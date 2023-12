L’Intelligenza Artificiale ha mosso 51 miliardi di dollari di acquisti durante la Cyber Week

Dicembre 1, 2023

(Adnkronos) – ●Le vendite online globali della Cyber Week sono aumentate del 6% rispetto all’anno precedente

●In Italia la giornata più performante della Cyber Week è il Cyber Monday, con un approccio da parte degli italiani principalmente mobile first

●Il Black Friday è rimasto il giorno di shopping online più importante dell’anno, con una spesa di 70,9 miliardi di dollari a livello globale

Milano, 1 dicembre 2023 – Salesforce (NYSE: CRM), l’AI CRM numero uno al mondo, ha presentato i dati relativi alla Cyber Week 2023, analizzando gli acquisti di oltre 1,5 miliardi di consumatori sulla sua piattaforma Salesforce Customer 360. Le vendite globali sono aumentate del 6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 298 miliardi di dollari.

Le performance dello shopping online in Italia

In Italia, la giornata più performante nel corso della Cyber Week è stata lunedì 27 novembre, il cosiddetto Cyber Monday, che ha visto una crescita nelle vendite online del 10% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda gli ordini effettuati, la palma del giorno più performante è andata a mercoledì 22 novembre, con un aumento degli ordini del 17% rispetto al 2022. Nel corso dell’intera settimana, il traffico online nel nostro paese è aumentato del 4%. Gli italiani si confermano mobile first: durante il Cyber Monday l’80% del traffico viene da mobile rispetto al 75% a livello globale.

Cyber Week 2023: gli insight di Salesforce sugli acquisti a livello globale (da martedì 21 a lunedì 27 novembre 2023)

A livello globale, la crescita è stata trainata principalmente dal volume degli ordini, piuttosto che dall’inflazione, segnando un aumento della domanda dei consumatori per la prima volta in più di cinque trimestri. Se all’inizio della stagione si è assistito a una costante presenza di promozioni, i consumatori più pazienti hanno cercato – e ottenuto – interessanti offerte per la Cyber Week. Questo ha portato a una solida performance nel periodo, come dimostrano nel dettaglio i dati Salesforce:

●Le vendite e il traffico online hanno registrato un’impennata durante il Black Friday e il Cyber Monday: le vendite digitali durante la Cyber Week hanno raggiunto 298 miliardi di dollari a livello globale (con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente) e il traffico ha registrato un +5%. Gli interessanti tassi di sconto hanno portato a una crescita sorprendentemente forte delle vendite nei due giorni di shopping online più importanti dell’anno:

○Black Friday: le vendite online sono aumentate dell’8% sia a livello globale, sia in Europa su base annua.

○Cyber Monday: le vendite online sono aumentate del 5% a livello globale e del 10% in Europa su base annua.

●L’intelligenza artificiale conquista i consumatori: gli acquisti guidati dall’intelligenza artificiale hanno contribuito ad alimentare la crescita online e la redditività dei clienti Salesforce. 51 miliardi di dollari di vendite online globali sono stati influenzati dall’AI in aree quali offerte su misura, raccomandazioni di prodotto e servizi di chat generativi basati sull’AI.

●I consumatori hanno fatto acquisti soprattutto da mobile: il 79% del traffico e-commerce della Cyber Week è stato effettuato da telefoni cellulari, in crescita rispetto al 76% del 2022. Il traffico social su mobile è stato un canale cruciale, rappresentando il 10% di tutti i rinvii ai siti web dei rivenditori.

●Le campagne di marketing hanno fatto leva sui consumatori attivi da mobile: le aziende hanno continuato ad adottare canali di comunicazione alternativi per coinvolgere i consumatori. Il numero di messaggi inviati tramite notifiche push, SMS e servizi di streaming (OTT) è cresciuto del 37% durante la Cyber Week, rispetto a una crescita modesta del 9% per le e-mail tradizionali.

●Gli sconti sono aumentati per soddisfare la domanda latente: dopo le scarse offerte all’inizio della stagione, gli sconti più consistenti hanno invogliato i consumatori più attenti al prezzo ad acquistare durante la Cyber Week. I tassi di sconto sono saliti in media al 27% a livello globale, rappresentando le migliori offerte della stagione festiva. I settori verticali con i tassi di sconto più elevati a livello globale:

○Makeup (38%)

○Abbigliamento generico (33%)

○Cura della pelle (33%)

○Abbigliamento sportivo (32%)

●Sconti più trasparenti hanno portato a un minor numero di resi: i rivenditori hanno ascoltato il feedback dei consumatori degli anni passati e sono stati più trasparenti riguardo agli sconti e alle politiche di reso. Dopo il tasso di resi senza precedenti durante la scorsa Cyber Week– in cui i consumatori hanno scambiato i regali per adeguarsi al prezzo di offerte migliori – i tassi di reso sono scesi a livelli normali (5%) per la settimana.

●I rivenditori monomarca hanno conquistato quote di mercato: grazie a esperienze migliori e sconti interessanti, i rivenditori monomarca (rivenditori che vendono esclusivamente prodotti di un solo brand) hanno registrato una crescita online doppia rispetto ai rivenditori che vendono più marchi. A livello globale:

○Crescita delle vendite online:

■Monomarca = +8% vs. multimarca = +5%

■Tasso di sconto: monomarca = 29% vs. multimarca = 17%

●I metodi di pagamento alternativi eliminano gli attriti in fase di checkout: tra pressioni inflazionistiche e budget ridotti, i consumatori hanno utilizzato opzioni di pagamento alternative come Buy Now Pay Later (BNPL) per evadere gli acquisti, con un aumento dell’8% degli ordini su base annua.

●L’automazione ha restituito tempo ai rivenditori e ai consumatori: i rivenditori si sono affidati all’automazione in alcune delle giornate di shopping online più importanti dell’anno. I messaggi dei chatbot durante il Cyber weekend sono aumentati del 79% a livello globale.

Salesforce alimenta lo shopping della Cyber Week con fiducia, scalabilità e AI

Quest’anno Salesforce ha aiutato i retailer di tutto il mondo a ottenere una crescita redditizia e a scalare, con il 100% di uptime (zero tempi di inattività), per raggiungere i consumatori su tutti i canali di acquisto. Con le persone che continuano a fare acquisti online, offrire esperienze digitali veloci, facili e personalizzate è più importante che mai ed è stato possibile grazie a:

●Commerce Cloud: Commerce Cloud ha gestito quasi 50 milioni di ordini sui negozi digitali durante la Cyber Week con il 100% di uptime e un tasso di crescita annuale composto degli ordini (CAGR) del 16% negli ultimi cinque anni.

●Marketing Cloud: Durante la Cyber Week sono stati inviati oltre 53 miliardi di messaggi di marketing tramite Marketing Cloud, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

●Service Cloud: Durante la settimana di shopping più intensa dell’anno, Service Cloud ha aiutato i clienti a gestire e risolvere oltre 3,7 miliardi di interazioni e ha registrato un aumento del 10% su base annua delle sessioni di chatbot alimentate dall’intelligenza artificiale.

●AI: Salesforce ha fornito oltre 49 miliardi di raccomandazioni di prodotti basate sull’AI durante la Cyber Week.

Metodologia di analisi e previsione delle festività 2023 di Salesforce

Grazie a Commerce Cloud, Marketing Cloud e Service Cloud, Salesforce ha analizzato i dati aggregati per produrre insight sulle festività di oltre 1,5 miliardi di acquirenti globali in più di 64 Paesi, con un focus su 12 mercati chiave: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Giappone, Paesi Bassi, Australia/Nuova Zelanda, la regione dell’Asia Pacifica (esclusi Giappone, Australia e Nuova Zelanda) e Paesi nordici. Questa batteria di benchmark fornisce uno sguardo approfondito sugli ultimi nove trimestri e sullo stato attuale del commercio digitale. Vengono applicati diversi fattori per estrapolare i dati macroeconomici del settore retail in generale.

I dati di previsione che presentiamo provengono da ricerche proprietarie di Salesforce. I calcoli utilizzati uniscono dati di prima parte e di terzi, oltre a diverse ipotesi di mercato, per generare i dati presentati.

Le previsioni sulle festività di Salesforce non sono indicative delle prestazioni operative di Salesforce o delle sue metriche finanziarie riportate, tra cui la crescita del GMV e la crescita del GMV dei clienti comparabili.

