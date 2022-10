Ottobre 13, 2022

(Adnkronos) – Il romanzo “Lorena Kay e la Scuola di Magia” di Attilio Attilieni torna con una inedita edizione a tiratura limitata, realizzata da Lelli Kelly su licenza Mondadori e in collaborazione con Save the Children.

Questa Edizione Limitata, in formato best seller, sarà acquistabile al prezzo di € 9.99, una cifra intesa a dare la possibilità a qualsiasi bambino di destinare una piccola somma del proprio budget per aiutare i propri coetanei in difficoltà. Il ricavato verrà interamente devoluto a Save the Children per proteggere i bambini in fuga dalla guerra.

Per quel che riguarda l’aspetto del collezionismo, la copia nr. 1, la nr. 1.000 e quelle che corrispondono alle centinaia esatte (secondo la progressione 100, 200, 300 ecc.) avranno una pagina scritta a mano dall’Autore, per un totale di undici pagine inedite e differenti tra loro, che spiegano lo scopo e il significato del romanzo.

Queste undici copie speciali autografate dall’Autore, collezione nella collezione, non saranno tuttavia in vendita presso i canali tradizionali, ma verranno messe all’asta.