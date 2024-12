Livio Tenerelli, Galateo Digitale: “Un romanzo-guida per abitare il Metaverso con regole di civiltà”

4 Dicembre 2024

(Adnkronos) – L’autore insieme a Cristiano Marti del romanzo edito dalla Giazira scritture, spiega il progetto nato dal dialogo con un gemello digitale: “Abbiamo interrogato il digital twin di Monsignor Della Casa, raccontando come avrebbe riscritto la sua opera del ‘500 se fosse vissuto nel mondo digitale”

Bari, 04/12/2024. L’innovazione digitale è un tema che, dal pubblico al privato, riguarda ormai qualsiasi settore. Frontiere come l’Intelligenza Artificiale, infatti, stanno rivoluzionando i paradigmi nel lavoro e nelle stesse relazioni sociali, mettendo di fronte le persone a dei cambiamenti tanto veloci quanto difficili da gestire.

Per questo, negli ultimi anni, è cresciuto l’impegno degli esperti nell’ideare strumenti utili a orientarsi in un mondo che ha definitivamente accantonato la separazione tra reale e virtuale.

«Una separazione che nessuno percepisce. E in questa liquidità di confini perdiamo di vista le normali regole di comportamento. Regole che nella vita reale conosciamo benissimo, ma che sembriamo ignorare nel mondo virtuale».

A parlare è Livio Tenerelli, già consulente di Innovazione Digitale per Governo ed Europarlamento, e autore insieme a Cristiano Marti, del romanzo Galateo Digitale. Le Skills delle buone maniere nel Metaverso (editrice Giazira scritture).

«Un’idea nata da un tragico fatto di cronaca – prosegue Tenerelli – che ha visto protagonista una ragazza di Monopoli (BA) morta suicida dopo che i suoi amici l’avevano espulsa dalla chat di gruppo. Un episodio accaduto nel virtuale, che ha avuto un terribile epilogo nel reale».

Come riuscire, dunque, a tracciare un percorso che concili i due mondi? E soprattutto, da dove partire?

«Dalle regole – risponde Marti, esperto di storytelling e Manager della Comunicazione – Non a caso la nostra base di studio è stato il Galateo di Monsignor Della Casa, opera del ‘500 straordinariamente attuale nei contenuti».

Ma in che modo i due autori sono riusciti ad attualizzare un pensiero nato nel XVI secolo?

«Riportando in vita Monsignor Della Casa grazie all’Intelligenza Artificiale – spiega Tenerelli – Con la collaborazione di un’azienda dell’ICT, abbiamo creato il suo gemello digitale, un’intelligenza sovrumana contenente tutte le informazioni necessarie a sviluppare i nostri argomenti: dalla letteratura mondiale sul Galateo fino al regolamento europeo sulla Privacy».

Il risultato è quello di un romanzo che ha il sapore di un dialogo socratico, i cui protagonisti sono gli stessi autori:

«Abbiamo interrogato per sette giorni il digital twin di Della Casa – spiega Marti – affrontando i temi della nostra attualità: famiglia, lavoro, sanità, scuola. È nato così un romanzo nel quale noi stessi abbiamo percepito l’urgenza di divulgare riflessioni e risposte su un mondo che cambia a una velocità mai vista prima».

Un mondo che necessita, come recita il sottotitolo dell’opera, di nuove skills:

«Competenze – commenta Tenerelli – fondamentali per cavalcare l’innovazione senza subirla. Nel lavoro c’è bisogno di resilienza e predisposizione al cambiamento; nella Sanità occorrono nuove regole di ingaggio con i pazienti; nella scuola è urgente rendere organico l’insegnamento degli strumenti digitali per preparare al meglio le nuove generazioni».

Tutte riflessioni che hanno fatto del Galateo Digitale uno strumento originale e stimolante per un target vastissimo:

«L’idea di partenza era quella di scrivere un libro rivolto ai ragazzi – conclude Marti – Dopo la pubblicazione, però, abbiamo riscontrato l’interesse non soltanto di scuole, ma anche di aziende, enti di formazione e amministrazioni. Realtà che stanno utilizzando il Galateo Digitale come strumento utile alla riflessione sui cambiamenti in atto, provando a progettare percorsi che coinvolgano non soltanto alunni e docenti, ma anche clienti e risorse umane».

Contatti:https://www.giazira.it/libro/galateo-digitale-le-skills-delle-buone-maniere-nel-metaverso/