L’informazione sportiva tra evoluzione e passione. On air la nuova campagna di Planetwin365.news

30 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Roma, 30 ottobre 2024 – Un viaggio lungo secoli con un unico filo conduttore, l’amore per lo sport. Parte con questo messaggio la nuova campagna pubblicitaria del portale di infotainment Planetwin365.news, al via il 30 ottobre. Un progetto di comunicazione sviluppato in formula “multichannel” – disponibile su tv, radio, web, dispositivi mobile– che verrà diffuso da tutti i Media Partner di Planetwin365.news: da Sportitalia a Radio Sportiva passando per Gazzetta dello Sport, Gazzetta.it, Corriere dello Sport e Tuttosport, fino alla distribuzione digital su Sky e Onefootball.

Evoluzione dello sport e passione sono i concept alla base della comunicazione: con lo slogan “Lo sport si evolve, ma la passione resta eterna”, la campagna esplora come la tecnologia e la società abbiano trasformato il modo di vivere e la fruizione dello sport, pur mantenendo intatto l’amore e il calore che lo circondano. Un’ evoluzione che coinvolge anche il modo in cui Planetwin365.news presenta i suoi contenuti: non semplici notizie, ma approfondimenti tecnici, analisi esclusive e contenuti di grande rilevanza che offrono una visione più completa e immersiva del mondo sportivo.

Planetwin365.news farà intraprendere agli utenti un emozionante viaggio attraverso le epoche, esplorando le diverse tappe evolutive che hanno segnato lo sport. Un percorso che ne reinterpreta simbolicamente i cambiamenti, mettendo in risalto gli aspetti culturali, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere e seguire gli eventi sportivi. La piattaforma affronterà il tema dell’evoluzione dello sport anche dal punto di vista editoriale, con articoli dedicati a nuove tendenze come i nuovi sport olimpici, i progressi tecnologici, e l’ascesa degli eSports.

Planetwin365.news si fa quindi portavoce di questa trasformazione. Se la tecnologia ha rivoluzionato il modo in cui assistiamo e interagiamo con lo sport, c’è una cosa che resta immutata: la passione. È un filo conduttore che attraversa i secoli, capace di unire generazioni diverse e popoli lontani, e che il portale di infotainment porta in ogni suo contenuto. Una mission che conferma l’impegno nel fornire agli utenti dei contenuti ingaggianti e di alta qualità.

Il primo spot della nuova campagna pubblicitaria è disponibile a questo link:https://www.youtube.com/watch?v=lOTZ1ySoYXo