528573/Limonar_de_Santomera.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2528572/Limonar_de_Santomera_Logo.jpg

