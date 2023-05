L’insurtech internazionale bolttech, è stata valutata 1,6 miliardi di dollari nel recente round di finanziamento di Serie B.

Maggio 17, 2023

I nuovi investitori MetLife e Khazanah Nasional insieme agli azionisti esistenti e ad altri nuovi, hanno partecipato al round di finanziamento di Serie B guidato da Tokio Marine.

SINGAPORE, 17 maggio 2023 /PRNewswire/ — bolttech ha annunciato oggi di aver raccolto 196 milioni di dollari in relazione al round di finanziamento di Serie B, con una valutazione di 1,6 miliardi di dollari. Il round di finanziamento è stato guidato da Tokio Marine, la prima compagnia assicurativa giapponese che vanta 140 anni di storia alle spalle. Tra gli investitori chiave figurano anche il gigante mondiale delle assicurazioni sulla vita MetLife, attraverso la sua controllata MetLife Next Gen Ventures, i fondi sovrani della Malesia Khazanah Nasional e gli attuali azionisti.

L’insurtech assicurativa bolttech sta sfidando il contesto dei mercati dei capitali: i mega-round di finanziamento (100 milioni di dollari e oltre) per il settore assicurativo globale sono al livello più basso dal 1° trimestre 2020, secondo una relazione Gallagher Re[1]. La recente raccolta di fondi di bolttech è la più grande iniezione di capitale di Serie B per un’insurtech nell’ultimo anno, che segue il raggiungimento da parte dell’azienda del più grande round di finanziamento di Serie A per un’insurtech nel 2021.

bolttech utilizzerà i proventi del Series B round per alimentare ulteriormente la propria crescita organica, compresi gli investimenti in tecnologie proprietarie, al fine di migliorare le capacità digitali dei partner commerciali e consumatori finali, nonché investirà in talenti negli oltre 30 mercati in cui opera. Inoltre, i fondi saranno utilizzati per esplorare opportunità inorganiche e per accelerare la crescita a livello globale.

Rob Schimek, Group Chief Executive Officer di bolttech, ha dichiarato: “Avendo da poco celebrato il nostro terzo compleanno dal lancio nel 2020, siamo incredibilmente orgogliosi dei risultati raggiunti finora nella nostra missione di costruire il principale ecosistema assicurativo tecnologico del mondo. Oggi siamo una delle insurtech company in più rapida crescita al mondo e consentiamo ai nostri partner di trovare nuovi flussi di entrate, accelerare la loro trasformazione digitale e rafforzare le relazioni con i loro clienti. Ringraziamo tutti i nostri investitori del round Serie B per il sostegno e siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nuovi investitori, rinomati leader nei rispettivi settori. Ci auguriamo una forte partnership, che alimenterà la continua crescita di bolttech nel percorso verso la redditività nel 2024”.

Il sostegno di investitori così prestigiosi è una chiara conferma della leadership, del modello di business innovativo e della vision unica di bolttech, che si propone di plasmare il futuro delle assicurazioni. bolttech ha mantenuto una solida base finanziaria con un chiaro percorso verso la redditività, guidando al contempo la sua rapida crescita per costruirsi un’ampia presenza internazionale.

operazioni globali di bolttech

bolttech, uno dei principali fornitori di embedded insurance al mondo, è un’insurtech B2B2C globale che mette in contatto gli assicuratori con i distributori e i loro clienti. Con licenze per operare in Asia, Europa e in tutti i 50 Stati Uniti d’America, bolttech fornisce alle aziende tutto ciò di cui hanno bisogno per offrire prodotti assicurativi in grado di soddisfare le esigenze di assicurazione e protezione dei clienti in continua evoluzione nell’era digitale.

bolttech oggi offre quotazioni per circa 55 miliardi di dollari di premi annuali. A livello globale, l’ecosistema di bolttech collega 700 partner di distribuzione con più di 230 fornitori di assicurazioni e offre oltre 6.000 varianti di prodotto.

Fonti

1 – Gallagher Re, 4 maggio 2023, Global InsurTech Report di Gallagher Re per il primo trimestre 2023

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/linsurtech-internazionale-bolttech-e-stata-valutata-1-6-miliardi-di-dollari-nel-recente-round-di-finanziamento-di-serie-b-301825841.html