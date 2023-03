Luigi e Gaia Senese: “L’industria cartaria è totalmente eco sostenibile, diversamente da come si pensi”

Marzo 28, 2023

(Adnkronos) – Una recente indagine condotta da Studio Senese Italia Group di Napoli dimostra come la produzione della carta non inquini e non arrechi danni all’ambiente.

Napoli, 28/03/2023. In un’epoca di particolare attenzione all’ecologia si parla molto della necessità o meno di risparmiare la quantità di stampa della carta. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, la carta è uno dei pochi prodotti sostenibili. Si tratta, infatti, di un prodotto naturale prodotto da alberi giovani che vengono abbattuti per far crescere altri alberi. L’azienda Studio Senese Italia Group di Napoli ha condotto una ricerca su questo argomento così sensibile, dimostrando come l’industria cartaria sia totalmente eco sostenibile.

“Con i nostri consulenti abbiamo verificato che la produzione della carta non inquina – spiega Luigi Senese, titolare con la sorella Gaia di Studio Senese Italia Group – e quindi non arreca danni all’ambiente, come piuttosto molti sono orientati a pensare. Esistono, piuttosto, altre industrie che minacciano il futuro del nostro ambiente. Negli ultimi anni, la fabbricazione della carta è diventata diversa con l’obiettivo proprio di consumare sempre meno ed è prodotta attraverso un processo sostenibile e circolare. Produrre carta riciclata richiede il 60% in meno di energia e l’80% in meno di acqua rispetto alla carta vergine. L’inquinamento è praticamente azzerato, con il 95% di polveri e altre sostanze rilasciate in meno. La carta riciclata riduce allo stesso tempo anche l’accumulo di rifiuti. La nostra azienda si occupa di volantinaggio, uno strumento ancora insostituibile rispetto agli altri media per la diffusione efficace di un messaggio, perchè è in grado di raggiungere casa per casa. Per questo prestiamo attenzione a questi temi e al valore che hanno per il futuro di tutti”.

Nel volantinaggio le attività più coinvolte e che trovano maggiori benefici sono la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, ossia le grandi catene e la spesa di prossimità. Dal punto di vista economico il volantino risulta ancora lo strumento di pubblicità più conveniente per fare promozione. “Secondo diverse indagini condotte, permette di attirare clienti con più efficacia nei propri negozi – evidenzia Luigi Senese –. I vantaggi del volantinaggio sono molteplici: si raggiunge il target specifico in particolare per comunicare le offerte, porta il brand in casa, stimola il bisogno di un prodotto anche quando non si sta ancora valutando l’acquisto, diversamente dalla pubblicità online che, invece, aiuta a trovare un prodotto che sappiamo già di volere. Il rapporto costo/conversione in ritorno, infine, è molto alto perché in casa lo possono leggere più persone e con età ed esigenze differenti. Se distribuito nel modo opportuno, ogni volantino ha un ritorno pari a 3-4 clienti, ossia il nucleo familiare medio”.

Studio Senese Italia Group di Napoli è tra le aziende più longeve in Italia nel settore del volantinaggio. Negli anni si è sempre evoluta ed oggi è tecnologicamente all’avanguardia. Con circa 130 milioni di volantini distribuiti ogni anno, è tra le aziende più solide sul mercato italiano.

