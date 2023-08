L’impressionante successo aziendale di Phemex riflette l’influenza complessiva della sua piattaforma pionieristica di scambio di criptovalute semi-centralizzate lanciata all’inizio di quest’anno

Agosto 16, 2023

– MILANO, 15 agosto 2023 /PRNewswire/ — Phemex, una piattaforma di scambio di criptovalute semi-centralizzate, ha rivelato di essere stata sommersa da numerose richieste di informazioni da parte di molti istituti di investimento, tra cui leader del settore come Paradigm e NGC, tra i principali scambi crypto, da quando quest’anno ha ufficialmente annunciato la sua piattaforma ibrida aprile di scambio di criptovalute semi-centralizzato. Il nuovo modello di scambio ibrido offre enormi vantaggi a lungo termine e combina i migliori aspetti degli scambi centralizzati e decentralizzati, migliorando al contempo la trasparenza, la responsabilità, la sicurezza e il coinvolgimento della comunità dello scambio.

Anche se la trasformazione semi-centralizzata ibrida, rilasciata attraverso il sistema Phemex Soul Pass (PSP), è stata ufficialmente lanciata in aprile, il team si stava preparando per quasi un anno. Il volume delle transazioni è più che raddoppiato del 112% dopo l’evento di lancio del progetto e il volume di PSP ha raggiunto quasi 5.000 titolari attraverso il sistema di invito, whitelist, e ha raggiunto un volume di trading di 100.000, composto principalmente da trader Phemex di grandi volumi. Nelle prime fasi, Phemex sta coprendo le spese di mining e un gran numero di airdrop saranno assegnate a tutti i possessori e l’azienda svolgerà 100 attività Ethereum. Dopo il periodo iniziale di introduzione, quando la soglia di estrazione PSP raggiunge 10.000 transazioni, Phemex adeguerà di conseguenza l’efficienza di mining per garantire che il sistema sia in grado di gestire l’aumento previsto del volume di trading. Quanto prima gli utenti ottengono un PSP, più presto sarà possibile cogliere l’opportunità.

“Il nostro modello ibrido di piattaforma di scambio di criptovalute semi-centralizzato è stato rapidamente adottato da molti leader del settore che hanno già aderito, in particolare da quei partner chiave affiliati Phemex che hanno tutti partecipato alla fase pre-mining”, ha commentato Stella Chan, CMO Phemex. “Apprezziamo molto questa preziosa collaborazione con i nostri preziosi partner, tra cui Bitbull, Cold Blooded Shiller e Tealstreet, nel plasmare il nostro scambio semi-centralizzato che unisce la trasparenza degli scambi decentralizzati con l’affidabilità di uno scambio centralizzato. Insieme, stiamo rivoluzionando il futuro del trading Web 3.0 e queste partnership ci danno una forza e una visione straordinarie che offrono prospettive entusiasmanti. Con l’avvicinarsi di questo futuro, desideriamo esprimere la nostra gratitudine ai nostri partner per essere parte integrante del percorso di Phemex”.

Da quando Phemex ha ufficialmente annunciato la sua versione semi-centralizzata, ha ricevuto numerose domande da parte di più istituti di investimento, tra cui istituzioni leader come PARAMM e NGC, tra i principali exchange di criptovalute. Il settore nutre grandi speranze e attende con ansia questa entusiasmante innovazione e si prevede che la combinazione di trasparenza decentralizzata e affidabilità centralizzata sarà la tendenza generale del settore in futuro. Essendo la prima borsa a proporre e a fare da pioniere in questa visione, la determinazione di Phemex è evidente e l’azienda ha guadagnato ancora più rispetto nel settore come attore principale.

Per ulteriori informazioni, visitare le pagine seguenti:Phemex Soul Pass: https://phemex.com/web3/soulpass Phemex Token: https://phemex.com/web3/pt xpt Pre-mining: https://phemex.com/web3/preminingAnnuncio all’apertura di xPT Pre-Mining: https://phemex.com/announcements/phemex-web-30-xpt-pre-mining-is-open-to-all-on-july-6.

Informazioni su Phemex

Phemex è una borsa di criptovalute certificata che offre un’esperienza di trading efficiente e trasparente, con l’impegno di proteggere i beni a tutto tondo grazie a tecnologie di sicurezza all’avanguardia e alla pratica delle Merkle-Tree Proofs-of-Reserves. Fondata da un team di veterani del settore, Phemex offre soluzioni personalizzate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che facilitano la costruzione dei portafogli cripto degli utenti attraverso il suo ambiente scalabile e a bassa latenza, oltre a un sistema di abbinamento equo che garantisce la priorità di prezzi e tempistiche.

