Luca Barra Gioielli presenta il nuovo spot dedicato alla Collezione di Natale 2022

Novembre 28, 2022

(Adnkronos) – Milano, 28 novembre 2022. Dal 27 novembre è in onda la nuova iniziativa pubblicitaria firmata Luca Barra Gioielli, dedicata alla Collezione di Natale 2022. Disponibile sulle reti Mediaset, si tratta di un importante investimento televisivo pianificato in ottica crossmediale, attraverso contenuti digital, attività di influencer marketing e special experience offline per aumentare la brand awareness.

La campagna, che ruota attorno alla celebrazione della famiglia, dell’amicizia e del ritrovo, punta a rafforzare il contatto con i consumatori. Questo approccio, inoltre, evolve il posizionamento del brand in chiave ancor più intensa e autentica.

Nello spot da 15 secondi non vengono presentate soltanto le novità di prodotto. Il video racconta in modo sincero e partecipato la felicità che si prova nel condividere i momenti speciali. Il Natale Luca Barra, infatti, è un respiro che si trasforma in sorriso, è fatto di tempo passato assieme alle persone a cui si vuole bene, di magia e luce a comporre un’atmosfera calda, elegante e raffinata. Questa, viene ulteriormente sottolineata da una colonna sonora avvolgente ed emozionale.

Non è casuale, dunque, la scelta del quadrifoglio come simbolo principale dei bijou Luca Barra inseriti nello spot. Il brand mira a trasmettere un messaggio di speranza e infondere coraggio per diventare ciò che si vuole essere. Un auspicio di buona fortuna che riguarda le relazioni, la vita e i buoni propositi per l’anno nuovo.

Anche l’immagine a chiusura del racconto è in linea con questa intenzione. Ritrae, infatti, la protagonista con un cofanetto regalo, che rivela il bracciale Luca Barra con la frase “Il meglio deve ancora venire”. Un amuleto magico, che incita al desiderio di costruire sogni che alimentino la speranza e riempiano la vita.

Non solo la Collezione Christmas, i gioielli firmati Luca Barra per impreziosire il proprio outfit

Oltre alle interessanti novità lanciate in occasione del Natale, Luca Barra propone ulteriori creazioni, risultato di un design italiano che sintetizza stile, contemporaneità e attenzione alle tendenze più popolari del settore. Sono gioielli che comunicano emozioni: felicità, amore ed energia.

Le creazioni, accessibili su www.lucabarra.it, da oltre 1.200 rivenditori in Italia e in 15 store monobrand sono espressione di un raffinato equilibrio tra qualità e prezzo. Sono concepite per impreziosire gli outfit in differenti occasioni, così da interpretare le diverse sensibilità di un pubblico articolato ed esigente.

I prodotti che compongono il catalogo sono il risultato di tre valori chiave: creatività, ambizione e semplicità. Nello spazio di qualche istante sull’e-commerce si incontrano decine di alternative: bracciale donna, collane, charms, chiama angeli, braccialetto uomo, orologi, orecchini e cavigliere.

Un’intera sezione del portale è riservata alle idee regalo, dai doni per il papà, la mamma e le amiche a quelli per le ricorrenze (come San Valentino e Natale), passando per cadeau di compleanno e di laurea, solo per citarne alcuni. Senza dimenticare gli articoli in sconto nella pagina Outlet, con riduzioni che raggiungono il 50%.

Digita www.lucabarra.it e scopri gioielli dal design Made in Italy che regalano emozioni.

