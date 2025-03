L’imprenditoria femminile in Italia: il caso di Piera Velardo

11 Marzo 2025

– Piera Velardo e il suo team tutto al femminile: un esempio di successo

Torino, 11 marzo 2025. In un panorama imprenditoriale italiano ancora dominato dagli uomini,Piera Velardoemerge come un esempio di successo e innovazione. Con un’organizzazione tutta al femminile composta da oltre 30 dipendenti, Piera ha saputo costruire un impero nel settore della cura delle mani, dimostrando che l’imprenditoria femminile può non solo competere, ma eccellere. “Tutte donne, tante mamme”, afferma Piera Velardo, sottolineando l’importanza del welfare aziendale e della conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Questo approccio non solo ha permesso a molte donne di lavorare in un ambiente flessibile, ma ha anche contribuito a creare un modello di business sostenibile e replicabile.

Secondo uno studio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le startup italiane a prevalenza femminile rappresentano solo il 13,7% del totale, un dato che evidenzia quanto sia ancora lunga la strada verso la parità di genere nel mondo degli affari. Tuttavia, l’esperienza di Piera Velardo dimostra che con determinazione e visione, le donne possono superare le barriere e affermarsi in settori tradizionalmente dominati dagli uomini. “Il mio obiettivo è quello di essere riconosciuta come un’autorità a livello nazionale per la cura delle mani”, dichiara Piera Velardo, che ha già lanciato il suo libro “Mai più mani in tasca” per raccontare la sua storia di successo.

Il mercato cosmetico in Italia ha registrato una crescita del 9,4% a fine 2023, portando il valore complessivo del settore a oltre 12,5 miliardi di euro. Questo trend positivo offre nuove opportunità per le imprenditrici come Piera Velardo, che stanno riscrivendo le regole del mercato con innovazione e creatività. “Abbiamo due centri operativi e una sede di coordinamento”, spiega Piera, evidenziando come la sua azienda sia strutturata per sostenere una crescita continua.

Guardando al futuro, le prospettive per l’imprenditoria femminile in Italia sono promettenti. Con un tasso di occupazione femminile del 53,6%, ancora inferiore alla media europea del 66,5%, c’è un ampio margine di miglioramento. Iniziative come quelle di Piera Velardo non solo creano posti di lavoro, ma offrono anche un modello di successo che può ispirare altre donne a intraprendere la strada dell’imprenditoria. “Le donne che hanno figli possono lavorare e realizzare i propri sogni”, afferma Piera, sottolineando l’importanza di essere caparbie e determinate.

In conclusione, l’esperienza di Piera Velardo rappresenta un faro di speranza e un esempio concreto di come l’imprenditoria femminile possa prosperare in Italia. Con il suo approccio innovativo e il suo impegno per il welfare aziendale, Piera Velardo sta non solo costruendo un impero, ma sta anche contribuendo a cambiare la percezione delle donne nel mondo degli affari.

