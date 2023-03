L’inizio di una nuova era: BRP-Rotax raggiunge un nuovo livello di prestazioni con il lancio del motore aeronautico Rotax 916iS/c

Marzo 28, 2023

Il Rotax 916iS/c mostra la sua potenza per la primissima volta in un prototipo CubCrafters.

LAKELAND, Florida, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ — BRP-Rotax, una società controllata di BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO), è orgogliosa di raggiungere un nuovo livello di prestazioni con il lancio del suo motore aeronautico Rotax 916iS/c, che lo rende perfettamente adatto agli aerei a quattro posti e a quelli a due posti ad alte prestazioni. Con un peso di 85,8 chilogrammi e una potenza di 160 CV, il 916iS/c offre un rapporto potenza-peso senza precedenti nel settore degli aerei leggeri ed è disponibile con una fantastica versione a 24 volt per maggiori funzionalità e comfort nella cabina di pilotaggio. Il Rotax 916iS/c ha fatto il suo debutto oggi al SUN ‘n FUN Aerospace Expo di Lakeland, in Florida, esibendo la sua potenza per la prima volta in un aereo CubCrafters, un nuovo cliente di BRP-Rotax.

“Il lancio del 916iS/c è un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia e nella creazione dei sistemi di propulsione più avanzati per i nostri clienti. Per noi era chiarissimo che dovevamo basarci sul successo del motore 915. Ora possiamo cogliere nuove opportunità nel settore di mercato dei quattro posti con un prodotto perfettamente sviluppato e continuare così all’insegna della crescita costante degli ultimi anni. Il 916iS/c è la nostra risposta alle esigenze non soddisfatte dei clienti e ci fa essere all’altezza della filosofia di innovazione della nostra azienda di lunga data”, ha dichiarato Peter Ölsinger, Direttore generale, BRP-Rotax, e Vicepresidente, Vendite, marketing e comunicazioni, Sistemi di propulsione Rotax.

Massime prestazioni e nuove opportunitàInoltre, BRP-Rotax propone il 916iS/c come alternativa per i voli IFR (Instrument Flight Rules – Regole del volo strumentale) e per i voli commerciali, ad esempio, per le scuole di volo e i piloti privati. Le superbe prestazioni del 916iS/c consentono distanze di decollo più brevi e discese più ripide, mantenendo al contempo la massima efficienza nel volo di crociera. Per una maggiore flessibilità, il 916iS/c è dotato di tecnologia multicarburante, che consente di utilizzare sia il classico carburante per motori sia quello per l’aviazione (MOGAS e AVGAS).

In questa classe fino a 160 CV, il nuovo sistema di propulsione è dotato di tecnologia iS completamente elettronica, per un aumento delle prestazioni, una maggiore efficienza e una manutenzione e un’assistenza semplificate. Ciò significa che la selezione del motore per la manutenzione e per le riparazioni può essere effettuata tramite il software per aerei BUDS (Software d’utilità e diagnostica BRP per motori d’aviazione Rotax), in modo simile al settore automobilistico. A testimonianza della fiducia di BRP-Rotax in questo nuovo sistema di propulsione, il TBO (Time Between Overhaul, tempo tra revisioni) al momento del lancio del prodotto è di 2.000 ore, decisamente un valore che i clienti possono trarre dal motore.

Presentazione al SUN ‘n FUN (Florida) e all’AERO (Friedrichshafen)Il SUN ‘n FUN Aerospace Expo di Lakeland, in Florida, che si terrà dal 28 marzo al 2 aprile 2023, è l’occasione perfetta per presentare il 916iS/c al mercato e confermare che BRP-Rotax ha aggiunto il rinomato produttore CubCrafters nel suo crescente elenco di clienti. Infatti, il Rotax 916iS/c ha mostrato la sua potenza per la prima volta nel nuovo Carbon Cub UL CubCrafters, un prototipo ingegneristico dotato del nuovo sistema di propulsione Rotax per i test di volo e ulteriori sviluppi.

“CubCrafters e Rotax condividono l’impegno a promuovere grandi prestazioni avvalendosi delle innovazioni tecnologiche. Lavorare insieme per sviluppare il nuovo Carbon Cub azionato con il Rotax 916iS/c è stata una grande occasione. Siamo entusiasti di lanciare insieme i nostri ultimi prodotti e di renderli disponibili in tutto il mondo”, ha dichiarato Patrick Horgan, Presidente e CEO di CubCrafters Inc. “Il potente e fluido funzionamento a leva singola del Rotax 916iS/c è eccezionale e introduce la più recente tecnologia di motori nella famiglia Carbon Cub. Compatibile con i carburanti disponibili in tutto il mondo, il nostro nuovo Carbon Cub UL offre la versatilità di un velivolo full-size per aree di difficile accesso con un’incredibile capacità STOL e prestazioni di crociera”, ha aggiunto il Sig. Horgan.

Il Rotax 916iS/c verrà poi introdotto sul mercato europeo all’AERO di Friedrichshafen, in Germania, dal 19 al 22 aprile 2023.

Il motore è ora disponibile in tutto il mondo attraverso la rete di concessionari ufficiali autorizzati BRP-Rotax.

Fate clic qui per il video ufficiale del prodotto.

Per maggiori informazioni, seguiteci sui nostri canali di social media, iscrivetevi alla nostra newsletter o visitate il nostro sito Web: www.flyrotax.com.

Dichiarazioni previsionaliDeterminate informazioni incluse in questo comunicato stampa, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni relative alla capacità e alle prestazioni previste di questo nuovo sistema di propulsione e al suo previsto ingresso programmato sul mercato, al suo impatto sull’esperienza dei clienti e altre dichiarazioni che non sono fatti storici, bensì “dichiarazioni previsionali” ai sensi delle leggi canadesi e statunitensi sui titoli. Le dichiarazioni previsionali di solito vengono identificate dall’uso di terminologia come “potrebbe”, “sarà”, “sarebbe”, “dovrebbe”, “verrebbe”, “ci si aspetta”, “prevede”, “pianifica”, “intende”, “tendenze”, “indicazioni”, “anticipa”, “crede”, “stima”, “prospettiva”, “ritiene”, “progetti”, “probabilmente” o “potenziale” o il negativo o altre variazioni di queste parole o altre parole o frasi simili. Le dichiarazioni previsionali, per loro stessa natura, comportano rischi e incertezze intrinseci e si basano su diverse ipotesi, sia generali che specifiche. BRP avverte che le sue ipotesi potrebbero non realizzarsi. Tali dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono far sì che i risultati o le prestazioni effettivi di BRP siano sostanzialmente diversi dalle prospettive o da qualsiasi prestazione o risultato futuro impliciti in tali dichiarazioni. Ulteriori dettagli e descrizioni di questi e altri fattori sono riportati nel modulo informativo annuale di BRP del 22 marzo 2023.

Informazioni su BRP-RotaxBRP-Rotax GmbH & Co KG, la società controllata austriaca di BRP Inc., è leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi di propulsione per i mercati del tempo libero e degli sport a motore. Fondata nel 1920, BRP-Rotax si dedica da oltre 100 anni alla mobilità sostenibile e al progresso tecnologico. Gli innovativi motori Rotax a quattro tempi e a due tempi ad alte prestazioni vengono utilizzati per i prodotti BRP, come le motoslitte Ski-Doo e Lynx, le moto d’acqua Sea-Doo, i veicoli Can-Am On-Road e Off-Road, nonché per i kart e gli aerei sportivi. Con prodotti sostenibili come la prima motoslitta Lynx HySnow senza emissioni o la serie di e-kart ad alte prestazioni E20, BRP-Rotax è anche un pioniere nel campo dei modelli di guida alternativi. Più di 1.700 dipendenti lavorano a Gunskirchen, nell’Alta Austria, su sistemi di propulsione innovativi per il mercato globale. www.rotax.com www.flyrotax.com

Informazioni su BRPBRP Inc. è un leader globale nel mondo dei prodotti per sport a motore, dei sistemi di propulsione e delle imbarcazioni, frutto di oltre 80 anni di ingegno e caratterizzati dalla grande attenzione al consumatore. Attraverso il suo portafoglio di marchi distintivi e leader di settore, come le motoslitte Ski-Doo e Lynx, le motoslitte e i pontoni Sea-Doo, i veicoli Can-Am On-Road e Off-Road, le imbarcazioni Alumacraft e Quintrex, i pontoni Manitou e i sistemi di propulsione marina Rotax, nonché i motori Rotax per i kart e gli aerei da diporto, BRP offre avventure elettrizzanti e fornisce l’accesso a esperienze su diverse superfici d’azione. L’Azienda completa le sue linee di prodotti con un portafoglio di ricambi, accessori e abbigliamento dedicati, per ottimizzare al massimo l’esperienza di guida. Impegnata a crescere in modo responsabile, BRP sta sviluppando modelli elettrici per le sue linee di prodotti esistenti e sta esplorando nuove categorie di prodotti a bassa tensione e con assistenza umana. Con sede centrale in Québec (Canada), BRP ha un fatturato annuo di 10 miliardi di dollari canadesi in oltre 130 Paesi e una forza lavoro globale di quasi 23.000 persone motivate e intraprendenti.www.brp.com@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage e il logo BRP sono marchi commerciali di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Informazioni su CubCraftersFondata nel 1980 da Jim Richmond, CubCrafters affonda le sue radici negli oltre 80 anni di storia dell’aviazione classica di base, ma i prodotti e i servizi dell’azienda sono innovativi e completamente moderni. CubCrafters progetta e produce aeromobili con certificazione Experimental, LSA e Part 23. La famiglia di aeromobili Carbon Cub ha ridefinito le aspettative per l’esperienza di volo in aree di difficile accesso con un design innovativo, materiali moderni, motori potenti e prestazioni mozzafiato. L’aeromobile XCub, fiore all’occhiello dell’azienda, è offerto in configurazioni con ruota del carrello anteriore e con ruotino di coda, ed espande in modo sostanziale il profilo di missione degli aerei utilitari sportivi con una velocità più elevata, una distanza maggiore e un carico utile più grande. La chiave del successo di CubCrafters è la sua capacità di creare un valore esclusivo nell’esperienza dell’aviazione personale d’avventura.

Maggiori informazioni:

Christina OberaignerMarketing e comunicazioni aeromobiliSistemi di propulsione RotaxTel.: +43.7246.601.2878christina.oberaigner@brp.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2041800/BRP_Inc__L_inizio_di_una_nuova_era__BRP_Rotax_raggiunge_un_nuovo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2041801/BRP_Inc__L_inizio_di_una_nuova_era__BRP_Rotax_raggiunge_un_nuovo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2041802/BRP_Inc__L_inizio_di_una_nuova_era__BRP_Rotax_raggiunge_un_nuovo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/linizio-di-una-nuova-era-brp-rotax-raggiunge-un-nuovo-livello-di-prestazioni-con-il-lancio-del-motore-aeronautico-rotax-916isc-301782849.html