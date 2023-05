Lo spettacolo del grande trotto su EQUtv con la diretta della Sweden Cup e dell’Elitloppet

Maggio 25, 2023

(Adnkronos) – Sabato 27 e domenica 28, all’ippodromo Solvalla di Stoccolma, le telecamere e gli inviati dell’emittente del Misaf seguiranno la diretta del meeting di trotto più famoso al mondo. Due giorni in diretta, a partire dalle ore 11, sul 151 del digitale terrestre, sul 220 di Sky e sul 51 di tivùsat

Milano, 25 Maggio 2023 – EQUtv, l’emittente televisiva del Masaf visibile in chiaro sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220 della piattaforma Sky e sul 51 di tivùsat, seguirà in diretta anche quest’anno l’importante meeting di trotto all’ippodromo di Solvalla, a Stoccolma in Svezia, in programma nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio.

Un fine mese di colore e calore per gli appassionati di trotto che avrà inizio questo sabato con la Sweden Cup, antipasto prelibato in cui il nostro Bepi Bi difenderà il titolo vinto nel 2022 seppur insidiato, tra gli altri, anche dai connazionali Callmethebreeze e Bengurion Jet. Domenica, invece, tutti concentrati sulla 72^ edizione della Elitloppet, la prova per i free for all internazionale in cui l’Italia sarà rappresentata dal crack Vivid Wise As, il cavallo indigeno più vincente della storia dopo Varenne, il sauro volante Vernissage Grif, reduce dall’impresa del bis nel Lotteria di Agnano, e l’emigrato Best Ofdream Trio. Queste non saranno le uniche attrazioni del ricco weekend poiché ogni giornata vede in programma 13 corse di alta qualità con i cavalli più forti del mondo che si esibiranno su un palcoscenico unico in cui la passione dei 35.000 spettatori attesi sarà l’altro attore protagonista di una due giorni ad alto contenuto emotivo e ippico.

EQUtv seguirà tutto l’evento con quattro inviati a Stoccolma che animeranno uno studio a bordo pista ed una postazione alle scuderie per raccontare, con interviste, presentazioni, analisi di ogni singola, il meglio che il trotto internazionale possa offrire. Appuntamento su EQUtv sabato e domenica in diretta a partire dalle ore 11.00.

“Anche quest’anno la nostra produzione è pronta ad offrire ai telespettatori uno degli eventi di trotto più importanti al mondo – dichiara il direttore editoriale di EQUtv, Giovanni Bruno -. Il nostro palinsesto è cucito su misura per gli appassionati e per gli amanti del cavallo. Saranno due giorni di diretta nelle quali ci concentreremo al massimo per regalare, a chi ci segue, grandi emozioni”.

Nella Sweden Cup, corsa di Gruppo 2 sul miglio, i cavalli partenti dovranno sfidarsi in tre batterie per poi decretare i finalisti. Nella Elitloppet, invece, sono due le batterie eliminatorie per conoscere i nomi degli otto partecipanti alla finale. Si tratta di una corsa di trotto di Gruppo 1 disputata la prima volta nel 1952 sempre all’ippodromo Solvalla, sulla distanza di un miglio ed è considerata fra le più importanti del trotto mondiale. Quella di quest’anno è la 72^ edizione e nel 2022 la vittoria è andata al cavallo francese Etonnant con in sediolo Anthony Barrier.

