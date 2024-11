Lit e Crono sono le startup vincitrici dell’edizione 2024 di PowerUp! di Qonto

15 Novembre 2024

(Adnkronos) – I due progetti sono stati premiati durante la Pitch Night di Milano, da una giuria di oltre 40 rappresentanti dei principali Venture Capital, acceleratori e founder delle scaleup italiane, e alla presenza dei più importanti stakeholder e operatori del settore

In 3 anni coinvolte oltre 600 startup italiane, di cui oltre 200 per la terza edizione, che hanno dato nuova linfa a PowerUp, progetto da cui sono già usciti vincitrici realtà importanti come Cylock, This, Unique e TrueScreen

Milano, 15 novembre 2024 – Lit (startup di Tor Lupara – Roma che ha sviluppato una soluzione avanzata per il monitoraggio dei consumi energetici domestici, commerciali e industriali) e Crono (startup fondata tra Milano e Londra che vuole rivoluzionare l’outbound prospecting nel mercato B2B con l’intelligenza artificiale) sono le vincitrici dell’edizione 2024 di PowerUp!, l’iniziativa rivolta alle startup italiane che ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo dell’ecosistema d’innovazione e di imprenditorialità locale, giunta ormai alla terza edizione, organizzata da Qonto, la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa.

Nel corso della Pitch Night svoltasi a Milano, le sei startup finaliste hanno presentato i loro progetti a una giuria composta da rappresentanti dei principali venture capital e acceleratori italiani, founder di scaleup e primari stakeholder del settore dell’innovazione. Le due startup vincitrici, Lit nella categoria early stage e Crono per la categoria seed, avranno accesso a una sessione esclusiva di mentoring con il co-founder e CEO di Qonto Alexandre Prot, oltre ai premi offerti dai partner di PowerUp!.

“Anche nel corso di questa terza edizione – commenta Mariano Spalletti, Managing Director per l’Italia di Qonto – abbiamo potuto toccare con mano l’impegno e il potenziale di crescita delle giovani imprese italiane che da anni offrono nuova linfa vitale al nostro Paese, vera e propria culla di innovazione per il business. PowerUp!, ci ha permesso di creare occasioni d’incontro tra startup nascenti e investitori, a livello locale, nazionali così come internazionale.

Se pensiamo alle oltre 600 startup che in tre anni hanno preso parte al progetto non possiamo che essere molto soddisfatti, anche perché a tutte loro abbiamo potuto mettere a disposizione la nostra esperienza e l’ampia rete dei nostri partner, fondamentali per accompagnarle nel loro piano di crescita sul mercato.”

La scelta di Qonto di realizzare PowerUp! nasce dal desiderio di supportare l’ecosistema imprenditoriale italiano, offrendo un supporto valido e concreto a chi ha avviato il proprio progetto e vuole farlo crescere in Italia, così come in contesti internazionali. L’esperienza di Qonto, unita al contributo del proprio solido network di partner, permette di creare valore mettendo in contatto startup, investitori, founder di scaleup ed esperti del settore. Nelle tre edizioni di PowerUp! sono state coinvolte oltre 600 startup early stage italiane, di cui oltre 200 nel 2024, con importanti realtà come Cylock, This, Unique e TrueScreen uscite vincitrici. Anche quest’anno, il progetto è iniziato con il lancio di una call a luglio, conclusasi il 27 ottobre, aperta a startup in fase Early Stage (con una raccolta di investimenti fra 10.000 e 250.000 euro) e Seed (fra 250.000 euro e 1.5 milioni di euro), attraverso cui sono state selezionate sei eccellenze, tre per ciascuna delle due categorie. L’iniziativa si è chiusa con la Pitch Night di Milano, l’ultima tappa del roadshow itinerante di PowerUp! che ha toccato tutta l’Italia da Nord a Sud, partendo proprio dal capoluogo lombardo e arrivando nelle città di Cagliari, Roma, Catania e Palermo: un’importante opportunità che ha coinvolto le community locali attraverso incontri, workshop e attività di networking. Durante gli eventi è stato presentato il progetto PowerUp! e founder di scaleup italiane di successo hanno potuto condividere con i partecipanti le proprie esperienze, consigli e spunti di riflessione.

I progetti premiati

Lit – categoria early stage

Con il progetto itslitbox, Lit offre una significativa riduzione dei costi energetici, consentendo un risparmio fino al 22% sulla bolletta elettrica e sulle relative emissioni di CO2. Grazie al Machine Learning e all’Intelligenza Artificiale, itslitbox è in grado di disaggregare la potenza totale dell’edificio nell’energia utilizzata dai singoli dispositivi, con un impatto migliore su consumi e costi di energia, e CO2 emessa. La nuova soluzione permette di accendere/spegnere i dispositivi smart grazie a un’app e partecipare a un sistema di gamification che premia gli utenti più coscienziosi.

Crono – categoria seed

Fondata a Londra da 4 ragazzi italiani e con sedi anche a Milano e Barcellona, Crono ha sviluppato una piattaforma che, grazie all’intelligenza artificiale e alle sequenze dinamiche, punta a semplificare e migliorare l’outbound prospecting, cioè tutte quelle azioni commerciali per identificare potenziali nuovi clienti, attraverso canali quali e-mail, call e social media. rendendo più efficienti i team di vendita e migliorandone le performance.

I partner di PowerUp!

PowerUp! vede il supporto di numerosi partner quali F65, Latuta, Over Ventures, OVHcloud, Touch and Contact, MadeIt e Torcha come media partner.

La giuria

La giuria della Pitch Night è composta da oltre 40 rappresentanti dei principali VC, acceleratori e stakeholder dell’ecosistema startup italiano, tra cui Vento (by Exor Ventures), Azimut, Zest, B Heroes, Prana Ventures, 360 Capital, Plug & Play, P101 e molti altri, oltre a founder di alcune delle principali scaleup italiane.

Ulteriori informazioni

Per scoprire di più sull’iniziativa, visitare il sito: https://qonto.com/it/contact-form/powerup

About Qonto

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa con oltre 500.000 clienti. Qonto semplifica la quotidianità bancaria per PMI e professionisti, con un conto business che integra funzionalità per fatturazione elettronica, contabilità e gestione spese. Fondata nel 2016 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto opera in otto mercati (Francia, Italia, Germania, Spagna, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo) con un team di oltre 1600 talenti. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da primari investitori, tra cui Valar, Alven, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto è oggi un player leader in Europa.Per maggiori informazioni: Sito web, Media Kit

Contatti media Qonto

Giulia Rampinelli

PR & Communication Manager Italy

giulia.rampinelli@qonto.com

SEC Newgate Italia

Fabio Santilio – fabio.santilio@secnewgate.it –

Irene Fusani –irene.fusani@secnewgate.it –

Elena Evangelisti – elena.evangelisti@secnewgate.it –