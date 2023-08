“Lo Stampato Intelligente”: La Stampa del Futuro che Connette e Coinvolge

Agosto 31, 2023

(Assago (MI), 31 Agosto 2023) – Assago (MI), 31 Agosto 2023 – La stampa è una passione che si tramanda di generazione in generazione nella Famiglia Nidasio. Parliamo di un’arte che passa di mano in mano, di padre in figlio con gli oltre 100 anni di storia della tipografia Arti Grafiche Nidasio (stampa offset e digitale).

Lo Stampato Intelligente (https://www.lostampatointelligente.com) è un’innovativa iniziativa delle Arti Grafiche Nidasio Digital (startup innovativa fondata dall’ Ing. Giorgio Nidasio), sviluppata utilizzando l’esperienza della tipografia di famiglia, che sta letteralmente rivoluzionando il panorama della comunicazione e del settore stampa.

Lo Stampato Intelligente è all’avanguardia nell’offrire soluzioni di stampa innovative per ogni tipologia di cliente operante nel settore B2B o B2C (può vantare già Brand importanti tra i clienti, come “Fondazione Brescia Musei”, “Continental”, “Team Forward” di Moto2).

L’idea de “Lo Stampato Intelligente” è protetta da un brevetto internazionale già concesso ed è stata premiata in diversi contesti, dimostrando l’originalità e il valore unico dell’approccio.

La piattaforma informatica gestisce la tecnologia NFC (la stessa delle carte e dei bancomat contactless, per capirci) e permette al materiale stampato di interagire con i contenuti digitali, consentendo un coinvolgimento e una fruizione interattiva.

L’esperienza d’uso è semplicissima ed un po’ “magica”: si prende lo stampato (che può essere un catalogo, una cartolina, un calendario, una brochure, un segnalibro, una card o qualsiasi altro stampato) e semplicemente sfiorando con lo smartphone la carta si innescano i contenuti multimediali sullo smartphone stesso. Senza App, senza QR code i contenuti “compaiono” sullo smartphone semplicemente avvicinandolo alla carta.

Questa tecnologia è particolarmente attraente per tutte quelle aziende che cercano di comunicare, raccontare e distinguersi in modo creativo ed efficace. A differenza di altre soluzioni digitali, “Lo Stampato Intelligente” si distingue per la sua versatilità e accessibilità. Gli stampati possono essere utilizzati da chiunque, semplicemente con uno smartphone, senza bisogno di app o altre barriere di ingresso.

Con l’uso della tecnologia NFC, i contenuti informativi sono memorizzati sul server e le antenne NFC, nel pieno rispetto del GDPR e della privacy, servono soltanto come porta d’accesso permettendo un costante aggiornamento dei contenuti e la gestione di scenari complessi a piacere su prodotti già stampati e distribuiti.

Inoltre, la piattaforma (come se fosse un normale sito internet) registra e traccia le visite e le interazioni, fornendo preziose informazioni alle aziende stesse.

Unendo i vantaggi del fisico e del digitale è nato un prodotto tangibile che interagisce con lo smartphone, consentendo di monitorare gli insight utili per le attività di marketing. In questo modo si superano tutti i limiti del vecchio stampato (statico e non misurabile), aprendo nuove possibilità per la comunicazione contemporanea.

I risultati ottenuti da Brand importanti come “ETA”, “Bridge Partners” e “Archiva” testimoniano l’efficacia de ‘Lo Stampato Intelligente'”.

“La tecnologia NFC integrata nei nostri prodotti consente di creare esperienze coinvolgenti e memorabili, trasformando oggetti fisici in strumenti di comunicazione dinamica”, afferma il fondatore, Ing. Giorgio Nidasio.

La startup ha raggiunto traguardi significativi sin dal suo avvio, nel marzo 2021, compresi il conseguimento di un brevetto internazionale e la vittoria di premi prestigiosi nel settore del packaging.

“Lo Stampato Intelligente” ha da poco intrapreso con grande successo una campagna di crowdfunding (https://www.crowdfundme.it/projects/lo-stampato-intelligente/), dimostrando l’interesse e il grande apprezzamento da parte del pubblico, che ha immediatamente intravisto tutte le potenzialità del progetto.

Capacità di stampa: la startup innovativa è stata creata da Giorgio Nidasio, imprenditore di riferimento della tipografia Arti Grafiche Nidasio, società consolidata con 100+ anni di esperienza e un network di contatti consolidati in oltre 3 generazioni.

Tecnologia: piattaforma informatica proprietaria che permette di gestire qualsiasi tipologia di contenuto web (video, form di contatto, realtà aumentata, ologramma, landing page, ecc.), con controllo fino alla singola copia di stampato.

Decine sono i casi d’uso diversi, tra cui:

– Certificati di autenticità per gioielli: la società ha creato valore trasformando un oggetto di puro costo per l’azienda produttrice in un servizio sicuro (utilizza OTP invisibile all’utente) e distintivo permettendo di abbinare una video-dedica al singolo certificato di autenticità.

– La scatola che ti parla: realizzato un Packaging che “racconta” contenuti differenti avvicinando lo smartphone sui diversi lati: schede informative, chatbot, video, form di contatto, fino a i “raggi X” che mostrando il contenuto della scatola senza doverla aprire.

– Cartolina con ologramma: tecnologia rivoluzionaria usata per presentarsi. Sfiorando la carta si apre la videocamera dello smartphone e si anima un ologramma del protagonista che l’utente potrà divertirsi a posizionare e ridimensionare nel suo spazio. Per gli eventi diventa particolarmente utile in abbinamento con la possibilità di diffondere la stessa esperienza via WhatsApp.

– Inviti che diventano “oggetti da collezione”: i vecchi inviti cartacei diventano sorprendenti non solo per la grafica, la forma ed il materiale, ma soprattutto per il contenuto informativo che varia nel tempo raccogliendo le conferme di partecipazione, mostrando contenuti specifici il giorno dell’evento (mappe per raggiungere la location, link per la video, numero del taxi della città, ecc.), fino a mostrare dal giorno dopo foto e video dell’evento stesso!

La raccolta di equity crowdfunding aperta fino alla fine del prossimo mese di Settembre 2023 servirà per sostenere lo sviluppo aziendale, così da arrivare pronti al 2024 per una crescita ancora più forte.

Guardando al futuro, “Lo Stampato Intelligente” mira quindi a consolidare la sua presenza sul mercato attraverso una struttura commerciale autonoma per poi estenderla mediante partner industriali.

L’obiettivo principale è quello di fornire soluzioni di comunicazione innovative che rispondano alle esigenze di tutte quelle aziende che desiderano coinvolgere, informare e sorprendere il proprio pubblico.

Informazioni su “Lo Stampato Intelligente”:

“Lo Stampato Intelligente”, un’iniziativa delle Arti Grafiche Nidasio Digital (di Ing. Giorgio Nidasio), offre soluzioni di stampa innovative che combinano il mondo fisico con quello digitale attraverso la tecnologia NFC.

Fondata nel 2021, l’azienda ha raggiunto importanti traguardi, incluso il conseguimento di un brevetto internazionale concesso e la vittoria di premi internazionali nel settore del packaging.

Per ulteriori informazioni su “Lo Stampato Intelligente” è possibile visitare il sito web www.stampatointelligente.com.

Contatti per la Stampa:

Nome: Stefano Manzotti (ImisEst)

Posizione: Responsabile Della Comunicazione

Email: amministrazione@imisest.com

Telefono: +39 379 254 6393