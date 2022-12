L’italiana Steriline adatta uno dei suoi macchinari al sistema francese RayDyLo®

Dicembre 15, 2022

(Adnkronos) – Como, 15/12/2022 – Produttrice di macchinari per l’industria farmaceutica, l’azienda italiana Steriline è punto di riferimento su scala globale nelle forniture di linee complete per la lavorazione asettica di prodotti iniettabili. Fortemente orientata all’innovazione, di recente ha investito nell’adattamento di una delle sue linee ammiraglie – originariamente destinata al riempimento di siringhe – alla soluzione RayDyLyo, sistema di chiusura all-in-one, progettato e sviluppato dalla francese ARaymondLife.

Riportiamo integralmente l’intervista rilasciata da Giovanni Panzeri – Area Sales Manager MEA presso Steriline – alla giornalista Rachelle Lemoine del Pharmaceutical Post, nella quale Panzeri illustra nel dettaglio il contesto all’interno del quale il progetto si è sviluppato nel 2020.

Quale tipologia di macchinari avete scelto di adattare con il sistema di chiusura RayDyLyo della AReymond?

Le caratteristiche tecniche del sistema di chiusura RayDyLyo le consentono di adattarsi meglio di altre alla produzione di piccoli e medi volumi, tipicamente riferibili a laboratori di ricerca e sviluppo, o al più a linee prototipali. Questo il motivo per cui abbiamo scelto di investire dapprima in una delle nostre soluzioni di tipo RTU (ready to use) packaging containers.

Più specificatamente, il modello selezionato si distingue dagli altri per flessibilità e per tempistiche di cambio formato davvero ridotte. Si tratta di un’unità robotizzata progettata e sviluppata per il riempimento di contenitori RTU in grado di processare siringhe, cartucce e fiale pre-riempite. Una versione del macchinario che peraltro si contraddistingue per la compattezza e, di conseguenza, per ingombri assolutamente contenuti.

Si è trattato quindi di un adattamento che ha richiesto cambiamenti invasivi sulla vostra macchina?

Non eccessivamente. Come per qualsiasi cambio formato, l’unità di chiusura e tappatura Steriline si adatta facilmente anche al sistema RayDyLyo. Naturalmente, il processo di alimentazione e l’unità di presa e posizionamento del tappo di chiusura devono essere adattati alle caratteristiche fisiche del tappo stesso (dimensioni e peso su tutte). Condizioni che, di conseguenza, devono essere tenute in considerazione anche in fase di progettazione del macchinario.

Perché Steriline ha ritenuto opportuno offrire al mercato macchinari di riempimento e chiusura asettica dotati del sistema francese RayDyLyo?

Le caratteristiche della soluzione RayDyLyo sono assolutamente coerenti con una sempre più crescente domanda di macchine altamente flessibili, per piccole produzioni (capacità contenuta e volumi ridotti), che adottano contenitori in vetro e sistemi di chiusura Ready To Use. La chiusura RayDyLyo consente, per determinati prodotti, di poter finalizzare la chiusura delle fiale in un ambiente sterile, riducendo al minimo il rischio di contaminazione generalmente derivante da interventi manuali, portando con sé tutti i vantaggi di una sensibile riduzione delle spese di investimento.

Si tratta di un macchinario già presentato al mercato, o a qualche cliente nello specifico?

Già nel 2020 il modello è andato regolarmente in produzione. La situazione pandemica purtroppo ci ha impedito di presentarlo a tutti i clienti di Steriline a livello globale, nel corso delle diverse fiere di settore in programma per quell’anno. Ciò nonostante, grazie alle nostre soluzioni software, già adottate in altre occasioni per la presentazione di tour virtuali e di sessioni FAT (Factory Acceptance Test, condotti presso il sito del produttore prima della consegna e dell’installazione in loco), abbiamo comunque potuto presentare la nuova soluzione ad un bouquet di clienti selezionati. Le reazioni sono state diverse ma, globalmente, è emersa una buona propensione ad esplorare ed approfondire ulteriormente le potenzialità della macchina.

Quali sono quindi oggi le principali aspettative dei clienti di Steriline nel contesto del riempimento asettico? Flessibilità? Velocità? Questa nuova macchina è in grado di soddisfarle?

Senza dubbio, al giorno d’oggi, i nostri clienti si aspettano sia flessibilità che velocità dai nostri nuovi macchinari. Le nostre linee sono progettate per garantirle entrambe. Tuttavia, almeno nel caso specifico di questa macchina, le aspettative sono maggiormente orientate alla flessibilità che non alla velocità. Sono convinto che la soluzione RayDyLyo superi addirittura le aspettative del mercato. Il processo è talmente rapido e intuitivo che anche un venditore come me, non propriamente tecnico, può eseguirlo in tempi soddisfacenti. A Steriline siamo però guidati da politiche di miglioramento continuo, grazie alle quali valutiamo costantemente le nostre soluzioni alla luce dell’efficienza e, appunto, della flessibilità. In futuro potremo sicuramente migliorare ulteriormente in entrambe le direzioni.

State valutando di adattare altri modelli della gamma Steriline alla soluzione RayDyLyo?

Certamente, questo è solamente un primo passo. In virtù dei feedback e delle considerazioni di tutti i nostri clienti, valuteremo indubbiamente su quali altri macchinari implementare la tecnologia RayDyLyo. Intanto, questa prima produzione, garantisce una risposta immediata alla frequente domanda di soluzioni compatte che possano sostituire la chiusura manuale con processi automatizzati e ripetibili. Inoltre, ancora in tema di valorizzazione della flessibilità, si tratta di una produzione che dimostra al mercato che questi macchinari per l’industria farmaceutica possono essere rapidamente adattati indipendentemente dalla produzione richiesta: siringhe o fiale.

Dati di contatto

Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 – 22100 Como Italia

Tel. +39 031 592064

P.IVA: IT 01900170133

Email info@steriline.it

Website www.steriline.it

LinkedIn https://it.linkedin.com/company/steriline-srl