Lombardia Digital Summit: Gazzetta di Milano e Lombardia, Media Partner Ufficiali dell’Evento

21 Febbraio 2025

(Adnkronos) – Lombardia al Futuro: La Trasformazione Digitale e la Spinta dell’AI

Milano, 21 febbraio 2025.Lunedì prossimo, 24 febbraio 2025, Milano ospiterà un evento che promette di segnare un importante punto di svolta per la crescita tecnologica ed economica della Lombardia: il Lombardia Digital Summit. La regione, uno dei principali motori economici a livello europeo, si conferma ancora una volta all’avanguardia nel panorama dell’innovazione, con un PIL di 481 miliardi di euro e una crescita del 6,7% nel periodo post-pandemia. Questo risultato mette in evidenza la forza e la resilienza del territorio lombardo, che continua a dimostrarsi un modello di riferimento non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

L’evento di Palazzo Lombardia sarà un’opportunità di dialogo, crescita e progettazione, un’occasione per fare il punto su come le soluzioni tecnologiche possano migliorare la vita dei cittadini, le performance delle imprese e le politiche regionali. Gazzetta di Milano e Gazzetta della Lombardia seguiranno con attenzione e dedizione ogni fase dell’evento, raccontando l’evoluzione di una Lombardia che guarda con fiducia al futuro.

Nonostante alcuni segnali di rallentamento in ambito industriale (-1,2%), il settore digitale ha continuato a crescere a ritmi straordinari, con un’espansione quattro volte superiore rispetto al PIL regionale. Un aspetto cruciale di questa trasformazione è l’adozione dell’Intelligenza Artificiale (AI), che registra una crescita annua del 35%. Secondo la Banca d’Italia, circa il 30% delle aziende lombarde ha già investito in tecnologie digitali avanzate e il 34% ha integrato soluzioni di AI, confermando l’approccio lungimirante delle imprese della regione nell’adottare strumenti innovativi per migliorare l’efficienza e la produttività.

Il Lombardia Digital Summit è un appuntamento strategico per approfondire il ruolo fondamentale della trasformazione digitale nella crescita economica, sociale e infrastrutturale della Lombardia. L’evento si terrà a Palazzo Lombardia, un simbolo della modernità e dell’innovazione, e avrà il compito di delineare le dinamiche future della regione, sempre più proiettata verso la digitalizzazione e l’introduzione dell’AI nei settori chiave dell’economia.

In questo contesto di grande fermento, Gazzetta di Milano e Gazzetta della Lombardia sono orgogliose di essere Media Partner ufficiali dell’evento, contribuendo così a dare visibilità a una tematica fondamentale per il futuro della regione. Come principali testate locali, sono fortemente impegnate a supportare il processo di innovazione e digitalizzazione, portando avanti la missione di raccontare e diffondere le sfide, le opportunità e i successi del territorio lombardo.

Il Lombardia Digital Summit rappresenta un’opportunità unica per professionisti, imprese e cittadini di comprendere come la trasformazione digitale stia ridisegnando il panorama economico e sociale lombardo. L’evento non solo esplorerà le potenzialità della digitalizzazione per incrementare la competitività delle aziende, ma offrirà anche un’occasione di confronto tra istituzioni, università, imprese e associazioni su come affrontare le principali sfide politiche ed economiche del futuro. La digitalizzazione e l’AI, infatti, stanno diventando un catalizzatore fondamentale per lo sviluppo e la competitività della Lombardia, un volano che, se ben sfruttato, può consolidare il ruolo della regione come leader in Europa nel campo dell’innovazione tecnologica.

Durante l’evento, verrà presentata un’importante ricerca realizzata da TIG – The Innovation Group che approfondirà:

– Lo stato dell’innovazione digitale nelle Imprese e nelle Pubbliche Amministrazioni.

– Gli investimenti attuali e futuri in Intelligenza Artificiale.

– Le infrastrutture tecnologiche e i poli di eccellenza digitale.

– Il contributo delle aziende ICT e delle start-up innovative allo sviluppo regionale.

L’evento esplorerà inoltre il progresso della trasformazione digitale in Lombardia, con focus su:

– Innovazione produttiva e casi di successo nell’intelligenza artificiale.

– Crescita di poli tecnologici e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.

– Impatti della trasformazione digitale su sanità, welfare, territori e infrastrutture, anche in vista delle Olimpiadi.

– Sfide e risposte del sistema educativo per formare nuove competenze richieste dal mercato.

– Contributo delle aziende ICT e start-up emergenti allo sviluppo regionale.

L’accesso al Lombardia Digital Summit è riservato esclusivamente a: Rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni; Aziende utenti finali; Aziende ICT Partner e Sponsor dell’iniziativa.

Per consultare il programma completo, di seguito il sito ufficiale: www.theinnovationgroup.it/events/lombardia-digital-summit-3/?type=0&lang=it

L’appuntamento del 24 febbraio 2025, quindi, non è solo una vetrina per le politiche regionali, ma un momento cruciale per raccogliere spunti, idee e best practices che possano influire sul futuro digitale della Lombardia. Un futuro che, grazie agli investimenti in nuove tecnologie e alla spinta propulsiva dell’AI, si preannuncia sempre più innovativo e competitivo.