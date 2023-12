L’innovazione tecnologica come motore del successo di OnShop

Dicembre 12, 2023

(Adnkronos) – •OnShop ridefinisce gli acquisti online automatizzando l’assistenza al cliente grazie all’implementazione di avanzate funzionalità di intelligenza artificiale.

•Assistenza 7 giorni su 7, h 24 tramite web, WhatsApp e Telegram.

•Avviata la partnership con TeamSystem che ha realizzato l’app gratuita di OnShop per ricevere pagamenti in contanti sui siti e-commerce.

•Tra le aziende che hanno già scelto OnShop spiccano Esselunga, Unieuro, Penny Market e BASKO.

Roma, 12 dicembre 2023. Continua l’espansione di OnShop, il primo Digital Cash che permette acquisti online senza l’ausilio di carte, wallet o conti bancari. Inserendosi con audacia nel mondo del commercio elettronico, OnShop ne rivoluziona l’esperienza e le dinamiche d’acquisto grazie alle continue novità in materia di efficienza e innovazione tecnologica.

L’implementazione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale è una delle novità: chatbot e assistenti virtuali diventano i canali per semplificare l’esperienza dell’utente e fornire supporto in tempo reale. Questi nuovi strumenti offrono una maggiore personalizzazione, consentendo di verificare lo stato delle transazioni con facilità e velocizzare il processo di risoluzione di problemi migliorando in modo sensibile l’esperienza del cliente finale.

Infatti, il cliente potrà inserire un PIN e selezionare la casistica specifica del suo problema e immediatamente ricevere una soluzione, a qualsiasi orario, perfino durante il weekend.

Il supporto clienti è infatti disponibile 24/7, garantendo massima comodità. È possibile accedere alle informazioni in qualsiasi momento, verificare il proprio credito residuo, ottenere aggiornamenti sullo stato delle transazioni o bloccare un voucher, tutto con estrema rapidità. Questa varietà di opzioni comprende una chat diretta sul sito web, il contatto via WhatsApp o l’utilizzo del bot Telegram e, in futuro, anche l’accesso tramite Facebook.

Dichiara Adriano Trusso, Chief Commercial Officer di OnShop: “Crediamo fortemente nell’innovazione tecnologica come motore della soddisfazione dei nostri clienti. La capacità di semplificare il processo, consentendo di risolvere velocemente qualsiasi difficoltà è il risultato dell’impegno del nostro team nell’offrire soluzioni all’avanguardia. Continuiamo a spingere i confini della tecnologia per garantire un futuro sempre più user friendly al Digital Cash”.

Costanti investimenti in ricerca e sviluppo hanno portato alla realizzazione di plugin per CMS, Content Management System, come WooCommerce e PrestaShop, tra le piattaforme più utilizzate per la personalizzazione avanzata di contenuti online e per il miglioramento dell’esperienza finale.

Per garantire agli utenti l’accesso a un’ampia gamma di estensioni e funzionalità specializzate, OnShop ha stretto una collaborazione con TeamSystem, tech company leader nel mercato delle soluzioni digitali per imprese e professionisti, per lo sviluppo dell’APP.

Dichiara Francesco Taurino, Partnership Manager di TeamSystem: “Crediamo fortemente nella partnership con OnShop, tutti i nostri Merchant potranno scaricare ed attivare in un solo click l’APP dedicata e poter iniziare a ricevere pagamenti in contanti, anche online”.

La crescita di OnShop continua anche grazie alla rete distributiva di rilevanza nazionale, che conta oltre 100.000 punti vendita: bar, tabacchi, supermercati (come Esselunga, Penny Market), negozi di elettronica (Unieuro), vending machine e rivenditori autorizzati.

