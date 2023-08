L’INAUGURALE SUMMIT MONDIALE DI ARCHEOLOGIA DI ALULA SI SVOLGERÀ IN UN ANTICO CROCEVIA DI CIVILTÀ NELL’ARABIA NORD-OCCIDENTALE

Agosto 11, 2023

– Esperti invitati da tutto il mondo si riuniranno ad AlUla, in Arabia Saudita, dal 13 al 15 settembre.

– Riflessione multisettoriale su come l’archeologia e il patrimonio culturale possano contribuire a cambiamenti più ampi e trasformativi nella società

– “Dove il mondo si è incontrato, e dove ci incontreremo di nuovo”

ALULA, Arabia Saudita, 11 agosto 2023 /PRNewswire/ — La Commissione Reale per AlUla (RCU) sta riunendo i leader internazionali dei settori dell’archeologia, del patrimonio culturale, dei media, dell’innovazione, dell’imprenditoria e altro ancora per il primo Summit Mondiale di Archeologia di AlUla nel suo genere.

Dal 13 al 15 settembre, presso il Maraya di AlUla, questo evento su invito presenterà pannelli e discussioni informali incentrati sul progresso del campo dell’archeologia su scala globale, contribuendo a ulteriori scoperte e innovazioni in tutto il mondo.

Oltre al discorso accademico, il Summit fornirà una piattaforma globale per la collaborazione con un pubblico più ampio. Più di 60 relatori provenienti da diversi contesti professionali approfondiranno l’impatto dell’importanza dell’archeologia sulle questioni globali, co-creando soluzioni visionarie e basate sul patrimonio per le questioni contemporanee in tutti i settori e viceversa.

Abdulrahman Alsuhaibani, direttore esecutivo di Archeologia, Conservazione e Collezioni della RCU, ha dichiarato: “Il Summit Mondiale di Archeologia di AlUla promuoverà un ambiente di collaborazione interdisciplinare e di scambio di conoscenze. Ispirati al passato condiviso dell’umanità, ci concentreremo su soluzioni innovative che possano avere un impatto duraturo sul mondo. Siamo entusiasti di ospitare il Summit inaugurale ad AlUla, dove il mondo si è riunito e dove ci incontreremo di nuovo.”

ll Summit mondiale di archeologia di AlUla risponde agli obiettivi di Saudi Vision 2030 con particolare attenzione all’impatto positivo sull’umanità attraverso approfondimenti ottenuti sia dal patrimonio culturale che dai progressi scientifici. L’evento di AlUla si svolge nello stesso periodo in cui, per la prima volta, l’Arabia Saudita ospiterà il 45° Comitato per il Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 10 al 25 settembre a Riad.

Il programma principale si concentrerà su quattro temi chiave: identità, resilienza, paesaggi di rovine e accessibilità. Sia gli studenti dell’archeologia saudita che internazionale e i giovani professionisti saranno selezionati per unirsi al parallelo “Future Forum”, fornendo una piattaforma per coinvolgere e contribuire a conversazioni importanti nei settori dell’archeologia e del patrimonio culturale. Ci saranno escursioni sul campo ad AlUla, che negli ultimi anni è diventato un centro di lavoro archeologico e di conservazione.

Dopo l’evento verranno condivisi pubblicamente, oltre a video selezionati, gli insegnamenti chiave del Summit. Visitate www.worldarchaeologysummit.com per maggiori informazioni.

Nota per i redattori:

È sempre AlUla, non Al-Ula.

Informazioni sulla Royal Commission for AlUla

La Royal Commission for AlUla (RCU) è stata istituita con decreto reale nel luglio 2017 per preservare e sviluppare AlUla, una regione di eccezionale importanza naturale e culturale nel nord-ovest dell’Arabia Saudita. Il piano a lungo termine della RCU delinea un approccio responsabile, sostenibile e sensibile allo sviluppo urbano ed economico, che preserva il patrimonio storico e naturalistico dell’area, proponendo AlUla come luogo ideale da visitare ma anche dove vivere e lavorare. Ciò comprende un’ampia gamma di iniziative in ambito archeologico, turistico, culturale, educativo e artistico, che riflettono l’impegno a soddisfare le priorità di diversificazione economica, responsabilizzazione delle comunità locali e conservazione del patrimonio del programma Vision 2030 dell’Arabia Saudita.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2184093/Royal_Commission_AlUla.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2184088/Royal_Commission_AlUla.jpg

