Lorenzo Tawakol: Scoprire la Sardegna in catamarano, all’insegna delle bontà locali e del green

24 Settembre 2024

(Adnkronos) – Olbia, 24 settembre 2024.Una recente indagine dice che l’80% delle persone, fra i 25 e i 63 anni, vorrebbe fare, almeno una volta, una crociera nella propria vita. Un sogno che si intreccia con la storia imprenditoriale di Lorenzo Tawakolche, ha trovato la soluzione per reinventarsi il concetto di vacanza in mare, dando corpo alla sua idea di sostenibilità: “Passione per il mare e impegno per il green -spiega- sono le stelle polari che hanno indirizzato il mio progetto. Un progetto che punta ad offrire un soggiorno unico in catamarano a vela e garantisce un’esperienza di navigazione eco-responsabile senza però rinunciare al lusso e al comfort. Con un palcoscenico naturale e mozzafiato come la Sardegna”.

L’esperienza di Luxury Sailing è però particolare anche nelle sue modalità: “Finora i catamarani -spiega Tawakol – venivano affittati per intero. Noi invece diamo la possibilità di prendere per una settimana, anche solo una cabina, il che abbatte ovviamente i costi e rende il sogno a portata di mano. Un soggiorno chiavi in mano, pasti compresi, che rende accessibile la vacanza a contatto con la natura e con panorami unici al mondo. Ma i vantaggi non finiscono qui: i posti disponibili sono otto e, nonostante ci siano spazi privati riservati a bordo, c’è la possibilità di farsi dei nuovi amici. In cinque anni di attività, sono nati legami autentici tra i nostri ospiti , che hanno condiviso e continuano a condividere momenti speciali anche finita la crociera”.

Una crociera dunque per tutte le tasche e che consente di conoscere la Sardegna e sue meraviglie più segrete: “Partiamo da Olbia -spiega Tawakol – poi viriamo verso Tavolara e l’isola di Mortorio. Poi si può ammirare la Costa Smeralda e l’arcipelago con Caprera e la Maddalena. A nord guardiamo quindi la Corsica e Bonifacio, Santa Teresa di Gallura per poi ritornare a Olbia. Una settimana di navigazione con benefici anche per le comunità locali, avendo massima attenzione verso i prodotti enogastronomici della Sardegna e guardando alla sostenibile anche nei piccoli particolari, come tanto per fare un esempio, l’uso di detergenti biodegradabili e la promozione di attività a basso impatto sull’ecosistema marino”.

