L’Italian Roadshow del WMF fa tappa a Civita di Bagnoregio: in agenda formazione digitale per studenti e PMI

Aprile 12, 2023

(Adnkronos) – Martedì 18 aprile, l’Italian Roadshow del WMF – We Make Future fa tappa a Civita di Bagnoregio, presso Casa del Vento, per un evento dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità sul territorio italiano. La giornata ha in programma momenti di formazione e laboratori a cura dei professionisti di Search On Media Group – azienda organizzatrice del WMF – rivolti ai giovani e alle PMI del territorio. L’evento, completamente gratuito, è realizzato da WMF e CNG – Consiglio Nazionale Giovani, in collaborazione con il Comune di Bagnoregio e la partecipata comunale di promozione territoriale Casa Civita srl.

Bologna, 12/04/2023. Martedì 18 aprile il WMF, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, approda a Civita di Bagnoregio per una nuova tappa del suo Italian Roadshow, il progetto di diffusione della cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità sul territorio italiano. Ogni tappa del progetto Italian Roadshow del WMF rappresenta un momento in cui il futuro dell’innovazione dialoga con i borghi e le città, aprendole alla prospettiva internazionale grazie al network del WMF, che dallo scorso giugno è ufficialmente Fiera Internazionale certificata. L’evento, realizzato da WMF e CNG – Consiglio Nazionale Giovani, in collaborazione con il Comune di Bagnoregio e Casa Civita srl, ha l’obiettivo di diffondere cultura e condividere formazione incentrata sui temi delle digital skills e dell’imprenditorialità innovativa, attraverso attività formative ad hoc e tenute da esperti del settore digitale come laboratori, speech e panel, rivolti a giovani e PMI del territorio di riferimento. La diffusione di cultura, formazione e pratiche di imprenditoria innovativa è infatti uno dei capisaldi progettuali del WMF, che proprio tramite lo strumento della formazione mira a valorizzare attori operanti nei territori coinvolti nelle molteplici tappe dell’Italian Roadshow, con l’obiettivo di diffondere l’innovazione all’interno del nostro Paese.

Durante la mattinata avrà luogo un laboratorio pensato per scuole e NEET dal titolo “Nuove idee imprenditoriali sulle 12 Sfide del Futuro”, le 12 sfide individuate dal WMF per creare un domani condiviso, inclusivo ed ecosostenibile, valorizzando progetti e soluzioni in grado di generare un impatto positivo sul territorio e comunità. Il laboratorio vedrà coinvolti professionisti di Search On Media Group, azienda organizzatrice del WMF, ed esponenti di CNG, che si interfacceranno con i giovani per approfondire tematiche quali digital skills,nuove professioni digitali e imprenditorialità innovativa.

La seconda parte della giornata sarà invece rivolta a PMI e realtà imprenditoriali del territorio con un appuntamento intitolato “Il digitale al servizio delle imprese e della promozione del territorio”: durante questo secondo momento si alterneranno in un panel di confronto e approfondimento sul tema alcuni referenti del Comune di Bagnoregio, di Casa Civita srl e di CNG, chiamati a dialogare sul tema dell’utilizzo del digitale per lo sviluppo imprenditoriale e promozionale del territorio di riferimento.

È inoltre in programma l’intervento di Giorgio Taverniti – Co-founder, Head of SEO & AI Tech presso Search On Media Group e Community Manager and Divulgator di WMF – che porterà il suo know-how nel campo del digital marketing, con uno speech dal titolo “Le principali leve della digital strategy per PMI e startup”. In chiusura di giornata verrà dedicato spazio a momenti di networking, con l’obiettivo di mettere in comunicazione e creare un dialogo tra realtà imprenditoriali attive sul territorio.

In occasione dell’evento verrà inoltre inaugurato un hub nel territorio di Civita di Bagnoregio, che andrà ad inserirsi all’interno di HUBitat: la Rete di Hub territoriali su Innovazione e Sostenibilità, progetto che ha preso vita dall’intento di WMF e Search On Media Group di rendere il nostro Paese un acceleratore unico di innovazione e propulsore per i singoli territori. Ad oggi, il network territoriale coinvolge +45 Hub in tutta l’Italia e diffonde i concetti dell’innovazione Digitale e Tecnologica, della sostenibilità e della cultura imprenditoriale attraverso la valorizzazione del territorio, dai piccoli centri, ai borghi fino alle grandi città metropolitane.

Appuntamento dunque per il giorno 18 aprile dalle ore 9:30, presso la Casa del Vento a Bagnoregio, per una giornata interamente dedicata alla formazione sui temi del digitale rivolta a studenti e piccole e medie imprese del territorio. Per partecipare all’evento sarà sufficiente iscriversi compilando il form nella pagina dedicata.

WMF – Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale

Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con il WMF, l’evento internazionale interamente dedicato al mondo dell’innovazione. L’edizione 2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit di settore. Con più di 60.000 presenze attese da 85 paesi, più di 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 1.300 tra startup e investitori, e oltre 80 stage, giunto alla sua 11^ edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

CNG – Consiglio Nazionale Giovani

Il Consiglio Nazionale dei Giovani è l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile, istituito con Legge n.145/ 2018.

Comune di Bagnoregio

Negli ultimi dieci anni ha scoperto la sua vocazione turistica attraverso la valorizzazione del borgo di Civita. Con i suoi 3.500 abitanti è diventato uno dei piccoli comuni italiani di cui più si parla sui media nazionali e internazionali. Lo sviluppo turistico è stato messo al servizio del territorio per costruire un modello d’eccellenza.

Casa Civita srl

Il 6 agosto 2019 nasce Casa Civita srl, società partecipata del Comune di Bagnoregio chiamata a occuparsi di sviluppo turistico del territorio comunale ma anche in un’ottica di area vasta. Casa Civita è il luogo di gestione dei servizi turistici esistenti e di ideazione, pianificazione e realizzazione di altre azioni utili all’accoglienza e al miglioramento della fruizione e promozione dell’esperienza turistica. Obiettivo di Casa Civita è riempire di contenuti performanti e tecnologici il cosiddetto “modello Civita”, contribuendo a rafforzare il brand e costruendo meccanismi utili a generare economia e posti di lavoro. Il suo lavoro consiste nella costruzione e gestione di sistemi organizzati ben funzionanti che favoriscano lo sviluppo turistico del luogo.

