Luceded.com, il design passa dall’illuminazione moderna

Marzo 14, 2023

(Roma, 14/03/2023) – Roma, 14/03/2023 – E luce fu. È uno degli elementi più importanti e decisivi del design di interni, ciò che contribuisce a creare la percezione di ambienti aperti, moderni o più intimi e raccolti. Qualsiasi progetto architettonico si scelga, l’illuminazione deve essere considerata quale fattore indispensabile di questo, valutata sia nel suo insieme, sia laddove serva far risaltare solo alcuni elementi d’arredo.

Niente come un’accurata illuminazione è in grado di esaltare uno spazio, confermano gli esperti di illuminazione di Luceled.com. Per tale ragione un professionista del settore, installatore, light designer, deve conoscere le ultime tendenze del mercato di illuminotecnica, in termini puramente elettrici per favorire la selezione del corretto wattaggio, anche ai fini del risparmio energetico, e in termini di arredo per individuare design adatto, funzionalità, semplicità d’uso, collocazione.

Ad ogni stile la sua lampada quale punto centrale di un arredamento che va apprezzato esteticamente, ma va soprattutto goduto, vissuto, integrato alla propria vita.

Come sostiene Luceled: “una buona luce non è solo bella, ma garantisce relax alla vista, al lavoro e persino all’umore”.

L’illuminazione idonea ad un determinato ambiente deve, infatti, valutare alcuni aspetti di questo, innanzitutto la destinazione d’uso, il modo in cui la luce naturale possa filtrare e “interferire” con quella elettrica, le dimensioni dei locali, soprattutto se destinati a più funzioni, lo stile desiderato, i colori di pareti e arredi, i materiali, sia delle lampade, sia delle camere, ad esempio se sia presente legno a vista o complementi di metallo.

Quando possibile, la scelta dell’illuminazione è da fare sin dall’inizio del progetto architettonico in modo che si integri perfettamente con la location, che la completi in modo armonioso, equilibrato.

Diversamente, il risultato potrebbe essere deludente o fuori contesto.

Quali sono le maggiori tendenze di lighting design? Il settore è molto vivace e offre diverse opportunità per rispettare le esigenze di risparmio energetico che attualmente sono molto avvertite, senza per questo tralasciare l’estetica. I led (Light Emitting Diode) sono sicuramente una scelta in linea con la necessità di economizzare perché vantano una lunghissima durata riducendo i costi, ad esempio come si legge sul sito Luceled.com, una sola lampada led garantisce risultati a basso impatto ambientale, importanti per una soluzione che non sia inquinante e che, in virtù della sua resistenza, non debba essere smaltita con molta frequenza. Un espediente che consente di coniugare arredamento di grande impatto visivo a utilità, convenienza, praticità, valori green.

Le 4 migliori scelte per illuminare un ambiente:

1. lampade dalla forma scultorea da tavolo e da terra

2. lampade in versione minimal industrial

3. lampade super moderne ed eleganti a sospensione

4. lampade a led effetto nudo

Le lampade scultoree sono l’opzione preferibile in caso di spazi di ampio respiro decorati in stile minimal, così che siano esse stesse oggetti di decoro, sobrio, lineare, senza la necessità di aggiungere altro all’ambiente. Diventano il fulcro dell’intero spazio.

Le lampade che richiamano lo stile industriale in chiave contemporanea si presentano, in media, con un design semplice, minimale, ma deciso, geometrico, con un forte carattere evocativo d’inizio Novecento, magari accompagnato da elementi in vetro trasparente. Creano un magnifico contrasto se lavorate con materiali diversi o se ricordano vecchie tubature, persino oggetti idraulici di un tempo. Insomma, un design che prende in prestito dal passato rivalutando quelle forme che oggi sono ricercatissime.

Le lampade moderne e raffinate trovano una collocazione magistrale a sospensione. Definiscono bene lo spazio che sovrastano, ad esempio un ampio tavolo, e di solito regalano un effetto visivo suggestivo in atmosfere fredde, pulite, chiare, quasi scandinave.

Le lampade led effetto nudo, con piantana o meno, possono ricalcare un look industriale così come minimal perché basta una semplice bella lampadina che penda verso il basso da un cavo metallico nudo, magari dal design spigoloso, per completare l’arredo. L’eccesso, in questo caso, è bandito.

Come scegliere la giusta illuminazione? Una volta stabilito lo stile, si considerano forme e dimensioni delle varie lampade ricordando che le prime sono decisive nella diffusione della luce.

Le curvilinee addolciscono un locale rendendolo più “morbido”, suadente.

Le dimensioni, invece variano a seconda della metratura disponibile ma se si vuole osare, quelle big possono dare un vezzo allegro alla stanza, soprattutto se non ingombrano la vivibilità pendendo, ad esempio dal soffitto o trovandosi su piantane molto alte. Il colpo d’occhio è sicuro.

I materiali più ambiti oggi sono il vetro, in ogni sua sfumatura neutra fino a quella più calda, e il metallo, satinato, colorato, naturale. Non solo bellezza ma anche robustezza a prova dell’incedere del tempo.

Infine, considerata l’epoca smart in cui viviamo, si può valorizzare un ambiente con lampade intelligenti, wireless, connesse alla rete e governabili tramite app per una maggior flessibilità. Si tratta di soluzioni innovative, tecnologiche, libere da cavi e ricaricabili, così da sistemarle anche laddove manchi la presa elettrica. Una luce per ogni cosa e ogni esigenza.

