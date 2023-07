L’intento di cooperazione nei quattro giorni della 18esima CISMEF superano i 10 miliardi di RMB!

Luglio 3, 2023

– GUANGZHOU, China, 3 luglio 2023 /PRNewswire/ — La 18esima Fiera Internazionale delle piccole e medie imprese (CISMEF) e il secondo Summit di Cooperazione Internazionale (SMEICS) si sono conclusi il 30 giugno 2023.

Alla CISMEF di quest’anno hanno partecipato più di 2.000 espositori. In particolare, il padiglione internazionale e il padiglione delle regioni di Hong Kong, Macao e Taiwan hanno attratto più 300 imprese provenienti da oltre 40 paesi (regioni) e organizzazioni internazionali. Inoltre, più di 1.700 imprese provenienti da tutta la Cina hanno presentato i loro prodotti e servizi durante le esposizioni provinciali, regionali, municipali e professionali.

Le prime statistiche abbozzate mostrano che, durante l’evento di quattro giorni (tutti giorni lavorativi), più di 100.000 persone sono entrate nella sede per visitare, negoziare e acquistare, mentre il pubblico online che ha partecipato all’edizione virtuale dell’evento è stato di oltre 1,35 milioni di persone. Gli ospiti e il pubblico dello SMEICS sono stati più di 5.000.

La CISMEF di quest’anno è eccezionalmente gratificante. Gli ordini di acquisto diretti, gli accordi di finanziamento, la collaborazione tra le catene industriali, la cooperazione commerciale e le decisioni di investimento hanno totalizzato un importo di più di 10 miliardi di RMB durante l’evento, come indicano le statistiche approssimative.

Molti espositori nazionali e internazionali hanno dichiarato di aver beneficiato molto dall’evento. Le statistiche della Prefettura di Kashi, nella regione autonoma di Xinjiang Uygur, mostrano che durante l’attività di incontro integrata tra grandi, medie e piccole imprese, tenutasi dal 27 al 29 giugno, 85 imprese e tre associazioni imprenditoriali sono state abbinate, e che 11 imprese hanno mostrato un’intenzione preliminare di cooperazione e volontà di visitare la Preferttura di Kashi. Inoltre, è stato stabilito un contatto preliminare e un meccanismo di comunicazione per quelle che hanno ottenuto un’intenzione di cooperazione.

Guidati dal Consolato generale della Repubblica di Fiji a Shanghai, hanno partecipato a questo grande evento Tourism Fiji, Investment Fiji e Fiji Airways. La delegazione delle Fiji ha dichiarato che la CISMEF ha grandemente promosso la cooperazione internazionale tra le PMI. Questo è particolarmente vero per le Fiji, perché più del 90% delle imprese in un’economia come quella delle Fiji sono PMI.

La conclusione di successo per CISMEF e SMEICS di quest’anno segna l’inizio dei preparativi per la 19esima CISMEF e il 3° SMEICS.

