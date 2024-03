Loyalty Program e Tokenizzazione: Gregorio Martinelli Da Silva, con Naoi, Apre le Porte del Web3

Marzo 14, 2024

(Adnkronos) – Naoi, Una Nuova Era per i Programmi Fedeltà

Firenze, 14 Marzo 2024. L’avvento del Web3 ha innescato una trasformazione senza precedenti nel panorama dei loyalty program, una rivoluzione che sta coinvolgendo molte grandi aziende, gli esempi più noti sono Starbucks e Lufthansa, oltre a molti altri top brand di diversi settori. Gregorio Martinelli Da Silva con la sua innovativa start-up, Naoi, permette alle aziende di innovare i programmi fedeltà attraverso soluzioni legate al mondo Web3.

Questa trasformazione non si limita a un aggiornamento tecnologico ma rappresenta una riformulazione completa della filosofia dietro le strategie di fidelizzazione, portando alla ribalta un nuovo paradigma di interazione cliente-brand.

La proposta di Naoi di convertire i punti fedeltà in token digitali trascende la semplice innovazione tecnologica, inaugurando una nuova era di relazioni tra imprese e clienti.

“Questo passaggio alla tokenizzazione non solo rafforza la sicurezza e la trasparenza delle transazioni ma inaugura anche un’era di infinite possibilità di engagement, premiando la lealtà in modi mai visti prima.”

Sotto la guida di Gregorio Martinelli Da Silva, Naoi si avventura nel Web3, un ecosistema basato sulla decentralizzazione, sulla sicurezza e sull’immutabilità.

Questo ambiente non è solo il futuro della tecnologia ma il nuovo teatro di operazioni per i loyalty program, dove ogni interazione diventa un’opportunità per creare esperienze cliente straordinarie, arricchite da personalizzazione e riconoscimento unico.

L’itinerario verso l’integrazione completa del Web3 nei loyalty program si presenta ricco di sfide ma anche di opportunità senza precedenti.

Naoi, è pronta a esplorare questo territorio vergine, consapevole dell’importanza di instaurare partnership strategiche con aziende attente alle innovazioni e con investitori pronti a supportare finanziariamente la crescita aziendale.

Naoi crea soluzioni per i loyalty program, che vanno oltre il concetto tradizionale di raccolta punti.

Questa innovazione rappresenta un nuovo modo di concepire l’appartenenza: si mettono le basi per la realizzazione di attività phygital che permetteranno alle aziende di creare un rapporto sempre più intenso con i clienti, remunerandoli con un prodotto digitale, token/moneta, che “non sarà un semplice simbolo di riconoscimento ma asset digitali utilizzabili per soddisfare i nuovi bisogni dei clienti”, ci dice il founder.

I vantaggi della tokenizzazione che Naoi fornisce alle aziende partner, permette alle community di avere accesso ai benefit proposti dalle aziende in modo:

SEMPLICE: i token finiranno in un crypto wallet facilmente consultabile dall’utente sulla piattaforma Naoi.

INNOVATIVO: attirando le nuove generazioni, e garantendo la sicurezza e la trasparenza grazie alla blockchain.

STIMOLANTE: l’accumulo di queste monete digitali non può possedere le medesime dinamiche della classica raccolta punti, più spendi più punti ricevi. Creatività e inclusione sono alla base del progetto, Naoi insieme alle aziende partner sviluppa soluzioni per fornire un prodotto davvero unico sul mercato.

Naoi è molto attenta nel selezionare i giusti partner aggiunge Grergorio Martinelli Da Silva “La selezione dei giusti partner è la chiave per il successo di Naoi. Vogliamo creare un ecosistema dove diamo la possibilità ad aziende di diversi settori di collaborare e sviluppare soluzioni cross-sector per l’engagement dei clienti.”

Questi token possono dare accesso a una lista di vantaggi che le aziende decidono di mettere a disposizione della propria community, come ad esempio:

1.Accesso Esclusivo: I token possono offrire l’accesso a eventi speciali o esperienze esclusive.

2.Sconti e Promozioni: Possibilità di usufruire di sconti speciali o promozioni dedicate, aumentando il valore dell’acquisto.

3.Prodotti in Edizione Limitata: Opportunità di acquistare o prenotare prodotti in edizione limitata prima del lancio pubblico.

4.Personalizzazione del Servizio: Servizi o prodotti personalizzati.

5.Riconoscimento e Ricompense: Accumulo di token per raggiungere livelli superiori di fedeltà, sbloccando ricompense maggiori o status VIP.

Questi vantaggi mirano a creare un’esperienza cliente più ricca e personalizzata, valorizzando l’interazione con il brand.

Superare le Sfide, Abbracciare il Futuro

Con l’ambizione di trasformare i loyalty program attraverso il Web3, Gregorio Martinelli Da Silva e Naoi si pongono all’avanguardia di un settore che promette una grande espansione nei prossimi anni.

“Questa espansione potrà avvenire esclusivamente con la presenza di realtà come la nostra, che mette a disposizione delle aziende tradizionali le proprie competenze e democratizza attraverso lo sviluppo di un output intuitivo, l’uso di tecnologie come la blockchain altrimenti di difficile accesso sia per gli utenti che per le imprese stesse.” La piattaforma creata da Naoi svolge al meglio questo compito permettendo alle aziende e ai propri clienti di fare i primi passi nel Web3.

Conclusioni

L’impresa di Naoi non è solo un audace salto nel futuro della tecnologia e della fidelizzazione ma un invito a partecipare a un viaggio verso la realizzazione di un ecosistema di fedeltà globale, inclusivo e innovativo.

La visione di Gregorio Martinelli Da Silva di un mondo in cui la lealtà viene celebrata con i token è un richiamo all’azione per aziende, consumatori e innovatori, invitandoli a costruire insieme il futuro della fidelizzazione.

