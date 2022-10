LUCCA COMICS & GAMES 2022 il celebre pasticcere DAMIANO CARRARA celebra Lady HOPE con una scultura in cioccolato.

Ottobre 26, 2022

(Adnkronos) –

Lucca, 26 ottobre 2022 – Una scultura di cioccolato che rappresenta la Dama HOPE di Ted Nasmith, simbolo dell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games, attende i visitatori dell’imminente festival: quest’opera straordinaria, che sarà esposta nelle splendide sale di Palazzo Ducale accanto al poster originale della manifestazione, è stata realizzata dal celebre pasticcere di origine lucchese Damiano Carrara.

La statua, realizzata utilizzando i tre tipi di cioccolato – cioccolato bianco, cioccolato al latte e cioccolato fondente – combinati per creare una figura femminile sorretta da un albero, entrerà quindi a pieno titolo nell’area espositiva del festival dal 28 ottobre al 1° novembre.

Nel corso della realizzazione Damiano ha modellato manualmente il cioccolato con una tecnica particolare, e ha utilizzato varie tecniche per la realizzazione delle diverse componenti, creando una struttura in due parti: l’albero e la Donna, create separatamente ed unite assieme al termine della realizzazione.

La scultura ha un peso totale di circa 220 kg ed è ovviamente interamente edibile. Il colore, a base burro di cacao, è stato realizzato con l’aereografo, mentre per l’effetto legno è stato utilizzata una particolare tecnica con utilizzo di cacao in polvere per dare effetto reale al legno. Un lavoro di circa una settimana, in cui Damiano si è cimentato dapprima nella realizzazione della struttura base formata dall’albero, e successivamente ha realizzato la Donna simbolo dell’opera.

Damiano Carrara e Atelier Damiano Carrara parteciperanno a questa edizione di Lucca Comics &Games con uno stand situato all’ingresso di Palazzo Ducale, che offrirà una selezione ad hoc di dolci acquistabili realizzati senza glutine e senza lattosio: due monoporzioni (una Sacher e un Tiramisù), praline dedicate all’evento e altri prodotti, fra cui tavolette in cioccolato, creme spalmabili, e dragees.

Lo stand di Atelier Damiano Carrara sarà presente a Palazzo Ducale e aperto nella location principale nel corso di tutti i giorni della manifestazione (28ottobre – 1° novembre): l’Atelier, in via Via Matteo Civitali, 559, sarà aperto dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre lo stand sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Damiano sarà anche presente allo stand di Palazzo Ducale.

FOCUS ON DAMIANO CARRARA

Damiano Carrara è uno dei pastry Chef più apprezzati d’Italia e volto televisivo di programmi di grande successo per il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia: è attualmente in onda con Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent dedicato ai pasticcieri amatoriali che quest’anno festeggia la decima edizione, in onda in prima serata ogni venerdì su Real Time. Altri programmi che vedono e hanno visto Damiano Carrara protagonista sono: Cake Star, Tarabaralla e Fuori Menù. È anche autore di diversi libri. In Italia gli ultimi due pubblicati, entrambi editi da Cairo Editore sono Un po’ più dolce (2020) e Ancora più dolce (2021).

Lucchese, classe 1985, è partito giovanissimo alla volta degli Stati Uniti. A Los Angeles nel 2011 ha fondato la Carrara Pastries (oggi solo Carrara’s), che consiste in tre negozi di pasticceria situati a Moorpark, Agoura Hills e Pasadena. Nel 2021 arriva l’apertura a Lucca di Atelier Damiano Carrara, il primo e unico negozio di pasticceria situato attualmente nel nostro Paese. Atelier Damiano Carrara è un luogo magico, che offre al cliente un percorso sensoriale a 360 gradi e propone prodotti di pasticceria di altissima qualità, con ingredienti di eccellenza. Tutte le creazioni di Atelier Damiano Carrara sono gluten free e molti anche lactos free, per poter condividere la pasticceria di Damiano Carrara con tutti e rendere i suoi prodotti accessibili a una clientela più ampia possibile. Poco fuori le mura, in un ambiante esclusivo ed elegante, l’Atelier Damiano Carrara è il centro nevralgico che racchiude i principi fondamentali della pasticceria di Damiano Carrara: tecnica, cura dei dettagli e tanto impegno. Per poter continuare a credere nel suo motto da sempre: nella vita, tutto è possibile.

INFO www.luccacomicsandgames.com

