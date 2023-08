Lo stile athleisure conquista l’estate 2023: 5 proposte di abbigliamento sportivo che uniscono comfort e performance

Agosto 7, 2023

(Adnkronos) – Milano, 7 agosto 2023. In un’epoca come quella in cui viviamo oggi, dove le regole della moda vengono costantemente infrante e si mixano tra loro, lo stile athleisure è sicuramente uno dei più popolari. Top tecnici indossati per andare a fare la spesa, sneakers accostate a completi formali, tute che diventano protagoniste del look: sono solo alcune delle proposte che hanno conquistato fitness-addicted e celebrità.

Una tendenza che arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove la pratica di indossare indumenti sportivi anche al di fuori della palestra è diventata sempre più diffusa, giungendo fino al nostro Paese. E proprio nell’estate 2023, il trend continua a guadagnare consensi. Ma quali sono i 5 capi indispensabili, per sfoggiare uno stile dinamico e glamour? Scopriamoli subito.

Corta o lunga? La tuta intera è il capo must-have dell’abbigliamento sportivo

Cominciamo da uno dei capi più iconici dello stile athleisure: la tuta intera. Versatile ed estremamente pratica, si adatta alla perfezione alla silhouette di chi la indossa, permettendo di svolgere qualunque attività all’insegna del massimo comfort, che si tratti di una camminata in montagna o di un’uscita con le amiche.

Dimentichiamoci però dei modelli in lycra e spandex, magari a zampa d’elefante, tanto cari agli anni ’70 e ’80. Le tute moderne, declinate dagli stilisti sia in versione lunga che corta, sono realizzate in tessuti tecnici e altamente performanti, appositamente concepiti per facilitare i movimenti.

Non sai da che parte cominciare? Per restare sul classico puoi puntare sugli articoli del brand Nike, che da sempre produce capi sinonimo di performance ed elevata qualità, essenziali per l’attività sportiva e non solo. Il modello Luxe, ad esempio, attillato e lungo fino alle caviglie, è caratterizzato da uno scollo profondo e spalline sottili.

Anche il marchio statunitense Roxy propone svariate alternative in linea con questo trend, ideali per quante amano indossare capi giovanili e sbarazzini. La tutina Kelia monospalla lilla, ad esempio, è ideale con sneakers, giacchetta abbinata e cappellino e può essere sfoggiata in tantissime occasioni quotidiane.

Senza cuciture e in tessuto tecnico: il ritorno della canotta

Un altro capo ritornato in auge negli ultimi tempi? È senza dubbio la canotta. E proprio dalle passerelle dei designer più in voga del momento piovono tantissime novità: modelli casual, più eleganti, in tessuto tecnico e senza cuciture. Del resto, nell’estate 2023, le spalle si portano rigorosamente scoperte.

Nelle collezioni griffate Stronger e Cotton On Body, ad esempio, s’incontrano modelli piuttosto semplici e minimali, caratterizzati da spalline larghe e scollo tondo. Proposte che si prestano ad essere indossate anche con jeans e sneakers, per dare vita ad un perfetto outfit sporty-chic.

Più particolare, invece, è il top del marchio Reebok. Realizzato in 100% jersey, è in una raffinata tonalità di rosa. Aderente e caratterizzato da una vestibilità regolare include spalline sottili, ad incrocio nella parte posteriore. Sul lato della canotta, invece, figura il logo del brand a contrasto.

Gli shorts, il perfetto mix tra comfort e audacia

Tra i capi di abbigliamento sportivo in offerta online più apprezzati da indossare durante il periodo estivo vi sono sicuramente i pantaloncini. Croce e delizia di tante, i modelli indispensabili per il 2023 sono caratterizzati da colorazioni allegre e tagli particolari. Da accostare ad un top coordinato o ad una t-shirt in tinta unita, diventeranno gli autentici protagonisti del look.

Qualche esempio? Comfy e caratterizzati da un taglio ampio sono gli shorts firmati Nike Performance. Sono dotati di un pratico elastico in vita e di tasche laterali, magari per riporre il telefono o gli auricolari. L’abbinamento perfetto? Con crop-top e ciabatte slides. Anche i modelli del brand Kappa rappresentano delle ottime opzioni.

Se invece il tuo obiettivo è quello di distinguerti, sia in palestra che durante una passeggiata o un’uscita pomeridiana, ti suggeriamo i capi di Brunotti. Corti, super skinny e con elastico in vita, si distinguono per le stampe floreali e gli allegri pattern.

Vivaci e fantasiosi, i reggiseni sportivi aggiungono colore al look

Colorati, in tinta unita, d’ispirazione vintage o in versione cut-out? Oltre alla loro naturale funzione di sostegno e supporto durante l’allenamento, i reggiseni sportivi superano i confini del casual, affermandosi come capo daily, da combinare a jeans, gonne e perfino cardigan.

Ce lo insegnano anche star del calibro di Victoria Beckham, che indossa un bra tecnico insieme ad una lunga gonna plissettata. Jennifer Lopez, invece, sfoggia il reggiseno sportivo con chiodo in pelle e pantaloni a vita alta. Il risultato? In entrambi i casi prende forma un outfit confortevole ed estremamente fashion.

Insomma, parliamo di un trend vario nelle proposte e adatto a tutte le donne. Se desideri optare per dei bra che non solo abbiano un effetto decorativo, ma che mantengano la sua naturale funzionalità, ottimi sono i modelli firmati La Sportiva, Cotton On Body, Hunkemöller e FreePeople, senza cuciture e senza ferretto.

E se il tempo fa le bizze? Felpe e pile rigorosamente oversize

Anche d’estate, può capitare che il clima giochi qualche scherzo. Allora, non possiamo che terminare questa panoramica con alcune proposte perfette per ripararsi dal mal tempo. Stiamo parlando di felpe, pile e giacchette tecniche. Attenzione però: niente modelli sobri e minimali, perché la parola d’ordine è oversize.

Quante prediligono indumenti più tradizionali, adoreranno sicuramente le maxi felpe griffate Champions, Hi-Tec, Luhta e DKNY Sport. Ampie e confortevoli, avvolgono e riscaldano in qualunque situazione. Infine, più particolare e dotato di rivestimento waterproof, è l’impermeabile di Reebok. Lungo e caratterizzato da una vestibilità over, include un cappuccio e comode tasche con patta.