Luca Maurogiovanni e Filippo Cirrincione Guidano La Rivoluzione Digitale di Vivenda nell’OOH Advertising

4 Aprile 2024

(Adnkronos) – Milano, 4 Aprile 2024. Nell’era digitale, le città non sono solo crocevia di persone e storie, ma anche di messaggi e immagini che si intrecciano nella vita quotidiana di chi le abita e le visita. In questo contesto dinamico, Luca Maurogiovanni e Filippo Cirrincione – rispettivamente Presidente e AD di Vivenda SRL – sono i protagonisti di una vera e propria rivoluzione nel campo dell’Out of Home (OOH) Advertising, portando luce e innovazione nelle strade urbane attraverso soluzioni pubblicitarie all’avanguardia.

L’approccio di Vivenda all’OOH Advertising – come rivelato dal Presidente Luca Maurogiovanni e dall’AD Filippo Cirrincione – si distingue per l’uso strategico di maxi-impianti a led e soluzioni digitali che trasformano la pubblicità esterna in un’esperienza visiva senza precedenti.

Queste tecnologie non solo offrono una qualità d’immagine superiore e una maggiore flessibilità nella gestione dei contenuti, ma aprono anche la strada a forme di interazione innovative tra il pubblico e i messaggi pubblicitari.

Con Vivenda, le città diventano tele interattive, dove arte, informazione e pubblicità si fondono in un unico flusso visivo coinvolgente.

Nella visione innovativa di Vivenda, delineata da Luca Maurogiovanni e Filippo Cirrincione, l’innovazione tecnologica si fonde armoniosamente con un profondo impegno per la sostenibilità.

Al centro di questa filosofia c’è l’utilizzo strategico di impianti a led, che rappresentano una svolta nel settore dell’Out of Home (OOH) Advertising per il loro basso consumo energetico e la minima impronta ecologica.

Gli impianti a led di Vivenda sono una testimonianza del loro impegno a ridurre l’uso delle risorse naturali e a minimizzare l’impatto ambientale delle loro operazioni pubblicitarie.

Questa tecnologia non solo assicura un consumo energetico estremamente ridotto rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione, ma elimina anche la necessità di produrre e sostituire ripetutamente i teli pubblicitari.

Con un singolo impianto led, Vivenda può trasmettere una varietà di messaggi pubblicitari e di sensibilizzazione, dimostrando che è possibile essere leader nel marketing senza sacrificare i valori ecologici.

L’adozione di questa tecnologia avanzata permette a Vivenda di andare oltre la semplice pubblicità. Gli impianti led diventano strumenti di moral suasion, veicolando messaggi che promuovono comportamenti responsabili e consapevoli nei confronti dell’ambiente e della società.

Questo approccio non solo rafforza l’immagine di Vivenda come azienda socialmente responsabile, ma offre anche ai clienti la possibilità di associare i loro marchi a iniziative sostenibili e campagne di sensibilizzazione, creando un legame più profondo e significativo con il pubblico.

L’impegno di Vivenda verso l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale si traduce in un vantaggio competitivo significativo in un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità.

Questa strategia non solo testimonia la responsabilità sociale dell’azienda, ma sottolinea anche il suo ruolo di pioniere nel promuovere pratiche pubblicitarie che rispettano l’ambiente e contribuiscono a un futuro più sostenibile.

Vivenda sta esplorando nuove frontiere nell’OOH Advertising, sperimentando con realtà aumentata e soluzioni interattive che permettono al pubblico di interagire con i messaggi pubblicitari in modi sorprendenti.

Queste tecnologie, secondo Luca Maurogiovanni e Filippo Cirrincione, non solo arricchiscono l’esperienza visiva, ma offrono anche opportunità uniche per le aziende di coinvolgere il pubblico in maniera personalizzata, trasformando ogni campagna pubblicitaria in un dialogo diretto con i potenziali clienti.

L’innovazione portata da Vivenda nell’OOH Advertising non si limita alla mera esposizione di messaggi pubblicitari.

Gli impianti digitali dell’azienda sono concepiti come elementi di arredo urbano che contribuiscono all’estetica delle città, migliorando l’ambiente urbano con installazioni luminose che possono variare da opere d’arte digitale a informazioni di pubblica utilità.

In questo modo, suggeriscono Luca Maurogiovanni e Filippo Cirrincione, Vivenda non solo illumina le città con la pubblicità, ma le arricchisce, rendendole più vivibili e accoglienti.

La visione di Vivenda per il futuro, secondo Luca Maurogiovanni e Filippo Cirrincione, è chiara: creare spazi urbani dove tecnologia, sostenibilità e comunicazione si fondono armoniosamente, offrendo nuove possibilità di connessione tra aziende e cittadini.

In questo scenario, Vivenda non è solo un leader nel settore pubblicitario, ma un vero e proprio agente di cambiamento, illuminando le città con innovazione e guidando la rivoluzione digitale nell’OOH Advertising.

Sito web ufficiale:https://www.vivenda.it/

Email: info@vivenda.it