L’iniziativa EUCOTTON si presenta in grande stile a Siviglia, con un evento per dare impulso al settore cotoniero

Aprile 5, 2023

(Adnkronos) – ● Questo progetto promuove il cotone di Grecia e Spagna, i due Paesi in cui si concentra la produzione europea. E ha un obiettivo molto chiaro: assicurare la tracciabilità “dal campo alla moda” di questa fibra sostenibile, di alta qualità e priva di semi geneticamente modificati.

● Numerosi professionisti e rappresentanti pubblici hanno partecipato all’EUCOTTON Info Day, un evento con comitati tecnici e una tavola rotonda che hanno messo in risalto l’importanza dell’iniziativa europea e della campagna promozionale che la affianca.

Siviglia, 5 aprile 2023 – Il grande progetto del settore cotoniero europeo meritava un lancio in grande stile in Spagna. Ed è esattamente ciò che la European Cotton Alliance (ECA) ha realizzato con un evento che ha raccolto presso la Fondazione Cajasol di Siviglia molti professionisti e titolari di cariche pubbliche. L’evento dal titolo “EUCOTTON Info Day: a Roadmap to More Sustainable Textiles” ha contribuito a celebrare il brillante futuro del cotone greco e spagnolo, nonché le nuove forme di cooperazione fra i settori cotoniero, tessile e della moda.

Dopo la presentazione dello scorso anno in importanti conferenze del settore, come la 36ª Conferenza internazionale sul cotone di Brema a settembre, o la 5ª Mediterranean Cotton Roads tenutasi a Salonicco, in Grecia, a novembre, questa giornata ha contribuito a far conoscere in Spagna l’iniziativa EUCOTTON. Un programma cofinanziato dall’UE che mira a educare professionisti e consumatori su tutto ciò che ha a che fare con la sostenibilità ambientale e sociale del cotone europeo, nonché a fornire totale tracciabilità (“From Farm to Fashion” o dal campo alla moda) al prodotto.

Nell’ambito della campagna “EUCOTTON – L’Europa progetta un futuro sostenibile con il cotone europeo”, l’evento ha permesso anche di analizzare le sfide e le opportunità del settore, e di tessere le strategie per far sì che il cotone permanga fra i materiali di punta del mondo. “EUCOTTON rappresenta le caratteristiche identitarie del cotone prodotto in Europa, come la sua alta qualità o la sua produzione responsabile e sostenibile. All’interno del progetto non si utilizzano semi geneticamente modificati, pertanto ne deriva un rendimento ambientale e sociale alto”, ha affermato Antonios Siarkos, presidente dell’ECA.

A sua volta, il vicepresidente dell’organizzazione, Dimas Rizzo, ha messo in risalto “l’ottimo lavoro di tutta la filiera cotoniera di Grecia e Spagna, che ha permesso al cotone europeo di posizionarsi fra i materiali più prestigiosi al mondo per la sua alta filabilità, la sua flessibilità, la sua eccellente uniformità e la sua versatilità, oltre a essere praticamente privo di agenti inquinanti. Sempre più aziende mirano a offrire ai loro clienti un prodotto in linea con i loro valori etici e ambientali, e quest’iniziativa è una grande opportunità per ciascuna di esse”.

L’evento, al quale ha potuto partecipare un centinaio di professionisti del settore, ha contato anche su una tavola rotonda e diversi comitati tecnici che hanno trattato tematiche come la sostenibilità, la tracciabilità e il grande impatto della campagna di promozione di EUCOTTON.

Per saperne di più di quest’importante progetto, è possibile visitare il sito web dedicato eucotton.eu, che contiene informazioni sia per il grande pubblico sia per i professionisti.

LA EUROPEAN COTTON ALLIANCE

La European Cotton Alliance (ECA) è un’associazione a livello europeo formata a partire dalla collaborazione attiva dei produttori di cotone e delle associazioni di settore nei Paesi produttori europei. Fra i membri dell’ECA vi sono le organizzazioni interprofessionali, l’industria e le associazioni dei produttori di Grecia e Spagna, che costituiscono il 100% del settore del cotone in Europa. Fra i partner associati vi sono EUROCOTTON, la federazione europea del cotone e le industrie tessili alleate di Bruxelles.

