L’innovazione nei materiali: Chiediamo a Carmine di Recensioniorologi.it, come l’uso del bronzo e della ceramica stia cambiando l’orologeria contemporanea

13 Novembre 2024

(Adnkronos) – 13 novembre 2024. Negli ultimi anni, l’orologeria ha visto un crescente interesse per materiali alternativi come la ceramica e il bronzo, grazie alle loro caratteristiche uniche che soddisfano sia esigenze estetiche che funzionali. Per approfondire l’uso crescente di questi due materiali nell’orologeria, abbiamo chiesto supporto a Carmine Di Donato, giornalista appassionati di orologi e fondatore del blog di orologi www.recensioniorologi.it, che ci ha fornito preziose informazioni su questi materiali.

L’adozione di ceramica e bronzo nell’orologeria moderna risponde alla crescente domanda di materiali che combinano funzionalità avanzate con un’estetica distintiva, offrendo agli appassionati opzioni che si distinguono dai tradizionali metalli preziosi.

La ceramica è apprezzata per la sua eccezionale durezza e resistenza ai graffi, superando materiali tradizionali come l’acciaio e l’oro. Questa proprietà garantisce che gli orologi mantengano un aspetto nuovo più a lungo. Inoltre, la ceramica è resistente alla corrosione e all’ossidazione, rendendola ideale per ambienti umidi o salini. La sua leggerezza offre un comfort superiore al polso, mentre la varietà di colori disponibili consente una personalizzazione estetica senza precedenti. Essendo ipoallergenica, la ceramica è adatta a chi ha sensibilità cutanee.

Il bronzo è noto per la sua capacità di sviluppare una patina unica nel tempo, conferendo a ogni orologio un carattere distintivo e un fascino vintage. Questa patina non solo aggiunge estetica, ma funge anche da strato protettivo contro la corrosione, rendendo il bronzo ideale per orologi subacquei e strumenti nautici. La resistenza alla corrosione e la robustezza del bronzo lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili. Inoltre, il bronzo è antimagnetico, una caratteristica utile in ambienti con forti campi magnetici.

Ma andiamo ad approfondire meglio:

Le ceramiche sono materiali creati da minerali e leganti che, sottoposti a temperature estreme, si trasformano in una struttura solida e vetrificata. La produzione di ceramiche ha radici antichissime, risalenti a oltre 25.000 anni fa, con le prime tracce di vasi in terracotta che risalgono a prima del 24.000 a.C.

Nell’orologeria moderna, il concetto di ceramica si è evoluto rispetto agli usi tradizionali, come piatti e vasi, adottando tecnologie avanzate. Questi nuovi materiali, noti come ceramiche di ossido, offrono una resistenza straordinaria a graffi e crepe e possono sostituire i metalli. Audemars Piguet, ad esempio, utilizza una ceramica composta da ossido di zirconio e ossido di ittrio come base, un tipo di ceramica particolarmente comune negli orologi di alta gamma.

La ceramica, ha compiuto notevoli progressi ed è ora presente in una vasta gamma di modelli, dai robusti orologi subacquei agli eleganti segnatempo sportivi di lusso, fino agli orologi con complicazioni come il calendario. La sua principale qualità è l’elevata resistenza ai graffi, unita alla possibilità di essere prodotta in quasi ogni colore. Ecco quindi una selezione di audaci orologi in ceramica per soddisfare le nostre esigenze!

La ceramica high-tech, utilizzata nell’orologeria, offre una sensazione distintiva al polso e al tatto. Questo materiale è noto per la sua leggerezza, che contribuisce a un comfort superiore durante l’uso prolungato. La superficie liscia e levigata della ceramica conferisce una sensazione delicata e fluida al polso, rendendo l’orologio piacevole da indossare. CAPITALE OROLOGI Inoltre, la ceramica è ipoallergenica, il che la rende ideale per chi ha pelle sensibile o allergie ai metalli. BERING TIME La finitura “smooth touch” assicura una sensazione confortevole quando indossati.

A prima vista, la ceramica potrebbe sembrare un materiale inadatto per le casse degli orologi, evocando immagini di porcellana delicata o tazze da tè fragili. Tuttavia, esistono diverse tipologie di ceramica, tra cui le ceramiche tecniche, utilizzate in ambiti che richiedono elevata resistenza, come armature per carri armati, cuscinetti a sfera, pale di turbine a reazione e, appunto, casse di orologi. Una delle ceramiche tecniche più comuni in orologeria è l’ossido di zirconio. Pionieri nell’uso della ceramica negli anni ’60 e ’70 sono stati Omega, Seiko e IWC, e oggi molti altri marchi, come Rado, Richard Mille e Chanel con il modello J12, continuano a utilizzarla. Questo materiale è significativamente più duro dell’acciaio e praticamente resistente ai graffi. L’unico potenziale svantaggio è che, mentre l’acciaio o l’oro possono ammaccarsi sotto un impatto significativo, la ceramica potrebbe fratturarsi. Tuttavia, la ceramica tecnica moderna è molto più resistente agli urti rispetto alla ceramica tradizionale, e le casse in ceramica sono in uso da decenni; se fossero state frequentemente soggette a rotture catastrofiche, probabilmente ne saremmo già a conoscenza.

Il bronzo, una delle leghe più antiche conosciute, nasce dalla combinazione di rame e stagno, due metalli puri e malleabili. Questa fusione produce un materiale sorprendentemente più duro e resistente rispetto ai suoi componenti originali. Per millenni, il bronzo è stato il metallo principale per la fabbricazione di utensili, armi e sculture. Nell’Iliade, Omero si riferisce alle armi come “bronzo spietato”, evidenziando la sua importanza nell’antichità.

Nel contesto dell’orologeria, una caratteristica distintiva del bronzo è la formazione di una patina nel tempo. Questo strato superficiale, simile all’ossido di titanio sul titanio, protegge il metallo sottostante dalla corrosione. Le leghe di bronzo marino, in particolare, mostrano un’eccellente resistenza all’acqua salata, rendendole ideali per l’uso in ambienti marini. La patina può scurire il bronzo in modo non uniforme e, a volte, assumere una tonalità verde caratteristica. Questo fenomeno è più evidente quando il bronzo è a diretto contatto con la pelle, motivo per cui molti produttori scelgono materiali alternativi, come il titanio, per il fondello degli orologi in bronzo.

Acquistando un orologio con cassa in bronzo, si possiede un segnatempo realizzato con un materiale dalla storia millenaria, noto per la sua durabilità e resistenza. È importante apprezzare lo sviluppo naturale della patina, che conferisce all’orologio un carattere unico e testimonia il passare del tempo.

Ogni orologio in bronzo sviluppa una patina unica, rendendo ogni pezzo distintivo. Appena estratto dalla confezione, il bronzo presenta una tonalità dorata chiara; con il tempo, la superficie si scurisce, conferendo all’orologio un aspetto più strumentale. Sebbene la brillantezza iniziale diminuisca, emerge un carattere peculiare, come se l’orologio acquisisse una vita propria attraverso la sua lenta trasformazione.

Osservare la formazione della patina è un’esperienza affascinante. Nelle fasi iniziali, potrebbe capitare di notare lievi tracce verdi sulla pelle; questo fenomeno si verifica principalmente durante la formazione dello strato esterno stabile e tende a ridursi col tempo. L’oscuramento del bronzo crea un contrasto interessante con le superfici luminose e le lancette dorate, trasformando l’orologio e conferendogli un fascino diverso rispetto a quando era nuovo. Indossandolo, si percepisce la sensazione di avere al polso uno strumento progettato per l’esplorazione marina. Anche senza essere subacquei, ci si sente più connessi al mondo sottomarino rispetto a un tradizionale orologio subacqueo in acciaio inossidabile.

Negli ultimi anni, il mercato degli orologi in ceramica e in bronzo ha registrato una crescita significativa, riflettendo un crescente interesse da parte degli appassionati e dei collezionisti. La ceramica, apprezzata per la sua leggerezza, resistenza ai graffi e possibilità di colorazioni varie, è stata adottata da marchi come Rado, Omega e Audemars Piguet, ampliando la gamma di modelli disponibili. Parallelamente, gli orologi in bronzo, con la loro capacità di sviluppare una patina unica nel tempo, hanno conquistato una nicchia di mercato, offrendo un’estetica vintage e una connessione storica che affascina molti. Marchi come Panerai, Tudor e Oris hanno introdotto modelli in bronzo che hanno riscosso notevole successo. Questa tendenza indica una diversificazione delle preferenze dei consumatori, orientati verso materiali che combinano funzionalità e un’estetica distintiva.

