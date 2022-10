L’insurtech bolttech con sede a Singapore si assicura un investimento di Serie B per continuare la rapida crescita globale dell’azienda

Ottobre 17, 2022

Tokio Marine, insieme ad altri azionisti, gestirà il round di finanziamento di Serie B di bolttech che fa seguito al più grande round di Serie A che sia mai stato effettuato per un’impresa insurtech

SINGAPORE, 17 ott., 2022 /PRNewswire/ — bolttech, una delle imprese insurtech internazionali in più rapida espansione al mondo, ha annunciato oggi che Tokio Marine, insieme ad altri azionisti, gestirà il round di finanziamento di Serie B di bolttech. L’investimento valuta bolttech, l’unica azienda unicorno insurtech di Singapore, ad un valore stimato di circa 1,5 miliardi di USD, ad un anno dalla chiusura del più grande round di finanziamento di Serie A per un’impresa insurtech.

bolttech, uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni per embedded insurance, è un’insurtech B2B2C che offre la propria piattaforma di Insurance Exchange per mettere in contatto gli assicuratori con i distributori e i loro clienti. Con licenze per svolgere l’attività in più di 30 paesi in Asia, Europa e in tutti i 50 stati americani, la piattaforma di bolttech fornisce alle aziende del settore assicurativo o di settori adiacenti tutto ciò di cui hanno bisogno per offrire prodotti assicurativi in grado di soddisfare le esigenze di assicurazione e protezione dei clienti, in continua evoluzione nell’era digitale. Questa soluzione consente ai partner di bolttech di ripensare il proprio modello di business, trovare nuove opportunità di ricavi, accelerare la trasformazione digitale e consolidare le relazioni con i propri clienti.

bolttech ha avuto una rapida crescita sin dai suoi inizi nel 2020. Oggi l’azienda quota circa 50 miliardi di USD di premi annui attraverso la propria piattaforma tecnologica di Insurance Exchange, la più grande al mondo. A livello mondiale, la piattaforma di bolttech abilita oltre 800 partner distributivi con oltre 200 compagne di assicurazioni e offre oltre 6.000 prodotti.

La partnership di Tokio Marine come investitore strategico andrà ad arricchire le competenze e a rafforzare la presenza di bolttech, migliorando la forza distributiva, l’innovazione dei prodotti e la propria forza finanziaria. I proventi del finanziamento di Serie B saranno utilizzati principalmente per proseguire il percorso di crescita globale dell’azienda.

Rob Schimek, amministratore delegato del Gruppo bolttech, ha dichiarato: «Assicurarsi un investitore principale del livello e del prestigio di Tokio Marine è un’importante conferma della convinzione degli investitori internazionali sul modello di business di bolttech, sulla nostra proposta di valore a lungo termine e sul nostro ruolo nel plasmare il futuro della distribuzione assicurativa. Tokio Marine sarà un partner strategico fondamentale mentre continueremo ad accelerare la nostra strategia di crescita e di espansione globale.»

Masashi Namatame, Managing Executive Officer e Group Chief Digital Officer del Gruppo Tokio Marine ha dichiarato: «Tokio Marine è entusiasta di avere l’opportunità di gestire il round di finanziamento di Serie B e di unirsi a bolttech nel suo incredibile percorso di crescita, come partner strategico. La portata e l’ampiezza della piattaforma di bolttech, insieme alle sue capacità tecnologiche e di digitali leader del settore, e alla sua vasta esperienza assicurativa, posizionano l’azienda come un chiaro leader nel settore insurtech. Non vediamo l’ora di lavorare con bolttech e cogliere le opportunità commerciali che la nostra nuova partnership strategica offrirà.»

