L’ORGANIZZAZIONE CHE GESTISCE THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS PUNTA AL NORD AMERICA CON IL DEBUTTO DI NORTH AMERICA’S 50 BEST RESTAURANTS

Annunciata la prima classifica dedicata ai ristoranti della regione

LONDRA, 3 marzo 2025 /PRNewswire/ — Nel 2025 debutterà North America’s 50 Best Restaurants, un nuovo programma di premi che porta in primo piano le migliori destinazioni gastronomiche negli Stati Uniti, in Canada e in alcune parti dei Caraibi. La classifica North America’s 50 Best Restaurants, sponsorizzata da S.Pellegrino & Acqua Panna, sarà l’unica classifica completa del suo genere per la regione.

Questo lancio rappresenta la prima classifica dei ristoranti dell’organizzazione dedicata al Nord America, ribadendo in tal modo il suo obiettivo di diventare il massimo punto di riferimento mondiale per l’ospitalità.

William Drew, direttore dei contenuti per North America’s 50 Best Restaurants, ha dichiarato: “Il Nord America vanta un panorama della ristorazione fiorente ed eterogeneo. Vogliamo rendere omaggio ai ristoranti della regione e ispirare gli amanti del cibo a provare nuove esperienze. Siamo diventati leader internazionali del settore di elenchi di ristoranti, bar e hotel curati da esperti: il lancio della classifica North America’s 50 Best Restaurants dedica particolare attenzione ai ristoranti della regione e ai loro team. La classifica darà risalto al talento e fornirà una guida credibile per gli utenti.”

La prima lista verrà svelata al termine di un conto alla rovescia in diretta che culminerà con l’annuncio di The Best Restaurant in North America 2025. La classifica terrà conto delle migliori esperienze culinarie secondo 300 votanti esperti, tra cui chef, ristoratori, giornalisti, educatori e gourmet. I votanti rimangono anonimi e vengono reclutati dagli Academy Chairs in otto sottoregioni: Caraibi (a esclusione di Cuba e Repubblica Dominicana); USA nordorientali; USA meridionali; USA Midwest; USA occidentali; Canada orientale; Canada medio-orientale; e Canada occidentale. Messico, Cuba e Repubblica Dominicana continuano a far parte della categoria Latin America’s 50 Best Restaurants.

A differenza di altri premi, la partecipazione è gratuita e sono ammessi tutti gli stili di ristorazione. I votanti indicano le otto migliori esperienze avute in ristoranti degli ultimi due anni. Tutti i votanti, ad eccezione degli Academy Chairs, mantengono l’anonimato per evitare attività di lobbying. Gli Academy Chairs possono votare, ma i loro voti non hanno alcun peso ulteriore e non hanno accesso ai voti espressi nelle loro sottoregioni. Il voto è riservato e avviene su un sito sicuro.

Il primo elenco verrà presentato durante una cerimonia di premiazione che si terrà più avanti quest’anno; data e luogo saranno annunciati a tempo debito.

