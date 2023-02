Luca Bardolla, Trading Del Macrotrend: il Bestseller su come avere successo nel trading partendo da zero

Febbraio 7, 2023

(Adnkronos) – Milano, 07.02.2023 – Esistono due diverse categorie di trader: quelli che perdono tutto e quelli che invece riescono ad essere profittevoli in maniera costante nel lungo periodo. Che uno ci creda o meno, quest’ultimi seguono un unico principio: conoscere bene le basi.

Per tutti coloro che desiderano imparare a fare trading in maniera profittevole anche partendo da zero ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Luca Bardolla “TRADING DEL MACROTREND. La guida per iniziare a fare trading nel modo giusto” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per approcciarsi nella maniera corretta ai mercati finanziari.

“Il mio libro parla di soldi, dei mercati finanziari, di come si creano modelli di analisi del prezzo e di come ho creato i miei modelli di analisi. Nel libro spiego il mio modo di lavorare, di ragionare, di fare trading e di approcciarmi ai mercati finanziari. Il mio lavoro si basa su solide fondamenta e nel libro ne spiego le logiche” afferma Luca Bardolla, autore del libro. “Ci sono vari motivi per cui il trading è un mestiere difficile, uno dei principali è il modo sbagliato in cui le persone si approcciano alla materia. Questo libro è un vero e proprio corso, creato inizialmente per gli studenti della mia scuola, ma con la consapevolezza che il suo contenuto avrebbe potuto aiutare decine e decine di trader ed aspiranti investitori là fuori”.

Secondo l’autore, conoscere davvero bene le basi del trading non solo permette al lettore di capire come va l’economia e di muovere i primi passi nei mercati finanziari, ma lo mette anche al riparo da tutti i fantomatici guru del trading di cui il mondo di internet è pieno. Luca Bardolla afferma che questo libro ha lo scopo di rimettere ordine nella mente del lettore fornendogli strumenti reali per fare trading, basati su dati concreti, così da iniziare a guardare ai mercati con occhi diversi.

“Questo libro può essere considerato il vero punto di riferimento per chi si affaccia per la prima volta al mondo del trading” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Dopo anni da trader e consulente, Luca ha aperto una scuola dove insegna alle persone come diventare trader di professione. Attraverso un linguaggio semplice e diretto, l’autore riesce con il suo manuale a spiegare le dinamiche che muovono i mercati finanziari e come imparare a prevedere i suoi andamenti attraverso uno strumento straordinariamente semplice ed efficace, quello del Macrotrend”.

“Ho scelto Bruno Editore perché sono i numeri 1 e i loro risultati su Amazon parlano da soli. Conosco personalmente vari autori che hanno pubblicato con loro e tutti hanno avuto un’esperienza eccezionale” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno mi ha fornito tutto il supporto di cui necessitavo, aiutandomi anche nelle fasi più difficili con estrema professionalità e un modo unico di aiutare e supportare l’autore in tutte le fasi di pubblicazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3CHyOiE

Luca Bardolla, nato a Chiavenna nel 1988. Inizia da giovane a dedicarsi all’informatica realizzando il suo primo sito internet a soli 10 anni. Sin da subito si appassiona all’informatica e ai linguaggi di programmazione, per poi appassionarsi durante l’adolescenza al trading, alla psicologia, alla PNL e alla formazione. Si diploma perito informatico presso l’Istituto Enea Mattei di Sondrio e si trasferisce subito a Milano dove lavora come trader e coach presso la più grande scuola di formazione finanziaria d’Europa (ABTG S.p.A). A 25 anni fa del trading la sua principale fonte di reddito e inizia a girare il mondo per poi fermarsi nella magica isola di Malta dove risiede e dove ha aperto una scuola per trader professionisti. Sito web: www.lucabardolla.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it