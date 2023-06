Live Shopping & Fashion, così Doppelgänger va live e genera 50k€

Giugno 1, 2023

(Adnkronos) – Doppelgänger parte con il Live Shopping: la prima diretta insieme a Filippo Nardi è un mix di engagement, interazione e storytelling che unisce l’esperienza e-commerce a quella in negozio. La strategia omnichannel si rivela vincente.

Oltre 68k visualizzazioni in meno di una settimana, 50k€ di revenue e centinaia di ordini sia online che offline: questi i numeri della Live Experience, che ha intrattenuto gli spettatori sul sito per un tempo medio di 8 minuti.

Il brand di abbigliamento punta sempre più sulle esperienze Phygital per entrare in comunicazione diretta con la community, presentare look con consigli di stile e far vivere l’esperienza di assistenza e di cura tipica della boutique.

1 giugno 2023 – Doppelgänger, la catena italiana di abbigliamento uomo, lancia ufficialmente il progetto di Live Shopping. Lo scorso 23 maggio è andata in onda sul sito la prima live insieme a Filippo Nardi, personaggio televisivo e brand ambassador del marchio. La live è il primo di una serie di appuntamenti in cui lo shop presenterà i capi delle sue collezioni, proponendo outfit, approfondimenti e consigli di stile nel corso di dirette interattive.

Il Live Shopping è il canale che permette di trasmettere eventi in live streaming sul sito e-commerce, tramite cui gli utenti possono acquistare e interagire in diretta. L’attivazione di questo canale si inserisce in un progetto del marchio fashion volto a costruire un customer journey innovativo e coinvolgente all’insegna dell’omnicanalità. Già negli scorsi mesi Doppelgänger aveva attivato gli shoppable video, brevi video in stile “TikTok” integrati direttamente con l’e-commerce. Il Live Shopping segna un ulteriore passo in avanti in questa direzione, aggiungendo l’elemento di interazione in tempo reale con la community.

Per entrambi i servizi, Doppelgänger si è rivolto a Marlene (https://www.marlene.live/), la soluzione di Live Shopping in prima linea nella diffusione di strumenti di Live & Video Commerce nel mercato italiano, dove sempre più brand di diverse categorie merceologiche si stanno dimostrando interessati ad adottarli per il proprio e-commerce.

Tra e-commerce e boutique: la live come esperienza Phygital

Grazie alla diretta, lo shop ha potuto combinare in un unico canale l’esperienza e-commerce con quella in negozio, unendo fisico e digitale. Questo non solo per via della location scelta per la live, trasmessa dal punto vendita di Via Monte Zebio a Roma, ma anche per il tipo di esperienza fornita agli spettatori. Insieme a Filippo Nardi c’erano infatti due figure di riferimento dei punti vendita Doppelgänger: la store manager Rachele Trovatelli e il visual merchandiser Nino Morra, al debutto come conduttori dopo la partecipazione alla Live Streaming School, lanciata proprio quest’anno da Marlene con l’obiettivo di formare streamer professionisti per i brand. I due co-conduttori hanno illustrato i capi e risposto alle domande in chat, ricreando così l’assistenza e la consulenza tipiche dello shopping in negozio.

“Il Live Shopping – afferma Federico Dezi, E-commerce Manager Doppelgänger – dà la possibilità a tutti quegli utenti che non sempre possono raggiungerci nei punti vendita di approfittare del servizio dei nostri addetti alla vendita, parlare con i nostri esperti di prodotto, conoscere la cura che ogni membro del nostro team, a partire dal fondatore, mettono in ogni capo. Entrare in uno store Doppelgänger equivale a entrare a casa propria, avere un gruppo di persone pronte, con il sorriso, a supportarti durante il tuo momento di shopping. Il Live Shopping permette ai clienti di vivere tutto questo anche online, in un’esperienza Phygital”.

A confermare l’importanza del valore della cura del cliente è lo stesso fondatore, che in un’intervista trasmessa durante la diretta ha raccontato la storia e i valori del brand.A essere intervistato è stato anche il capo prodotto Doppelgänger, che ha condiviso la sua expertise dando informazioni sui capi e idee di stile. Non sono poi mancati momenti di intrattenimento e occasioni di interazione diretta, non solo in chat ma anche tramite sondaggi sugli outfit proposti.

“Il Live Shopping consente di creare esperienze altamente interattive, capaci di aprire una dimensione umana nell’e-commerce – commenta Marianna Chillau, CEO & Co-Founder Marlene – È questo il suo più grande beneficio! Mi piace infatti parlare di Live Commerce come di una forma di People-Based Marketing. È per questo che il Live Shopping non è solo tecnologia, ma molto più importante è la strategia: il lavoro di ideazione, pianificazione e organizzazione che precede la live. È grazie a questo lavoro strategico che è possibile definire format, prodotti, promozioni, ma soprattutto i contenuti, le interazioni e gli elementi di storytelling con cui gli streamer e il brand stesso riescono a sviluppare una connessione umana con la propria audience”.

I risultati della Live Experience

Il mix di promozione, contenuti di valore e interazione proposto da Doppelgänger per questa prima live si è rivelato vincente, e lo dicono i numeri. L’evento, che ha attirato più di 1500 utenti in diretta sul sito (esclusi i social), ha raggiunto oltre 68k visualizzazioni in meno di una settimana grazie al replay. Un dato che dimostra come le live siano contenuti che non si esauriscono nella diretta stessa, ma generino traffico soprattutto post-live.

A dare la misura dell’interesse del pubblico è il tempo medio di visualizzazione: la live è stata in grado di intrattenere gli spettatori per una media di 8 minuti a utente. Un tempo elevato, specie se confrontato con quello dei contenuti brevi che gli utenti sono sempre più abituati a consumare velocemente sulle piattaforme social.

Ma i numeri più impressionanti sono quelli legati alle vendite. La live ha infatti generato 50k€ di revenue in soli 4 giorni, con circa 500 ordini ricevuti utilizzando il codice sconto presentato in live e un aumento del 60% delle vendite per i prodotti della categoria lino (a cui era legata la promo). In particolare, l’85% degli acquisti è stato effettuato in modalità omnicanale: questo dato dimostra l’efficacia della live anche per il Drive-to-Store. Un elemento in piena continuità con la strategia omnichannel, che il brand ha adottato anche nella promozione della live su diversi touchpoint online e offline: email, social, punti vendita, sito, influencer, Telegram, WhatsApp ed SMS.

“Unire diversi touchpoint e rendere l’esperienza di shopping sempre più fluida per i nostri consumatori in modalità cross-channel è l’obiettivo di questo nuovo progetto – afferma Federico Dezi – Da sempre l’ottimizzazione della Customer Experience e del Customer Journey è al centro della nostra strategia, e sono convinto che il Live Shopping sia un canale fondamentale in questo senso. È un canale che ci consente di entrare in contatto diretto con i nostri consumatori e offrire una shopping experience innovativa, capace di far vivere tutta la ricchezza e il vissuto di un’esperienza di shopping offline (ci piace infatti pensare al Live Shopping come a una forma di ‘Life Shopping’!). I numeri registrati testimoniano chiaramente l’entusiasmo con cui i consumatori hanno accolto questa nostra idea di Live Experience, che è una vera Phygital Experience, e riempiono al contempo ancora di più di entusiasmo anche noi. Non vediamo l’ora di organizzare nuove occasioni di interazione e connessione in live con la community”.

Doppelgänger sta già lavorando alla prossima live, che si terrà il 7 giugno.

La prima diretta è disponibile in replay su: https://www.doppelganger.it/livestreaming.

