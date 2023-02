L’Istituto Europeo Dipendenze (IEUD) allarga il proprio network di cure specialistiche anche a Roma, Napoli, Bologna, Palermo, Catania, Brescia e Como

Febbraio 2, 2023

(Adnkronos) – Milano, 2 febbraio 2023 – Partendo dall’esperienza maturata presso le sedi di Milano e Torino e forte della disponibilità di nuovi strumenti digitali proprietari, l’ISTITUTO EUROPEO DIPENDENZE, fondato da Federico Seghi Recli (nella foto), ha recentemente avviato una fase di profonda trasformazione con l’obiettivo di diventare il primo network privato, verticale nella cura ambulatoriale delle dipendenze patologiche, ad operare progressivamente su base nazionale.

Per questo, a decorrere dai primi giorni di febbraio, nuovi professionisti partner selezionati direttamente sul territorio, consentiranno a IEUD di estendere la propria offerta di cura anche ai cittadini di Roma, Napoli, Bologna, Palermo, Catania, Brescia e Como.

Si tratta di qualificati psicoterapeuti che sono stati selezionati e formati per lavorare in presenza sul territorio in piena sinergia con gli altri professionisti dell’Equipe multidisciplinare di IEUD.

L’integrazione delle varie attività è assicurata dalla innovativa piattaforma digitale di IEUD che, dopo oltre due anni di lavoro, è stata presentata al pubblico lo scorso ottobre; si tratta della nuova APP denominata CLOSER che, sviluppata per intensificare e rendere più̀ efficace la relazione terapeutica tra paziente ed Equipe, consente inoltre di gestire al meglio il lavoro anche a distanza dei vari professionisti coinvolti favorendo la coerenza e la qualità del percorso di cura. I pazienti di IEUD sono persone interessate a curarsi in un contesto tutelato, protetto ed altamente professionale nella massima riservatezza e discrezione, senza rinunciare al proprio ambiente di vita con i suoi legami, impegni e radici.

“La grande maggioranza dei nostri pazienti – dice Federico Seghi Recli, fondatore di IEUD – pur potendo attraversare momenti di grande difficoltà, ha un contesto di vita e modalità di autoprotezione assolutamente adeguate ad affrontare con successo un trattamento ambulatoriale senza dover incorrere in costosi ritiri più o meno lunghi in case di cura o comunità terapeutiche”. Le principali dipendenze trattate presso IEUD sono da alcol, cocaina, farmaci, cannabis per quanto riguarda le sostanze di abuso e sesso, pornografia, gioco d’azzardo per quanto riguarda i comportamenti patologici. Al di là dello stigma che ancora oggi condiziona l’emersione di un disturbo di dipendenza, è evidente quanto il limitato accesso ad un qualche percorso di cura sia legato alla carenza di un’offerta terapeutica adeguata, in grado di intercettare la grande diffusione del problema.

Fondato nel 2016, L’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEUD) è un centro specializzato per il trattamento a livello ambulatoriale delle dipendenze patologiche da sostanza (alcol, cocaina, farmaci, cannabis) e comportamentali (sesso, pornografia, gioco d’azzardo, dipendenze affettive) con sede a Milano. L’approccio terapeutico di IEUD è fortemente personalizzato sulle diverse caratteristiche ed esigenze di ogni singola persona e si avvale del lavoro di un’equipe multidisciplinare di specialisti (psichiatri, psicoterapeuti, terapisti della riabilitazione psichiatrica, ecc..) che ruota intorno al paziente sotto la supervisione di importanti Opinion Leader del settore.

