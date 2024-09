“L’incontro con i suoi profumi” in Italia del Harmony Global Tour di Wuliangye

23 Settembre 2024

MILAN, 23 settembre 2024 /PRNewswire/ — Il 16 settembre 2024, “Harmony Global Tour” di Wuliangye, dal titolo “Incontrare il mondo con il profumo e coesistere con la bellezza”, è arrivato nuovamente in Europa e ha iniziato il viaggio in Italia con un liquore pregiato. Con una serie di scambi culturali transfrontalieri è diventata una festa culturale pianificata da Wuliangye, con l’obiettivo di promuovere dialoghi culturali con il linguaggio comune dei liquori pregiati, portando nuove ispirazioni e impulsi nello sviluppo di alta qualità di Wuliangye attraverso scambi e apprendimento.

Nel 2023, Wuliangye ha collaborato con il Gruppo Campari e hanno creato il cocktail “Wugroni”, sostituendo il gin della ricetta originale con il prodotto base “Wugusong” di Wuliangye, dal sapore forte a 40 gradi, creando una nuova fusione tra Oriente e Occidente nell’internazionalizzazione del baijiu cinese e nella cinesizzazione della cultura del cocktail; la cooperazione e lo scambio saranno ulteriormente approfonditi nel 2024. I cocktail Wugroni sono stati lanciati in oltre 700 bar tra Cina, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Singapore, portando nuovi scenari sul consumo internazionale.

L'”incontro di vertice” di Wuliangye con Bulgari, un marchio italiano di alta gamma con una lunga storia, ha portato a scambi intercategoriali e ad esplorazioni di cooperazione. Wuliangye intende aumentare la possibilità di una futura presenza del liquore negli hotel, nei ristoranti e nei bar di Bulgari.

Visitando l’Istituto Europeo di Design (IED), Wuliangye ha dichiarato: “Da questa visita e scambio con l’Istituto Europeo di Design abbiamo approfondito il design del prodotto, l’innovazione nel liquore, il patrimonio artigianale e altri aspetti. Abbiamo compreso come dalle migliori idee ed esperienze di design industriale del mondo, possiamo sviluppare al meglio l’alta qualità del prodotto per migliorare la qualità della vita”.

Inoltre, il 17 settembre, si è tenuta a Milano la “Notte dell’Armonia e della Bellezza”, la celebrazione della Comunità cinese per il 75° anniversario della fondazione della Cina e la Festa della Luna. All’evento Wuliangye si è presentato come “partner d’onore” e “liquore designato per l’evento”, parlando con la comunità cinese durante festa e promuovendo la cultura nazionale. Zeng Congqin, presidente del Gruppo Wuliangye, ha tenuto un discorso in video. Ha detto che “armonia e bellezza” è l’essenza culturale della nazione cinese e non importa dove ci troviamo ma la ricerca dell’armonia e la coesistenza, l’armonia e l’unione, è il desiderio immutabile dei cinesi da sempre.

