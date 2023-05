Lo Yacht Club Leuca festeggia i suoi primi 75 anni all’insegna dello sport, della cultura e della mondanità

Maggio 30, 2023

(Adnkronos) – Fondato nel 1948 da sette giovani amici appassionati di vela, lo hanno frequentato Battiato, Dalla, De Andrè, la principessa Soraya, il re del Belgio Alberto II, Raoul Gardini e Bettino Craxi

Santa Maria di Leuca (Le), 30 maggio 2023. – Che cos’hanno in comune gli scrittori Emmanuel Carrère, Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo? E i giornalisti Alan Friedman, Antonio Caprarica, Marco Damilano, Gabriele Romagnoli e Massimo Nava? E il presidente della camera nazionale della moda italiana Carlo Capasa e il filosofo Sossio Giametta? E le autrici di best seller Johanne Harris, Eliana Liotta e Marina Di Guardo?

Almeno una volta hanno tenuto una conferenza o presentato i propri libri allo Yacht Club Leuca, il circolo velico più antico del Salento, secondo in tutta la Puglia solo a quello di Bari.

Negli ultimi vent’anni, infatti, lo Yacht Club Leuca si è imposto come il salotto culturale del Sud Salento, la cornice ideale per conversare amabilmente di arte, letteratura, filosofia e attualità all’ombra del faro di Santa Maria di Leuca, il secondo più alto d’Italia.

Fondato nel 1948 in quell’estremo lembo del Tacco d’Italia ribattezzato dai Romani “de finibus terrae”, lo Yacht Club Leuca, che il 21 maggio ha festeggiato l’importante traguardo dei suoi primi 75 anni di storia e attività, si è evoluto nel tempo, diventando non solo un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del mare e degli sport ad esso collegati (a partire dalla vela e dal nuoto), ma anche una vera e propria culla della mondanità.

Fin dalle sue origini, che si intrecciano con la presenza delle maestose ville ottocentesche che impreziosiscono Santa Maria di Leuca, lo Yacht Club Leuca si è affermato, infatti, come il buen retiro estivo dell’aristocrazia e dell’alta borghesia di quella che un tempo si chiamava Terra d’Otranto, per poi diventare una tappa obbligata anche per i personaggi del jet set nazionale e internazionale in transito dalla “Perla dei due mari”.

Tra i tanti vip che hanno calcato la mitica Terrazza dello Yacht Club Leuca, il fulcro vitale del sodalizio con il bar e il ristorante dalle vedute mozzafiato, o la sua suggestiva Darsena, fino agli anni ’90 del Novecento lido balneare e “discoteca” del club, e oggi location di grandi eventi mondani e culturali, figurano artisti immortali come Franco Battiato, Lucio Dalla e Fabrizio De Andrè; esponenti di fiabeschi casati reali come la “principessa dagli occhi tristi” Soraya Esfandiary Bakhtiari e il sesto re dei Belgi Alberto II, imprenditori e politici che hanno segnato la recente storia d’Italia, come Raoul Gardini e Bettino Craxi, quest’ultimo che ha trascorso una memorabile giornata di mare al “Circolo” negli anni in cui era Presidente del Consiglio.

Con i suoi circa 130 soci, lo Yacht Club Leuca, guidato oggi da Giovanni Arditi di Castelvetere, continua a mantenere la rotta segnata nel 1948 dai sette giovani amici appassionati di vela che lo fondarono: Francesco Arditi di Castelvetere, padre dell’attuale presidente, Massimo Colosso, Francesco Daniele, Antonio Dippolito, Vincenzo Motolese, Giovanni Sangiovanni e Gesuino Serafini.

CONTATTI: https://www.yachtclubleuca.it/