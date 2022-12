Lo Studio Zanon è campione del Welfare! Primo posto nel rating di Welfare Champion 2022

Dicembre 7, 2022

(Adnkronos) – Il riconoscimento è stato consegnato all’Avvocato Riccardo Zanon, per le capacità di iniziativa e gestionali, l’impegno economico-organizzativo e il valore sociale di quanto realizzato

Roma, 7 dicembre 2022 -Lo Studio Zanon – Consulente del Lavoro è il campione del Welfare tra le PMI italiane. Il 6 dicembre, nel corso di un evento organizzato a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria, lo studio ha ricevuto un riconoscimento importante, classificandosi al primo posto nel rating di Welfare Champion 2022, in base al Welfare Index per le PMI.

Oltre 6.500 le imprese che hanno preso parte a questa “competizione”, delle quali solo un centinaio hanno ricevuto questo importante riconoscimento.

A ricevere il premio per lo studio è stato il suo fondatore, l’Avvocato Riccardo Zanon, considerato anche il padre della welfare terapia, un approccio che mira a risanare e far crescere le aziende proprio partendo dal benessere sociale delle persone che vi lavorano, introducendo all’interno della compagnia delle attività mirate.

A incidere maggiormente sulla scelta di assegnare allo Studio Zanon il primo premio è stata la capacità di iniziativa dimostrata nel corso dell’ultimo anno, le capacità gestionali dei suoi amministratori, l’impegno economico-organizzativo e, soprattutto, il valore sociale di quanto realizzato, che genera benessere non solo per i componenti dello studio, ma di riflesso anche su coloro che li circondano.

“Siamo onorati di ricevere questo premio importante, e orgogliosi di aver raggiunto il gradino più alto del podio. – Commenta l’Avvocato Riccardo Zanon – Crediamo fermamente nell’importanza di avviare azioni di welfare in ogni azienda, a prescindere dalle dimensioni. Purtroppo, però, ancora oggi ci sono molti imprenditori che lo vedono come un’inutile spesa per la loro azienda, della quale, in un momento di crisi come quello odierno, possono fare decisamente a meno. La realtà dei fatti, però, è esattamente il contrario. Il welfare è un investimento che aiuta l’azienda a crescere e mantenersi florida, e, soprattutto, ad attrarre e mantenere le migliori risorse lavorative, che sono coloro che fanno realmente la differenza competitiva sul mercato. Credo, però, che vedere qui oggi tutti questi imprenditori che hanno creduto e investito in questo strumento possa essere considerato un passo in avanti verso la giusta direzione”.

Per informazioni:

www.riccardozanon.com