Luca Corino: “Stiamo cercando di rivoluzionare il settore delle finiture edili”

Luglio 25, 2023

(Adnkronos) – Pitture Corino Srl di Treviso festeggia 40 anni di attività, con un obiettivo importante di sviluppo aziendale: mettere al centro del progetto sia il cliente che il personale dell’azienda.

Treviso, 25 luglio 2023. Lavorare in un’impresa richiede attenzione nella ricerca delle migliori soluzioni, conciliando più dimensioni: la produzione, le esigenze del mercato, la sostenibilità ambientale e sociale, l’innovazione. La crescita è strettamente connessa a quella del territorio in cui si opera e al mercato di riferimento. Ma per realizzare uno sviluppo sostenibile oggi è sempre più importante costruire un’azienda a misura d’uomo, in cui le persone che vi lavorano siano al centro del progetto. Su questi principi si basa la vision aziendale di Pitture Corino Srl a Treviso, fondata nel 1983 da Franco Corino con il supporto di sua moglie dopo aver svolto negli anni ‘70 l’attività di imbianchino in Svizzera. Il figlio Luca Corino è la seconda generazione alla guida dell’azienda, che quest’anno ha festeggiato 40 anni, esattamente il 22 luglio 2023. Pitture Corino offre soluzioni all’avanguardia nel campo delle lavorazioni e finiture edili, in un mercato in forte sviluppo.

“Professionalità, etica e sostenibilità economica ci hanno portati a raggiungere con successo questo importante traguardo – sottolinea LucaCorino -. Oggi stiamo sviluppando tutti gli ambiti di cui ci occupiamo con un importante progetto di espansione, per migliorare come persone, come lavoratori, e dare il nostro contributo al mondo delle imprese. Stiamo cercando, infatti, di rinnovare il settore edile, applicando una serie di attività di miglioramento che sono proprie, generalmente, del settore industriale. Ci appoggiamo ad aziende esterne che si occupano di formazione dei team e di perfezionamento dei sistemi di qualità e dei processi produttivi. Il progetto che stiamo portando avanti ha l’obiettivo di dare il miglior servizio al cliente a livello di qualità, ma di creare allo stesso tempo un posto di lavoro in cui i nostri dipendenti abbiano piacere a stare quotidianamente e soprattutto bene. Nella nostra vision aziendale abbiamo riportato una frase che raccoglie questa filosofia: ‘Ogni progetto che ci viene affidato è come un foglio bianco che attende di prendere vita attraverso il colore; grazie alla nostra passione, cura e professionalità, lo rendiamo unico’. Il cliente è al centro del progetto ma anche il personale dell’azienda che collabora ogni giorno con noi. Nel nostro territorio ad oggi siamo un unicum a perseguire questo approccio aziendale nel nostro settore, perchè appartiene solitamente a grandi realtà imprenditoriali e difficilmente a quelle che operano nel campo delle finiture per l’edilizia. Stiamo portando avanti una vera rivoluzione in cui crediamo come obiettivo che deve segnare il futuro. Tra l’altro, con il festeggiamento del 40esimo, avremo una nuova sede per sostenere questa nuova direzione”.

Pitture Corino è un’impresa attiva nel settore delle finiture per l’edilizia nella provincia di Treviso ed opera anche in provincia di Venezia, Padova e Vicenza. Il primo fondamentale scopo è trasformare spazi, ambienti ed edifici in contesti unici, belli, confortevoli e funzionali. “Partendo dalla passione con cui facciamo impresa – spiega Luca Corino – siamo spinti verso un costante miglioramento del servizio che vogliamo offrire ai nostri clienti. Con la stessa professionalità e versatilità, affrontiamo ogni tipo di sfida, dalla più grande alla più piccola. Il successo non è frutto del caso. È duro lavoro, impegno, studio, sacrificio. E soprattutto amore per ciò che stai facendo”.

Pitture Corino dispone di squadre specializzate nella tinteggiatura e decorazione di spazi interni, nella costruzione di opere in cartongesso, nella realizzazione di sistemi di isolamento a cappotto e insufflaggio, oltre che nel restauro di facciate per condomini e abitazioni private. Ogni lavoro parte da un attento servizio di consulenza, per individuare l’intervento più adatto in termini di esigenze strutturali e calibrato sulle disponibilità economiche, mantenendo un alto standard qualitativo.

•CONTATTI: https://www.pitturecorino.com/