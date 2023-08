Lo slancio positivo di inGroup per il 2023 continua con una crescita da record nel secondo trimestre

Agosto 7, 2023

SAN JUAN, Porto Rico, Aug. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — inGroup International continua il suo slancio da record per il 2023: i nuovi Membri, i nuovi Partner, le crociere prenotate e le entrate complessive hanno registrato una considerevole crescita nel secondo trimestre.

“Rispetto all’anno precedente, i risultati del secondo trimestre sono stati nettamente superiori in ogni area di rilievo” afferma Anthony Varvaro, Direttore Generale e Finanziario di inGroup. “Le attivazioni di nuovi Membri sono aumentate del 336%. Per i Partner si è registrato un 152% in più di attivazioni e un 252% in più di rinnovi. Inoltre, le prenotazioni di crociere sono aumentate del 208% e i profitti netti sono aumentati del 195%”.

Gli ultimi risultati segnano il secondo trimestre da record consecutivo per inGroup.

“I numeri record di nuovi Membri che si iscrivono e prenotano viaggi sono il risultato del Programma per Partner che continua a generare consenso e vendite di Membership. I nostri Partner sono veramente carichi di entusiasmo e la loro energia sta conquistando terreno”, afferma Frank Codina, Co-CEO e Co-Fondatore di inGroup.

inGroup ha Membri del club in 205 paesi e regioni di tutto il mondo. Tutti i Membri godono di un accesso incomparabile a fornitori di viaggi di alta qualità grazie all’appartenenza al Club inCruises.

“Apprezziamo molto il modo in cui inGroup, con la sua diffusione mondiale e il suo modello di business innovativo, contribuisce a sviluppare nuovi mercati ancora vergini al concetto di crociera. Il particolare modello di acquisizione di nuovi crocieristi si sposa molto bene con gli incredibili piani di crescita di MSC”, afferma Angelo Capurro, Executive Director di MSC Cruises, S.A. & Explora Journeys.

InGroup International e inCruises

inCruises è uno dei più grandi club di viaggio su abbonamento al mondo ed una divisione di inGroup International. Dal lancio nel 2016, l’azienda ha registrato più di un milione di Membri e Partner in oltre 200 paesi. Con l’introduzione di inStays nel 2022, i Membri del Club possono ora scegliere tra 200.000 diverse offerte di crociere, hotel e resort. inGroup sta facendo la differenza in modo concreto nella vita dei Membri del Club e si impegna a fornire l’opportunità di l’opportunità di un’attività indipendente e sostenibile al suo team di Partner in crescita. Inoltre, l’azienda è impegnata in una positiva cittadinanza d’impresa a livello mondiale, con il recente sostegno alle iniziative di Mercy Ships e di Soccorso Ucraino. Per maggiori informazioni, visitare il sito in.Group e inCruises