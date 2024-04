L’operatore di stazioni di ricarica per veicoli elettrici ZES ed Electrip entrano nella rete globale di roaming intercharge di Hubject

8 Aprile 2024

(Adnkronos) – Amsterdam 08/04/2024 – ZES ed electrip, joint venture di Zorlu Enerji & WrenHouse costituite sotto Electrip Global Ltd e Hubject, il più grande fornitore mondiale di reti di ricarica, hanno firmato una partnership per migliorare le soluzioni di e-roaming.

ZES, uno dei principali operatori di punti di ricarica (CPO) in Turchia; ed Electrip, il nuovo CPO nel mercato europeo, hanno annunciato una partnership commerciale con Hubject, il più grande fornitore mondiale di reti di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo di partnership per il roaming EV, firmato giovedì 21 Marzo da İ. Sinan Ak (CEO di Electrip Global Ltd) e Christian Hahn (CEO di Hubject) permette a circa 4000 stazioni ZES in Turchia e alle stazioni Electrip in Italia, Francia, Bulgaria, Grecia, Croazia, Montenegro e Polonia di essere compatibili con centinaia di fornitori di servizi di e-mobilità in tutta Europa, offrendo agli automobilisti che guidano auto elettriche un’esperienza di ricarica senza precedenti.

İ. Sinan Ak, CEO di Electrip Global Ltd, ha commentato la partnership: “Abbiamo lanciato ZES nel 2018 per supportare i proprietari di veicoli elettrici in Turchia con le nostre stazioni di ricarica intra e extraurbane e di recente abbiamo introdotto ‘Electrip’ in Europa per accelerare la rivoluzione del veicolo elettrico. Come marchi all’avanguardia, siamo lieti di firmare questa preziosa partnership con Hubject. Questa collaborazione ci aiuterà a rendere i veicoli elettrici più accessibili e utilizzabili in tutta la Turchia e nei paesi europei. Questo è un elemento essenziale del nostro piano complessivo per ridurre le emissioni di carbonio e proteggere il nostro pianeta con il nostro contributo all’espansione dell’ecosistema di e-mobilità.”

Il CEO di Hubject, Christian Hahn, ha aggiunto: “Siamo felici di dare il benvenuto a ZES ed Electrip nella rete CPO di inter-charge. Questa partnership li aiuterà a rafforzare la loro infrastruttura nei paesi in cui operano. Significa che migliaia di automobilisti EV saranno in grado di trovare e utilizzare facilmente le stazioni di ricarica ZES ed Electrip e altre che fanno parte della rete di e-roaming di Hubject, il che a sua volta rappresenta un grande passo nella giusta direzione per incoraggiare gli automobilisti a passare all’elettrico.”

Il roaming EV offre un’esperienza di ricarica flessibile all’interno di una rete di operatori di stazioni di ricarica, consentendo agli automobilisti con auto elettriche di caricare i loro veicoli con qualsiasi carta RFID o app su qualsiasi rete. La tecnologia, che è simile all’opzione di roaming sui telefoni cellulari, può essere estesa oltre i confini e utilizzata a livello internazionale. Gli automobilisti possono utilizzare la stazione di qualsiasi operatore, che abbiano o meno un abbonamento a tale operatore, che si trovino nella loro rete domestica o ne utilizzino una all’estero.

Fondata nel 2018, ZES si dedica a facilitare i viaggi in veicoli elettrici (EV) in Turchia e ad accelerare la rivoluzione degli EV attraverso le sue stazioni di ricarica rapida dispiegate lungo le strade urbane e interurbane. Oltre a fornire soluzioni di ricarica rapida nei punti pubblici, ZES installa stazioni di ricarica in aree condivise e luoghi di lavoro, soddisfacendo le esigenze dei suoi utenti. Con una rapida espansione delle stazioni di ricarica su scala nazionale, ZES è impegnata a rendere le stazioni di ricarica per veicoli elettrici accessibili e operative in tutta la Turchia.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://zes.net/en/about-us

Electrip è un nuovo attore nel mercato europeo, che mira a eccellere nella gestione dei punti di ricarica. Attingendo dall’avanzata esperienza e know-how dei suoi azionisti, Electrip si propone di contribuire a un mondo migliore in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Partendo da 7 paesi in Europa, ovvero Italia, Francia, Polonia, Grecia, Bulgaria, Montenegro e Croazia; Electrip sarà presto presente in molti paesi in tutto il mondo. Electrip è dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per soddisfare le esigenze del presente e plasmare il futuro, espandendo continuamente le sue soluzioni di servizio e perfezionando il suo approccio centrato sul cliente.

Per maggiori informazioni visitare il sito webhttps://electripglobal.com/

Electrip e ZES mirano a facilitare i viaggi dei proprietari di veicoli elettrici e ad accelerare la rivoluzione del veicolo elettrico con stazioni di ricarica disseminate in città e su strade extraurbane. Oltre ai punti pubblici; offre anche stazioni di ricarica nei complessi edilizi e nei luoghi di lavoro in linea con le esigenze dei suoi utenti.

Hubject semplifica la ricarica dei veicoli elettrici. Attraverso la sua piattaforma di e-roaming Intercharge, lo specialista in eMobility collega gli operatori di punti di ricarica (CPO) e i fornitori di servizi di eMobility (EMP) per fornire un accesso standardizzato all’infrastruttura di ricarica indipendentemente dalla rete. Hubject ha realizzato la più grande rete di ricarica trasversale al mondo per veicoli elettrici collegando reti di CPO che comprendono oltre 600.000 punti di ricarica connessi e più di 2.000 partner B2B in 60 paesi e quattro continenti. Inoltre, Hubject è un partner di fiducia nel mercato della Mobilità, fornendo consulenza ai produttori di automobili, ai fornitori di ricarica e ad altre imprese relative ai veicoli elettrici che cercano di lanciare servizi di eMobility o implementare Plug &Charge utilizzando ISO15118-2 e ISO15118-20. In sostanza, Hubject promuove l’eMobility e il suo avanzamento in tutto il mondo. Fondata nel 2012, Hubject è una joint venture di BMW Group, Bosch, EnBW, Enel X Way, E.ON, Mercedes-Benz, Siemens e Volkswagen Group. La sede di Hubject si trova a Berlino, con filiali a Los Angeles e Shanghai.

Per maggiori informazioni visitare il sito webhttps://www.hubject.com/

Electrip Global

Neslihan Seçen

neslihan.secen@electripglobal.com

Stuart Barnes

Hubject Marketing

stuart.barnes@hubject.com