L’innovazione Made in Italy di Weerg: un nuovo orizzonte nella produzione 3D e CNC

(Adnkronos) – Scorzè, Venezia 24 novembre 2023 – Weerg si afferma nel mercato manifatturiero con una proposta unica, di cui fanno parte l’agilità della stampa 3D e la precisione delle lavorazioni CNC, così da offrire una risposta online efficiente e di qualità alle necessità dell’industria nazionale e internazionale. Situata nel cuore industriale dell’Italia, l’azienda veneta sfida i confini tradizionali della produzione, spingendosi oltre i limiti della manifattura convenzionale. La sua filosofia si concentra sull’innovazione mirata, integrando nuove tecnologie in un contesto di manifattura consolidato.

Con una produzione 100% in-house e interamente localizzata in Italia, Weerg si distingue per un processo produttivo efficiente e privo di intermediari, garantendo così il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato.

Viene messo sempre a disposizione del cliente un tecnico altamente specializzato per assicurare un confronto qualificato sul file. Un’opportunità per conseguire ottimizzazioni e ricevere suggerimenti sul materiale migliore per il proprio progetto. Oltre a rappresentare un supporto per risolvere errori e incongruenze.

Questo approccio permette di offrire servizi altamente personalizzati e di alta qualità, rispondendo alle esigenze specifiche di un mercato in rapida evoluzione. La storia di Weerg è quella diuna trasformazione continua, guidata da un impegno costante verso l’eccellenza e l’adozione di nuove tecnologie, per poi presentarle al mercato con la formula della quotazione online, che passa dal relativo preventivatore.

La mission è offrire online la realizzazione di parti di alta qualità tramite stampa 3D online o lavorazioni CNC in modo semplice, affidabile, economico e immediato. Questa visione pionieristica si concretizza attraverso l’impiego delle migliori tecnologie disponibili, come le stampanti MJF di ultima generazione di HP e le lavorazioni CNC a 5 assi. Weerg si impegna a rendere i servizi produttivi di alto livello accessibili a tutti, puntando su un modello di business che privilegia il contatto diretto tra cliente e produttore.

I valori che guidano Weerg sono l’alta qualità, l’affidabilità, la velocità e l’innovazione. Principi che si riflettono non solo nei prodotti e nei servizi offerti, ma anche nell’approccio globale dell’azienda. Con un impianto di 6000 m² a Scorzè, Weerg garantisce un doppio controllo qualità su ogni parte prodotta, assicurando risultati eccellenti per ogni cliente.

Weerg mantiene un NDA su tutte le lavorazioni e un efficiente algoritmo di cifratura di tutti i file per garantire la sicurezza dei numerosi clienti, protagonisti di progetti aziendali sia di prototipia che di produzioni industriali.

Weerg si rivolge principalmente alle aziende ma non esclude i privati dal suo bacino di utenza. Offre soluzioni sia per la prototipazione che per la produzione in serie, adattandosi alle varie necessità del mercato. Il connubio tra produzione in house, il customer care attento in ogni fase realizzativa e preventivi online assicura ai clienti un’alta qualità del prodotto, rapidità nel processo produttivo, con spedizione anche in 48 ore. Viene offerta quindi una produzione di qualità ad un prezzo competitivo.

L’azienda dispone del resto della più grande installazione di Stampanti 3D HP MJF nonché del principale impianto in Europa di lavorazione a 5 assi.

Con una combinazione unica di innovazione tecnologica, efficienza produttiva e un impegno costante nella qualità, Weerg si pone all’avanguardia nel settore della manifattura digitale. La dedizione a servire sia il mercato aziendale che quello dei privati con soluzioni personalizzate sottolinea la sua capacità di adattarsi anche in un ambiente in continua evoluzione.

