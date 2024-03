LONGi e Ferroglobe annunciano un accordo a lungo termine sul silicio

Marzo 11, 2024

XI’AN, Cina, 11 marzo 2024 /PRNewswire/ — LONGi, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia solare, e Ferroglobe PLC, produttore leader a livello mondiale di silicio metallico e ferroleghe, sono lieti di annunciare di aver stipulato un contratto di fornitura a lungo termine in vigore dal 1° gennaio 2024.

Questo accordo consolida la partnership tra le due aziende e apre la strada a una collaborazione ancora più forte. Ai sensi dell’accordo, Ferroglobe fornirà quarzite di alta qualità e silicio di grado metallurgico a LONGi per sostenerne la strategia volta ad aumentare gli acquisti dai principali fornitori occidentali di materiali di silicio.

Questa partnership strategica riflette l’impegno condiviso delle due aziende nei rispettivi settori all’eccellenza operativa e alla tracciabilità, dalla quarzite ai pannelli solari.

LONGi ha impianti di produzione e uffici vendita in più di 150 paesi e regioni geografiche in tutto il mondo. Aderisce al concetto di “Solare per il solare” e spera di stabilire rapporti di cooperazione a lungo termine con ulteriori imprese estere eccellenti.

“Siamo molto lieti di annunciare la nostra partnership a lungo termine con Ferroglobe”, commenta Tian Ye, vicepresidente LONGi. “LONGi è un’impresa tecnologica globale e anche la sua catena di fornitura si sta sviluppando verso la globalizzazione. Questa iniziativa strategica ci consentirà di fornire ai nostri clienti e partner fidati i prodotti solari LONGi affidabili, ad alta efficienza ed ecologici in tutto il mondo”.

LONGi si impegna a diventare il leader mondiale nel settore della tecnologia solare, concentrandosi sulla creazione di valore basata sul cliente per una trasformazione energetica completa e nell’ambito della sua missione di “trarre il meglio dall’energia solare per costruire un mondo green”. www.longi.com

Ferroglobe PLC (NASDAQ: GSM) è un produttore leader a livello mondiale di silicio metallico, ferroleghe a base di silicio e di manganese che serve una clientela in tutto il mondo in settori finali dinamici e in rapida crescita, come quello solare, automotive, dei prodotti di consumo, dell’edilizia e dell’energia. www.ferroglobe.com

