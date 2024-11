Lorenzo Monfrini e Maurizio Brighenti, Il Sogno Di Una Vita: il Bestseller su come risvegliare il proprio senso di libertà in Costa Rica

26 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 26.11.2024 – Ciascuno di noi, almeno una volta nella vita, ha sognato di scappare dalla routine quotidiana per rifugiarsi in un luogo paradisiaco dove il tempo rallenta e la natura incontaminata regna sovrana. Per molti può sembrare qualcosa di irraggiungibile. Per altri, invece, è un sogno diventato realtà.

Per tutti coloro che sono alla ricerca di una migliore qualità della vita ma non sanno dove trovarla, esce oggi il libro di Lorenzo Monfrini e Maurizio Brighenti “IL SOGNO DI UNA VITA. Come Cambiare Vita, Migliorare Il Benessere E Creare Un Futuro Sereno In Costa Rica Grazie A Flor De Pacifico” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per abbracciare un cambiamento autentico e duraturo nella propria vita, alla scoperta di un paese magico: la Costa Rica.

“Il nostro libro racconta di un viaggio di trasformazione, scoperta e crescita personale attraverso l’esperienza di vivere in Costa Rica” afferma Lorenzo Monfrini, autore del libro. “Nel corso delle pagine, esploriamo il lato umano, avventuroso e ispirante di un progetto di vita diverso, mostrando come il Costa Rica possa rappresentare una meta non solo per investimenti immobiliari, ma anche per chi cerca una vita all’insegna della tranquillità, dell’armonia con la natura e di una profonda libertà interiore”.

Il libro dei due autori alterna riflessioni personali a riflessioni pratiche, descrivendo anche il mercato immobiliare del paese e offrendo ai lettori strumenti concreti per considerare un trasferimento o un investimento in questo territorio. Brighenti e Monfrini, attraverso la propria storia personale, esortano i lettori a esplorare nuove possibilità e a considerare il Costa Rica come una meta per realizzare sogni e progetti personali.

“Attraverso questo manuale, gli autori hanno voluto raccontare la loro storia, non solo per mostrare le opportunità immobiliari, ma anche per ispirare chiunque senta il bisogno di una nuova prospettiva di vita, lontano dalla frenesia quotidiana” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Sono certo che tante persone sapranno trarre ispirazione dalla loro vicenda personale, scoprendo un nuovo modo di vivere, connesso con la natura e i valori genuini della vita”.

“Abbiamo scelto Bruno Editore per la sua lunga esperienza nel settore dell’editoria digitale e per la capacità di dare voce agli autori che desiderano condividere contenuti di valore con un pubblico più ampio” conclude Maurizio Brighenti, autore del libro. “La visione di Giacomo Bruno, incentrata su libri che possano fare la differenza nella vita delle persone, rispecchia perfettamente la nostra intenzione di diffondere la nostra esperienza in Costa Rica”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3V0kURT

Lorenzo Monfrini, nasce a Mantova nel 1959. Inizia a lavorare, con successo, nel settore finanziario. Italiano per nascita, ma cittadino del mondo, visita numerosi luoghi del pianeta e, negli anni 90, approda in Costa Rica, nella provincia del Guanacaste, innamorandosene. Persona generosa e altruista, decide di coniugare questo amore con una diversa qualità della vita. La sua visione lo conduce a pensare, ideare e, successivamente, costruire villaggi immersi in una natura dirompente e rigogliosa. Dal 1993 sino ai giorni nostri, ha creato 6 villaggi avveniristici e capaci di sostenere l’esperienza visionaria del sogno. L’utilizzo dell’intelligenza emotiva lo conduce a pensare ad una nuova e ambiziosa creatura: il 7° villaggio – Luz del Mar, un progetto dalle soluzioni ricercate e non riconducibili ad altre già presenti sul mercato. Sito web: https://www.flordepacifico.com/

Maurizio Brighenti è medico, specialista in neuropsichiatria infantile e psicoterapeuta. Ha diretto il Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile di Verona. Ha cercato di esplorare il cervello e la mente per capirne le dinamiche così da aiutare i suoi pazienti, cercando di scoprire prima di tutto il suo mondo interno, sperando di trovare quella libertà da tutti desiderata, per poi partire nel mondo esterno alla ricerca “dell’isola che non c’è”. In Costa Rica si è avvicinato molto a questo sogno e si è fermato lì, seppure con lo spirito di un argonauta, sempre alla continua ricerca di tutto ciò che non si conosce. Sito web: https://www.flordepacifico.com/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it