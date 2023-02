Luca Barra: in onda lo spot sulle reti Mediaset della nuova Collezione di San Valentino

Febbraio 3, 2023

(Adnkronos) – Milano, 3 febbraio 2023. Realtà dinamica e innovativa, che ha guadagnato una posizione di spicco nel settore del gioiello fashion, Luca Barra (www.lucabarra.it) dispone di un catalogo in cui figurano bijoux sinonimo di stile e contemporaneità, capaci di interpretare alla perfezione i trend più apprezzati del momento. Creazioni seducenti ma easy to wear che comunicano amore, felicità ed energia.

La Collezione di San Valentino sarà protagonista di uno spot, in formato da 10’’, che verrà trasmesso sulle principali Reti Mediaset (Canale 5, LA5, Mediaset Extra e Canale 27) dal 5 all’11 febbraio.

Passando in rassegna la proposta dell’e-commerce si incontrano anelli, orologi, cavigliere, orecchini, charms e accessori in grado di soddisfare le richieste del pubblico femminile e maschile, senza escludere i più piccoli. Prodotti che approfittano di spedizione gratuita per importi superiori a 37 euro e consegna in 24/48 ore. Lo store digitale, oltre a fornire immediatezza nell’esperienza di navigazione, garantisce il reso a costo zero e pagamenti rateali senza interessi.

L’e-commerce ha creato, inoltre, una categoria riservata alle idee regalo: soluzioni uniche per conquistare il cuore delle persone amate. Dai regali per la mamma, il papà e le amiche a quelli per le ricorrenze, come i gioielli San Valentino o per il compleanno.

Quanti puntano al massimo risparmio possono contare sulla sezione Outlet, dove si incontrano monili in sconto, con un taglio dei prezzi ufficiali del 50%. Prerogative di una shopping experience che vengono avvalorate dai feedback di Recensioni Verificate, che rileva una media di valutazione di 4,9/5.

Le collezioni Luca Barra, del resto, sono espressione di un ricercato equilibrio tra qualità e prezzo. Impreziosiscono gli outfit in differenti occasioni, alla luce di una varietà di alternative che permette di rispondere alle diverse sensibilità di un pubblico esigente e articolato.

Sono gli stessi gioielli ad esprimere i valori chiave che identificano il marchio: creatività, ambizione e semplicità. Aspetti che distinguono l’azienda sul mercato dai competitor. Qualità, resistenza e cura sul piano estetico, poi, sono i fattori che portano a monili che rappresentano chi li indossa.

Le creazioni firmate Luca Barra, infine, sono rigorosamente Designed in Italy. L’attenzione verso i dettagli, l’incessante ricerca di nuovi materiali e il desiderio di innovarsi guidano un percorso di crescita che ha portato al successo del brand. Una ricercata sintesi in cui contemporaneità e dinamismo si fondono con il desiderio di mettersi in evidenza ed essere alla moda, senza scadere nella banalità dell’eccesso.

