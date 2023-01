L’indice Artprice100© degli artisti blue chip è cresciuto del 3% nel 2022 rispetto allo S&P 500 che ha registrato -19 %

Gennaio 19, 2023

PARIGI, 19 gennaio 2023 /PRNewswire/ — In quanto indicatore basato sulle vendite, il nostro indice Artprice100© riflette un approccio puramente finanziario all’arte che non sostituisce in alcun modo le relazioni non finanziarie tra collezionisti d’arte e artisti. In sostanza, il nostro indice rivela l’ipotetico risultato finanziario che si otterrebbe investendo sugli artisti più venduti al mondo per trarre benefici finanziari dal loro successo.

Artprice100© vs. S&P 500 – Base 100 nel gennaio 2000

Infografica – https://mma.prnewswire.com/media/1985066/Artprice100_Infographic.jpg

Artprice Global Index – Base 100 nel gennaio 2000

Infografica – https://mma.prnewswire.com/media/1985067/Artprice_Global_Infographic.jpg

“In termini finanziari, investire in capolavori d’arte non è mai stato così costoso, con i prezzi d’asta che oggi spesso raggiungono le otto o nove cifre in dollari USA. Ma, allo stesso tempo, grazie alle soluzioni di comproprietà, non è mai stato così facile”, ha dichiarato Thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice.

L’indice Artprice100© è pertanto un parametro di riferimento essenziale per il mercato: un esercizio puramente teorico che simula l’investimento nei 100 artisti di maggior successo del mercato dell’arte senza alcuna altra considerazione estetica o preferenziale. Per calcolare l’indice, costruiamo un portafoglio dei 100 artisti più venduti al mondo in base ai loro ricavi d’asta nei cinque anni precedenti (in questo caso, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021). Applichiamo anche un criterio di liquidità: affinché un artista sia incluso nei calcoli, almeno sue dieci opere (escluse le stampe e i multipli) devono essere state vendute all’asta ogni anno (si veda l’elenco degli artisti inclusi di seguito).

Il contesto economico e le tendenze del mercato dell’arte

In termini globali, il 2022 è stato caratterizzato da una serie di questioni tra cui le conseguenze e il persistente impatto economico della pandemia globale di Covid (inflazione, Cina…) e le nuove sfide economiche poste dalla guerra in Ucraina, in particolare per quel che riguarda il settore energetico. Nei 12 mesi del 2022, lo S&P 500 ha perso il 19% del suo valore, mentre le criptovalute sono entrate in un mercato ribassista che ha notevolmente rallentato le transazioni NFT.

Tuttavia, nonostante questi strascichi sull’economia globale, il mercato globale delle aste d’arte ha avuto un anno prospero e, di fatto, uno dei migliori della sua storia. Artprice attribuisce questa buona performance principalmente ai successi ottenuti dalle case d’asta americane, che hanno registrato vendite record con risultati realmente sensazionali nel campo della pittura, ma anche della fotografia e degli arazzi. E, come si vedrà nel nostro rapporto completo sul mercato dell’arte 2022 (che sarà pubblicato all’inizio di marzo 2023 su www.artprice.com), anche i risultati positivi ottenuti in Francia, Germania e Hong Kong hanno stabilizzato il mercato globale delle aste d’arte.

Tra le principali tendenze del mercato dell’arte nel 2022, Artprice ha rilevato una concorrenza più intensa che mai per i capolavori delle collezioni più prestigiose, tra cui le collezioni Hubert de Givenchy, Thomas Ammann, Yusaku Maezawa e, naturalmente, Paul G. Allen. I risultati dell’anno hanno anche mostrato un continuo appetito insaziabile per le opere di artisti molto giovani (arte ultra-contemporanea), a cui Artprice ha dedicato il suo ultimo rapporto annuale.

www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Il nostro Global Artprice Index è sceso del 18% nel 2022, ma il nostro Artprice100©ha guadagnato il 3%

Fatta eccezione per il segmento ultra-high-end del mercato dell’arte, il contesto economico globale ha tuttavia spinto gli acquirenti di arte ad adottare un atteggiamento generalmente più cauto. Con 1 milione di lotti presentati in tutto il mondo (come registrato da Artprice by Artmarket.com nel 2022), l’offerta è stata nuovamente ampliata a un livello senza precedenti, con oltre la metà delle transazioni (56% dei lotti venduti) concluse al di sotto della soglia di 1.000 dollari (incluse le commissioni).

Quindi, mentre il nostro indice Blue-chip 100 Artists mostra una leggera crescita negli ultimi dodici mesi (+3%), i prezzi complessivi del mercato dell’arte hanno registrato una contrazione del 18%: quasi la stessa contrazione dell’indice S&P 500. Le cause sono molteplici, a cominciare dalla sospensione delle aste d’arte in Cina e dall’indebolimento dell’euro rispetto al dollaro.

Va notato che molte opere d’arte che hanno ottenuto risultati eccezionali nelle sale d’asta nel corso del 2022 non possono essere incluse nel calcolo del nostro Artprice Global Index. Lavori estremamente rari come Les Poseuses(1888) di Georges Seurat o tele nuove come Happening (2014) di Avery Singer non sono inclusi nel calcolo degli Indici Globali o perché non vi è una storia di vendite ripetute, o perché non vi sono dati sufficienti per utilizzare un metodo di valutazione edonico. Ad esempio, potrebbe non esserci un numero sufficiente di opere simili in circolazione o c’è ancora troppa poca retrospettiva per valutare il valore di queste opere su base regolare (annuale o trimestrale).

www.artprice.com/artist/26469/georges-seurat/painting/28444347/les-poseuses-ensemble-petite-version

www.artprice.com/artist/611277/avery-singer/painting/26880003/happening

Infine, la progressione dell’indice Arptrice100© potrebbe, di per sé, sembrare debole, considerando i risultati spettacolari registrati nel 2022 per gli artisti blue chip. Tuttavia, questo indice prende in considerazione tutte le opere messe in vendita dalle 100 firme più vendute, e alcune di queste opere hanno avuto un successo decisamente minore rispetto ai pezzi più leggendari.

Ad esempio, il terzo miglior risultato dell’anno 2022 è stato ottenuto per La Montagne Sainte-Victoire (1888 – 1890) di Paul Cézanne. Acquistato nel 2001 per 38,5 milioni di dollari, questo dipinto che fa parte della collezione di Paul G. Allen è stato rivenduto quest’anno per 137,8 milioni di dollari (commissioni incluse). Tuttavia, pochi giorni dopo (17 novembre), un altro dipinto di Cézanne, Maisons au Chou, à Pontoise (1881 circa), acquistato nel 2007 per 6,8 milioni di dollari, è stato rivenduto per soli 3,7 milioni di dollari da Christie’s a New York.

Quindi, se confrontiamo gli indici Artprice100© e Global Artprice, vediamo che gli artisti blue-chip sono riusciti a superare un anno difficile dal punto di vista economico con un leggero aumento del valore di mercato e che i capolavori più rari di queste firme blue chip hanno chiaramente registrato i migliori rendimenti.

L’indice Artprice100© : artista + ponderazione del portafoglio nel 2022

1. Pablo PICASSO (1881-1973). 8,6%

2. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988). 4,4%

3. Andy WARHOL (1928-1987). 4,2%

4. Claude MONET (1840-1926). 4,0%

5. ZAO Wou-Ki (1921-2013). 3,8%

6. QI Baishi (1864-1957). 2,8%

7. Gerhard RICHTER (1932-). 2,6%

8. FU Baoshi (1904-1965). 2,2%

9. WU Guanzhong (1919-2010). 2,1%

10. David HOCKNEY (1937-). 2,1%

11. Yayoi KUSAMA (1929-). 1,9%

12. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997). 1,7%

13. René MAGRITTE (1898-1967). 1,7%

14. Vincent VAN GOGH (1853-1890). 1,7%

15. Cy TWOMBLY (1928-2011). 1,7%

16. Alberto GIACOMETTI (1901-1966). 1,6%

17. SAN Yu (1895/1901-1966). 1,6%

18. Alexander CALDER (1898-1976). 1,5%

19. Marc CHAGALL (1887-1985). 1,5%

20. Willem DE KOONING (1904-1997). 1,4%

21. Joan MIRO (1893-1983). 1,4%

22. Yoshitomo NARA (1959-). 1,3%

23. CUI Ruzhuo (1944-). 1,3%

24. Jean DUBUFFET (1901-1985). 1,2%

25. Lucio FONTANA (1899-1968). 1,1%

26. BANKSY (1974-). 1,1%

27. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920). 1,1%

28. Joan MITCHELL (1925-1992). 1,1%

29. Henri MATISSE (1869-1954). 1,0%

30. Fernand LEGER (1881-1955). 1,0%

31. Wassily KANDINSKY (1866-1944). 1,0%

32. Paul CEZANNE (1839-1906). 1,0%

33. Ed RUSCHA (1937-). 0,9%

34. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919). 0,9%

35. CHU Teh-Chun (1920-2014). 0,9%

36. Peter DOIG (1959-). 0,9%

37. George CONDO (1957-). 0,8%

38. PAN Tianshou (1897-1971). 0,8%

39. Christopher WOOL (1955-). 0,8%

40. Franois-Xavier LALANNE (1927-2008). 0,8%

41. KAWS (1974-). 0,7%

42. LIN Fengmian (1900-1991). 0,7%

43. Jeff KOONS (1955-). 0,7%

44. Pierre SOULAGES (1919-2022). 0,7%

45. Henry MOORE (1898-1986). 0,6%

46. Frank STELLA (1936-). 0,6%

47. Keith HARING (1958-1990). 0,6%

48. Edgar DEGAS (1834-1917). 0,6%

49. Camille PISSARRO (1830-1903). 0,6%

50. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008). 0,6%

51. Paul GAUGUIN (1848-1903). 0,6%

52. PU Ru (1896-1963). 0,6%

53. Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021). 0,6%

54. ZHOU Chunya (1955-). 0,6%

55. Richard PRINCE (1949-). 0,5%

56. Sigmar POLKE (1941-2010). 0,5%

57. ZENG Fanzhi (1964-). 0,5%

58. Louise BOURGEOIS (1911-2010). 0,5%

59. Rudolf STINGEL (1956-). 0,5%

60. Damien HIRST (1965-). 0,5%

61. Paul SIGNAC (1863-1935). 0,5%

62. Costantin BRANCUSI (1876-1957). 0,5%

63. LIU Ye (1964-). 0,5%

64. Tsuguharu FOUJITA (1886-1968). 0,4%

65. Georgia O’KEEFFE (1887-1986). 0,4%

66. Georg BASELITZ (1938-). 0,4%

67. Auguste RODIN (1840-1917). 0,4%

68. Whan-Ki KIM (1913-1974). 0,4%

69. Salvador DALI (1904-1989). 0,4%

70. Fernando BOTERO (1932-). 0,4%

71. Ufan LEE (1936-). 0,4%

72. Nicolas DE STAL (1914-1955). 0,4%

73. Jasper JOHNS (1930-). 0,4%

74. Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938). 0,4%

75. Adrian GHENIE (1977-). 0,4%

76. Norman Perceval ROCKWELL (1894-1978). 0,4%

77. Bernard BUFFET (1928-1999). 0,4%

78. Albert OEHLEN (1954-). 0,4%

79. Sam FRANCIS (1923-1994). 0,4%

80. Helen FRANKENTHALER (1928-2011). 0,3%

81. ZHANG Xiaogang (1958-). 0,3%

82. Donald JUDD (1928-1994). 0,3%

83. DONG Qichang (1555-1636). 0,3%

84. WU Hufan (1894-1968). 0,3%

85. Takashi MURAKAMI (1962-). 0,3%

86. Brice MARDEN (1938-). 0,3%

87. Agnes MARTIN (1912-2004). 0,3%

88. Egon SCHIELE (1890-1918). 0,3%

89. Pierre BONNARD (1867-1947). 0,3%

90. Kazuo SHIRAGA (1924-2008). 0,3%

91. Yves KLEIN (1928-1962). 0,3%

92. Tamara DE LEMPICKA (1898-1980). 0,3%

93. Francis PICABIA (1879-1953). 0,3%

94. Max ERNST (1891-1976). 0,3%

95. Gustav KLIMT (1862-1918). 0,3%

96. Ellsworth KELLY (1923-2015). 0,3%

97. Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002). 0,3%

98. Robert MOTHERWELL (1915-1991). 0,3%

99. WEN Zhengming (1470-1559). 0,3%

100. Tom WESSELMANN (1931-2004). 0,3%

Immagini: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/01/image1-artprice100-vs-sp500.png] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/01/image2-artprice-global-index.png]

Copyright 1987-2023 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

Informazioni su Artmarket:

Artmarket.com è quotata in Eurolist da Euronext Paris, SRD Long Only ed Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket e il suo reparto Artprice in formato video: www.artprice.com/video

Artmarket e il suo reparto Artprice sono stati fondati nel 1997 dal CEO Thierry Ehrmann. Artmarket e il suo reparto Artprice sono controllati da Groupe Serveur, creato nel 1987.

Vedasi la biografia certificata in Who’s Who ©:Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un attore globale nel mercato dell’arte con, tra le altre strutture, il suo reparto Artprice, leader mondiale nell’accumulo, gestione e sfruttamento di informazioni storiche e attuali sul mercato dell’arte in celle dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d’asta, che coprono oltre 800.000 artisti.

Artprice by Artmarket, leader mondiale nel settore delle informazioni sul mercato dell’arte, si è prefissata l’obiettivo, attraverso il suo Marketplace globale standardizzato, di diventare la piattaforma NFT di belle arti leader a livello mondiale.

Artprice Images® consente l’accesso illimitato alla più grande banca di immagini del mercato artistico al mondo: non meno di 180 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d’arte dal 1700 ad oggi, commentate dai nostri storici dell’arte.

Artmarket, con il suo reparto Artprice, raccoglie dati su base permanente da 6400 case d’asta e produce informazioni chiave sul mercato dell’arte per le principali agenzie di stampa e media (7.200 pubblicazioni). I suoi 7,2 milioni di utenti (“membri con accesso”+social media) hanno accesso alle pubblicità pubblicate da altri membri, una rete che oggi rappresenta il principale Global Standardized Marketplace® per l’acquisto e la vendita di opere d’arte a un prezzo fisso o d’asta (aste disciplinate dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo L 321.3 del Codice di commercio francese).

Artmarket con il suo reparto Artprice, ha ricevuto il marchio statale di “Azienda Innovativa” dalla Banca pubblica d’investimento francese (BPI) (per la seconda volta nel novembre 2018 per un nuovo periodo di 3 anni) che è di supporto all’azienda nel suo progetto di consolidare la propria posizione di attore globale sul mercato dell’arte.

Artprice pubblica il suo Report 2022 sul mercato dell’arte ultracontemporanea:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Il report semestrale di Artprice 2022: Il mercato dell’arte registra di nuovo una forte crescita in Occidente:https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Artprice by Artmarket 2020 Global Art Market Report, pubblicato a marzo 2022:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Rapporto sul mercato dell’arte contemporanea 2020/21 di Artprice per Artmarket.com:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket con il suo reparto Artprice:serveur.serveur.com/press_Release/pressreleaseEN.htm

Seguite tutte le notizie del mercato dell’arte in tempo reale con Artmarket e il suo reparto Artprice su Facebook e Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 5,9 milioni di follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Scoprite l’alchimia e l’universo di Artmarket e del suo reparto Artprice https://www.artprice.com/video con sede presso il famoso Organe Contemporary Art Museum “The Abode of Chaos” (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Contattare Artmarket.com e il suo reparto Artprice – Contatto: Thierry Ehrmannir@artmarket.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lindice-artprice100-degli-artisti-blue-chip-e-cresciuto-del-3-nel-2022-rispetto-allo-sp-500-che-ha-registrato–19–301725928.html