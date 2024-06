L’orizzonte sempre a portata di mano grazie agli infissi Oknoplast

21 Giugno 2024

(Adnkronos) – Milano, 21 giugno 2024 – Nel cuore della natura selvaggia che circonda la città di Palermo si scorge Villa Plano,una magnifica residenza di 130 mq che offre un’esperienza abitativa immersiva.Ogni dettaglio di questo nuovo immobile è stato curato con estrema attenzione per garantire il massimo comfort unitamente a un design che segue le ultime tendenze contemporanee.La nuova costruzione si distingue, infatti, per il suo impatto visivo straordinario, integrandosi armoniosamente e senza forzature nel paesaggio circostante, grazie alla scelta dei materiali e alle linee architettoniche pulite ed essenziali che creano un dialogo rispettoso con la natura.

L’intero progetto è stato guidato dalla necessità di progettare una casa a risparmio energetico elevato, dal design moderno e che godesse di un’abbondante luminosità in qualsiasi punto dell’abitazione. Proprio per questo uno degli aspetti progettuali più significativi è stata la scelta degli infissi, ricaduta su diversi modelli in PVC di Oknoplast, noti per le loro performance eccellenti in termini di isolamento termico e acustico, antieffrazione e per il loro design ultra slim e moderno. Nello specifico, sono state installate le finestre Prolux Evolution eProlux Swing e gli scorrevoli HST Motion, tutte soluzioni che privilegiano la luminosità e l’ariosità degli spazi interni.

Le grandi vetrate HST Motion della zona living permettono di immergersi nel verde circostante, creando una continuità tra spazio interno ed esterno, per un’esperienza abitativa a contatto con la natura. Questi scorrevoli in PVC garantiscono performance di altissimo livello mantenendo gli standard qualitativi Oknoplast: con uno spessore di 82mm il serramento raggiunge, infatti, parametri sorprendenti di isolamento termico – Uw fino a 0,77 W/m2K – e una tenuta ad aria e acqua invidiabile.

L’iconica Prolux Swing è una finestra basculante in PVC che, grazie a una apertura meccanica del tutto innovativa verso l’esterno consente di sfruttare al massimo lo spazio circostante. Questa tipologia di serramento è ideale soprattutto per gli spazi – come in questo caso la cucina – dove c’è spesso un’alta concentrazione di umidità e che richiedono frequenti ricambi d’aria. Inoltre, la pulizia del vetro esterno è facile, veloce e sicura, grazie alla rotazione dell’anta su se stessa fino a 170°.

Prolux Evolution rappresenta la finestra più versatile di tutte. Ideale per valorizzare al massimo la luce naturale grazie al profilo snello e al nodo centrale ridotto, l’infisso consente di supportare una vetrocamera più ampia e di ottenere una luminosità fino al 22% superiore rispetto a un tradizionale infisso in PVC.

Villa Plano rappresenta un altro esempio virtuoso di come l’architettura contemporanea residenziale possa coniugare il comfort abitativo, efficienza energetica e attenzione per l’ambiente.

PER INFORMAZIONI

OKNOPLAST

T. 0549 905424

oknoplast.it